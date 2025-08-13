За сутки на фронте - 165 боестолкновений. 47 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

В общей сложности, в течение вчерашних суток, 12 августа 2025 года, на фронте было зафиксировано 165 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 120 обстрелов, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 166 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Каменка, Середина-Буда Сумской области; Белогорье, Приморское, Малокатериновка Запорожской области; Одрадокаменка, Антоновка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что, в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 99 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две ракеты, 46 единиц автомобильной техники оккупантов и один оперативно-тактический ракетный комплекс.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 281 обстрел, в том числе одиннадцать - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки и Выемки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Александро-Шультино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русина Яра и Яблоневки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попова Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезей, Никаноровки, Котлино, Нового Шахматного, Новоэкономичного, Звирово, Удачного, Лисовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодязя, Родинского и Проминя", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Зирки, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцово.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении Полтавки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань - Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.