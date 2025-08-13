Начался разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, - Axios
Днем в среду, 13 августа, президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.
"Трамп сейчас проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и несколькими европейскими лидерами перед саммитом с Путиным в пятницу", - написал журналист.
Ранее Трамп подтвердил, что сегодня будет общаться с европейскими лидерами накануне встречи с диктатором Путиным.
Напомним, что президент Зеленский прибыл 13 августа в Берлин, где примет участие в видеоконференции с европейскими лидерами, Трампом и Рютте.
Топ комментарии
+11 Olena Teslenko
показать весь комментарий13.08.2025 16:45 Ответить Ссылка
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий13.08.2025 16:46 Ответить Ссылка
+5 Палкаводець Боневтік
показать весь комментарий13.08.2025 16:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от з Зеленским вже сьомий рік визначитись ніяк не можуть, ще шукають і шукають ту сметану !???
ТРАМП НАКИНУВСЯ НА МЕДІА ЗА КРИТИКУ ЙОГО ПОТЕНЦІЙНОЇ УГОДИ З ПУТІНИМ
Він додав, що його команда перемагає у всьому.
Президент США Дональд Трамп накинувся на медіа, які розкритикували його плану угоди між Росією та Україною напередодні його зустрічі із лідером РФ Владіміром Путіним на Алясці. Гнівний допис він опублікував у Truth Social напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/onlajn-zustrich-trampa-iz-zelenskim-ta-liderami-jevropi-vidbudetsja-sohodni-po-obidi-reuters.html відеоконференції із лідерами Європи за участі президента України Володимира Зеленського.
«Дуже несправедливі ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, «Путін уже переміг». Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому», - написав Трамп, підкресливши останнє слово.
Він назвав такі новини фейковими та додав, що навіть якби він «звільнив Москву і Ленінград у рамках угоди з Росією», медіа сказали б, що він уклав погану угоду.
як саме зламають зелене гундосе зе!чмо?
чи перетворять україну на корею чи на фрн/ндр?
як що, брехлива мародерня зе!гніда підпише, то як воно це нам принесе?
як верховний зе!скоморох надасть наказ припинити супротив та відійти?
Вечірнім гундосиком, а як ще?