Збиття літака МАУ Іраном: канадський суд зобов’язав авіакомпанію виплатити компенсацію родичам жертв

літак мау в Ірані

Апеляційний суд провінції Онтаріо в Канаді напередодні відхилив позов української авіакомпанії МАУ. Авіаперевізника зобов'язали сповна виплатити компенсації усім жертвам катастрофи літака рейсу PS752 у Тегерані.

Про це йдеться в ухвалі суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів", - йдеться у документі.

Також зазначається, що міжнародне право покладає на авіакомпанії відповідальність за виплату кожному пасажиру до 180 тис. дол США компенсації збитків у разі доведення її провини. Сума відшкодування може бути збільшена, якщо авіакомпанія виявила недбалість.

Минулого року онтарійський суд визнав, що авіакомпанія МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана. Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи PS752.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанія МАУ подала позов до Ірану через збитий два роки тому літак

Апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.

Що відомо про збиття літака МАУ в Тегерані

Нагадаємо, літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака, загинули в авіакатастрофі. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Гвалтують жертву далі... цей світ заслужив ядерну бомбу
показати весь коментар
13.08.2025 09:36 Відповісти
Ви у фразі термоядерних бомб зробили помилку. А так - я згоден.
показати весь коментар
13.08.2025 09:41 Відповісти
Не жертву гвалтують, а Коломойського.
показати весь коментар
13.08.2025 09:52 Відповісти
Круто, иранцы сбили -- иранцы и бабки получили. Какое кстати отношение канадский суд имеет к украинской авиакомпании?
показати весь коментар
13.08.2025 09:40 Відповісти
Серед жертв було багато канадців.
показати весь коментар
13.08.2025 09:50 Відповісти
Канадцы которые летают в Тегеран называются иранцы.
показати весь коментар
13.08.2025 09:58 Відповісти
Якщо ви забули, то я вам напамʼятаю :

8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України (МАУ), що летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва. Всі 176 людей на борту, 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, загинули. Спочатку Іран заперечував відповідальність, але через кілька днів визнав, що літак був випадково збитий ракетою ППО. Трагедія забрала життя громадян України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.
показати весь коментар
13.08.2025 10:02 Відповісти
Доречи, 9 членам екіпажу Зеленський присвоїв звання Герой України.
показати весь коментар
13.08.2025 10:38 Відповісти
А авіакомпанії, які літають в Іран, платять бабки родинам загиблих пасажирів.
показати весь коментар
13.08.2025 11:33 Відповісти
А до кого був позив? Взагалі-то, МАУ належала тоді коломойському та майбергу. Тобто це вони судилися?
показати весь коментар
13.08.2025 09:42 Відповісти
За результатами майбутнього перельоту путлєра до Анкоріджа ... Україна має узяти компенсаційні витрати його родичам на себе.
показати весь коментар
13.08.2025 09:42 Відповісти
суддю не вовк звати ?
показати весь коментар
13.08.2025 09:42 Відповісти
партнови з татаравими давали "вказівки"....
показати весь коментар
13.08.2025 09:58 Відповісти
Так як Янєлох оманський не зміг, або не захотів змусити Іран виплатити компенсацію за збитий літак, то платити буде його патрон.
показати весь коментар
13.08.2025 09:54 Відповісти
Після збиття літака МАУ в Ірані, Зєлєнскій, якого єрмак привіз в Оман на вербовку до Патрушева впхався в літак Патрушева, бо вже боявся летіти будь яким іншим рейсом...
показати весь коментар
13.08.2025 10:40 Відповісти
 
 