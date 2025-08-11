США обещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей с Путиным, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что США пообещали провести консультации с европейскими партнерами перед встречей с Путиным в эту пятницу.
Об этом он завил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Глава польского правительства подчеркнул важность сохранения целостности территории Украины, поскольку это "не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности".
Туск сказал, что имеет "много опасений и много надежд" относительно встречи Трампа и Путина. Он также отметил "тактику непредсказуемости", когда речь идет о различных шагах и действиях Трампа.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.
Тому США має продовжувати постачати зброю і гроші Україні мінімум на 5, можливо на 10-15 років вперед, поки країни ЄС встигнуть переозброїтись.
Трамп сам вирішує,так само як і )(уйло.