За добу на фронті - 165 боєзіткнень. 47 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж вчорашньої доби, 12 серпня 2025 року, на фронті було зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Кам’янка, Середина-Буда Сумської області; Білогір’я, Приморське, Малокатеринівка Запорізької області; Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 99 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 46 одиниць автомобільної техніки окупантів та один оперативно-тактичний ракетний комплекс.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 281 обстріл, зокрема одинадцять - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів шість наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань - Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.