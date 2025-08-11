США обіцяли проконсультуватися із європейськими партнерами перед зустріччю з Путіним, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що США пообіцяли провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю з Путіним цієї п'ятниці.

Про це він завив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Глава польського уряду наголосив на важливості збереження цілісності території України, оскільки це "не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".

Туск сказав, що має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа та Путіна. Він також відзначив "тактику непередбачуваності", коли йдеться про різні кроки та дії Трампа.

Також читайте: Туск допустив можливу "заморозку" війни в Україні, - The Guardian

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Також читайте: Не думаю, що Путін "отримає винагороду" за вторгнення до України, - Рютте