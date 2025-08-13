Сбивание самолета МАУ Ираном: канадский суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию родственникам жертв

Апелляционный суд провинции Онтарио в Канаде накануне отклонил иск украинской авиакомпании МАУ. Авиаперевозчика обязали сполна выплатить компенсации всем жертвам катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране.

Об этом говорится в постановлении суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков", - говорится в документе.

Также отмечается, что международное право возлагает на авиакомпании ответственность за выплату каждому пассажиру до 180 тыс. долл США компенсации убытков в случае доказательства ее вины. Сумма возмещения может быть увеличена, если авиакомпания проявила халатность.

В прошлом году онтарийский суд признал, что авиакомпания МАУ действовала небрежно, поскольку не провела надлежащей оценки рисков перед осуществлением рейса из Тегерана. Этим решением суд лишил МАУ права ограничивать сумму возмещения жертвам авиакатастрофы PS752.

Апелляционный суд Онтарио отказался менять этот приговор.

Что известно о сбивании самолета МАУ в Тегеране

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли в авиакатастрофе. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января 2020 года "были преднамеренными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о сбивании самолета МАУ.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.