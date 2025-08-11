УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9366 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
379 7

США обіцяли проконсультуватися із європейськими партнерами перед зустріччю з Путіним, - Туск

Зустріч Трампа та Путіна США обіцяли консультацію з Європою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що США пообіцяли провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю з Путіним цієї п'ятниці.

Про це він завив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Глава польського уряду наголосив на важливості збереження цілісності території України, оскільки це "не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".

Туск сказав, що має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа та Путіна. Він також відзначив "тактику непередбачуваності", коли йдеться про різні кроки та дії Трампа.

Також читайте: Туск допустив можливу "заморозку" війни в Україні, - The Guardian

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Також читайте: Не думаю, що Путін "отримає винагороду" за вторгнення до України, - Рютте

Автор: 

Європа (1944) путін володимир (24438) росія (67151) США (24025) Туск Дональд (555) Трамп Дональд (6709)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейські партнери повинні донести Трампу, що зараз будь-яка мирна угода є загрозою для Європи і НАТО.
Тому США має продовжувати постачати зброю і гроші Україні мінімум на 5, можливо на 10-15 років вперед, поки країни ЄС встигнуть переозброїтись.
показати весь коментар
11.08.2025 12:57 Відповісти
Консультації проктолога?
показати весь коментар
11.08.2025 13:00 Відповісти
🤣🤣🤣через 10-15років з такою допомогою від європейських партнерів України не стане.як і українців
показати весь коментар
11.08.2025 13:08 Відповісти
Це, мабуть, Рубіо обіцяв. Але хто він такий, порівняно з Діджеєм Венсом та головним жлобом США Трумпом.
показати весь коментар
11.08.2025 13:18 Відповісти
сша обіцяли... і що це дасть, чякщо у Трампа думка змінюється по 60 разів на годину.
показати весь коментар
11.08.2025 13:19 Відповісти
в України 3 ворога - буба, ***** і трамп.
показати весь коментар
11.08.2025 13:19 Відповісти
Обіцяли....Обісцяли
Трамп сам вирішує,так само як і )(уйло.
показати весь коментар
11.08.2025 13:19 Відповісти
 
 