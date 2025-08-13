Розпочалася розмова Трампа із Зеленським і європейськими лідерами, - Axios
Вдень середи, 13 серпня, президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равид, інформує Цензор.НЕТ.
"Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським і кількома європейськими лідерами перед самітом із Путіним у п'ятницю", - написав журналіст.
Раніше Трамп підтвердив, що сьогодні спілкуватиметься із європейськими лідерами напередодні зустрічі з диктатором Путіним.
Нагадаємо, що президент Зеленський прибув 13 серпня до Берліна, де візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Трампом та Рютте.
Топ коментарі
+3 Olena Teslenko
показати весь коментар13.08.2025 16:45 Відповісти Посилання
+3 Hrysha Hlyba
показати весь коментар13.08.2025 16:49 Відповісти Посилання
+1 Старый зольдат
показати весь коментар13.08.2025 16:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от з Зеленским вже сьомий рік визначитись ніяк не можуть, ще шукають і шукають ту сметану !???
ТРАМП НАКИНУВСЯ НА МЕДІА ЗА КРИТИКУ ЙОГО ПОТЕНЦІЙНОЇ УГОДИ З ПУТІНИМ
Він додав, що його команда перемагає у всьому.
Президент США Дональд Трамп накинувся на медіа, які розкритикували його плану угоди між Росією та Україною напередодні його зустрічі із лідером РФ Владіміром Путіним на Алясці. Гнівний допис він опублікував у Truth Social напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/onlajn-zustrich-trampa-iz-zelenskim-ta-liderami-jevropi-vidbudetsja-sohodni-po-obidi-reuters.html відеоконференції із лідерами Європи за участі президента України Володимира Зеленського.
«Дуже несправедливі ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, «Путін уже переміг». Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому», - написав Трамп, підкресливши останнє слово.
Він назвав такі новини фейковими та додав, що навіть якби він «звільнив Москву і Ленінград у рамках угоди з Росією», медіа сказали б, що він уклав погану угоду.
як саме зламають зелене гундосе зе!чмо?
чи перетворять україну на корею чи на фрн/ндр?
як що, брехлива мародерня зе!гніда підпише, то як воно це нам принесе?
як верховний зе!скоморох надасть наказ припинити супротив та відійти?
Вечірнім гундосиком, а як ще?