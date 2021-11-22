В Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ

В Іранському військовому суді у неділю почалися слухання справи щодо збиття українського пасажирського літака у 2020 році, коли загинули 176 осіб.

На засіданні у неділю були присутні десять військових різних рангів, яких підозрюють у скоєнні цього злочину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Родини жертв та їхні юристи також відвідали засідання. Вони представляють 103 офіційних позивачів щодо збиття літака МАУ PS752.

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На цьому засіданні суд вислухав заяви юристів сімей загиблих. ЗМІ зазначає, що цього тижня ще триватиме судове розслідування. Імена підозрюваних не повідомляються. Слухання стали першими у справі, яку відкрили понад 22 місяці тому.

У квітні прокурор заявляв, що у цій справі підозрюють також десять іранських чиновників. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою критикою міжнародної спільноти за публікацію фінального звіту розслідування, де визнається людський фактор, але не називається жоден відповідальний за збиття літака.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".