Збиття літака МАУ Іраном: канадський суд зобов’язав авіакомпанію виплатити компенсацію родичам жертв

Апеляційний суд провінції Онтаріо в Канаді напередодні відхилив позов української авіакомпанії МАУ. Авіаперевізника зобов'язали сповна виплатити компенсації усім жертвам катастрофи літака рейсу PS752 у Тегерані.

Про це йдеться в ухвалі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів", - йдеться у документі.

Також зазначається, що міжнародне право покладає на авіакомпанії відповідальність за виплату кожному пасажиру до 180 тис. дол США компенсації збитків у разі доведення її провини. Сума відшкодування може бути збільшена, якщо авіакомпанія виявила недбалість.

Минулого року онтарійський суд визнав, що авіакомпанія МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана. Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи PS752.

Апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.

Що відомо про збиття літака МАУ в Тегерані

Нагадаємо, літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака, загинули в авіакатастрофі. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.