РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9896 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
542 8

США обещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей с Путиным, - Туск

Встреча Трампа и Путина США обещали консультации с Европой

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что США пообещали провести консультации с европейскими партнерами перед встречей с Путиным в эту пятницу.

Об этом он завил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Глава польского правительства подчеркнул важность сохранения целостности территории Украины, поскольку это "не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности".

Туск сказал, что имеет "много опасений и много надежд" относительно встречи Трампа и Путина. Он также отметил "тактику непредсказуемости", когда речь идет о различных шагах и действиях Трампа.

Также читайте: Туск допустил возможную "заморозку" войны в Украине, - The Guardian

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Также читайте: Не думаю, что Путин "получит вознаграждение" за вторжение в Украину, - Рютте

Автор: 

Европа (1978) путин владимир (31857) россия (96858) США (27688) Туск Дональд (774) Трамп Дональд (6197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європейські партнери повинні донести Трампу, що зараз будь-яка мирна угода є загрозою для Європи і НАТО.
Тому США має продовжувати постачати зброю і гроші Україні мінімум на 5, можливо на 10-15 років вперед, поки країни ЄС встигнуть переозброїтись.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:57 Ответить
Консультації проктолога?
показать весь комментарий
11.08.2025 13:00 Ответить
🤣🤣🤣через 10-15років з такою допомогою від європейських партнерів України не стане.як і українців
показать весь комментарий
11.08.2025 13:08 Ответить
Це, мабуть, Рубіо обіцяв. Але хто він такий, порівняно з Діджеєм Венсом та головним жлобом США Трумпом.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:18 Ответить
сша обіцяли... і що це дасть, чякщо у Трампа думка змінюється по 60 разів на годину.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:19 Ответить
в України 3 ворога - буба, ***** і трамп.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:19 Ответить
Обіцяли....Обісцяли
Трамп сам вирішує,так само як і )(уйло.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:19 Ответить
Казав пан: "Кожух дам!" Хоч слово його тепле! (с)
показать весь комментарий
11.08.2025 14:05 Ответить
 
 