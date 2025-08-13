РУС
Новости
2 147 29

Начался разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, - Axios

трамп

Днем в среду, 13 августа, президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп сейчас проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и несколькими европейскими лидерами перед саммитом с Путиным в пятницу", - написал журналист.

Ранее Трамп подтвердил, что сегодня будет общаться с европейскими лидерами накануне встречи с диктатором Путиным.

Напомним, что президент Зеленский прибыл 13 августа в Берлин, где примет участие в видеоконференции с европейскими лидерами, Трампом и Рютте.

Автор: 

Зеленский Владимир (21549) Евросоюз (17476) Трамп Дональд (6248)


Топ комментарии
+11
Боже! Допоможи зрозуміти і витримати старого, дементного бабуїна!!

13.08.2025 16:45 Ответить
+7
Сюр - доля Світу в руках рудого кретина.

13.08.2025 16:46 Ответить
+5

13.08.2025 16:49 Ответить

Сортировать:
Боже! Допоможи зрозуміти і витримати старого, дементного бабуїна!!

13.08.2025 16:45 Ответить
Не кипишуй кажу! Трамп як комар серед ночі. І хочеться щоб воно захлопнулось і не заважало. Але ж *******-дзижчить десь в далекому куточку, не дає зосепедитись на роботі чи сні.

13.08.2025 17:02 Ответить
Сюр - доля Світу в руках рудого кретина.

13.08.2025 16:46 Ответить
І клоуна.

13.08.2025 16:46 Ответить
Українська спільнота в Україні дуже швидко визначила, що Трамп - хворобливий пустомеля і шукати на цьому шматку лайна сметану не варта, хоча мали надію!?
А от з Зеленским вже сьомий рік визначитись ніяк не можуть, ще шукають і шукають ту сметану !???

13.08.2025 16:56 Ответить
національна риса - винні всі крім мене

13.08.2025 17:17 Ответить
Трамп когось послухає? - чи це балачка для проформи?

13.08.2025 16:46 Ответить
САМЕ ПЕРЕД ЦИМ ТРАМП НАПИСАВ у своєму Truth Social
ТРАМП НАКИНУВСЯ НА МЕДІА ЗА КРИТИКУ ЙОГО ПОТЕНЦІЙНОЇ УГОДИ З ПУТІНИМ

Він додав, що його команда перемагає у всьому.

Президент США Дональд Трамп накинувся на медіа, які розкритикували його плану угоди між Росією та Україною напередодні його зустрічі із лідером РФ Владіміром Путіним на Алясці. Гнівний допис він опублікував у Truth Social напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/onlajn-zustrich-trampa-iz-zelenskim-ta-liderami-jevropi-vidbudetsja-sohodni-po-obidi-reuters.html відеоконференції із лідерами Європи за участі президента України Володимира Зеленського.

«Дуже несправедливі ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, «Путін уже переміг». Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому», - написав Трамп, підкресливши останнє слово.

Він назвав такі новини фейковими та додав, що навіть якби він «звільнив Москву і Ленінград у рамках угоди з Росією», медіа сказали б, що він уклав погану угоду.

13.08.2025 16:47 Ответить
аналогії у чувака - не звільнив території України, а.....Москву та Ленінград...

13.08.2025 16:50 Ответить
Можно киевскую область поменять на часть Аляски.
показать весь комментарий


13.08.2025 16:49 Ответить
ще напевно якийсь мізер буде: "часткове повітряне перемир'я" (типу, Україні - харам бити по нпз і всьому що зачіпає доходи параші, а росія не чіпатиме нафто-газову інфраструктуру України)

13.08.2025 17:00 Ответить
Про демилитаризацию и денацификацию на рф уже почти нигде не вспоминают, снятие санкций без заключения перемирия или хотя бы прекращения огня скорее всего не будет, про Г7 еще раз сказать может и все

13.08.2025 18:04 Ответить
от тепер цікаво!
як саме зламають зелене гундосе зе!чмо?
чи перетворять україну на корею чи на фрн/ндр?
як що, брехлива мародерня зе!гніда підпише, то як воно це нам принесе?
як верховний зе!скоморох надасть наказ припинити супротив та відійти?

13.08.2025 16:49 Ответить
то як воно це нам принесе

Вечірнім гундосиком, а як ще?

13.08.2025 16:56 Ответить
ну, це ж повинен бути якийсь переможний танець чи пісня.

13.08.2025 17:05 Ответить
Скорее всего не сломают, уже дважды пытались. И вообще, у многих людей есть заблуждения в возможностях Трампа и кого бы то ни било что то прогибать (С. Корея, хамас, Иран, прочие), при условии если у прогибаемых есть воля, упорство, и готовность умирать за свое, и есть те, кто их в этом поддерживает (до половины населения ЕС и США) и худо бедно будет помогать вооружением.

13.08.2025 17:05 Ответить
90% не знают где находится Украина, по крайней мере в Америке

13.08.2025 17:43 Ответить
А им и не нужно знать, этим людям, особенно активной части населения, просто не нравится как лидеры ЕС и Трамп сдают позиции перед тем, что они считают злом, тем что грозит их привычному укладу жизни, их ценностям, то что грозить разрушить международное право и ввергнуть мир в очередное состязание за территории и сферы влияния, где кто сильнее тот и прав. Ну и просто многие сочувствуют Украине. И хотя их позиция и мнение из года в год ослабевает, это все равно миллионы и десятки миллионов людей в каждой стране, мнением которых политикам приходится учитывать, и это помимо истеблишмента, у которого тоже мнения разделились примерно пополам.

13.08.2025 18:01 Ответить
йо жизнь як ти стара руда постарила

13.08.2025 16:54 Ответить
нічого , пуйло батокс привезе

13.08.2025 16:55 Ответить
Что бы не тратить времени зря, сообщите, когда будет соло на рояле.

13.08.2025 16:57 Ответить
сало буде

13.08.2025 17:09 Ответить
Просрочений піаніно взяв на гастролі

13.08.2025 16:57 Ответить
Хай грає пісюном яку хоче гру на їх роялях, але хай доведе те на що зєлупоголова стадо заслужило до фінішу.

13.08.2025 17:05 Ответить
у свинособак пєчалька

13.08.2025 17:12 Ответить

13.08.2025 17:15 Ответить
А заголовок то який? Цензор прям лягає під зебуіна

13.08.2025 17:24 Ответить
Дали слово Зеленскому.


13.08.2025 17:39 Ответить
 
 