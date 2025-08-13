УКР
Розпочалася розмова Трампа із Зеленським і європейськими лідерами, - Axios

трамп

Вдень середи, 13 серпня, президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равид, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським і кількома європейськими лідерами перед самітом із Путіним у п'ятницю", - написав журналіст.

Раніше Трамп підтвердив, що сьогодні спілкуватиметься із європейськими лідерами напередодні зустрічі з диктатором Путіним.

Нагадаємо, що президент Зеленський прибув 13 серпня до Берліна, де візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Трампом та Рютте.

Читайте також: Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп

Зеленський Володимир (25085) Євросоюз (13990) Трамп Дональд (6760)


Топ коментарі
+3
Боже! Допоможи зрозуміти і витримати старого, дементного бабуїна!!
показати весь коментар
13.08.2025 16:45 Відповісти
+3
от тепер цікаво!
як саме зламають зелене гундосе зе!чмо?
чи перетворять україну на корею чи на фрн/ндр?
як що, брехлива мародерня зе!гніда підпише, то як воно це нам принесе?
як верховний зе!скоморох надасть наказ припинити супротив та відійти?
показати весь коментар
13.08.2025 16:49 Відповісти
+1
Сюр - доля Світу в руках рудого кретина.
показати весь коментар
13.08.2025 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Боже! Допоможи зрозуміти і витримати старого, дементного бабуїна!!
показати весь коментар
13.08.2025 16:45 Відповісти
Не кипишуй кажу! Трамп як комар серед ночі. І хочеться щоб воно захлопнулось і не заважало. Але ж *******-дзижчить десь в далекому куточку, не дає зосепедитись на роботі чи сні.
показати весь коментар
13.08.2025 17:02 Відповісти
Сюр - доля Світу в руках рудого кретина.
показати весь коментар
13.08.2025 16:46 Відповісти
І клоуна.
показати весь коментар
13.08.2025 16:46 Відповісти
Українська спільнота в Україні дуже швидко визначила, що Трамп - хворобливий пустомеля і шукати на цьому шматку лайна сметану не варта, хоча мали надію!?
А от з Зеленским вже сьомий рік визначитись ніяк не можуть, ще шукають і шукають ту сметану !???
показати весь коментар
13.08.2025 16:56 Відповісти
Трамп когось послухає? - чи це балачка для проформи?
показати весь коментар
13.08.2025 16:46 Відповісти
САМЕ ПЕРЕД ЦИМ ТРАМП НАПИСАВ у своєму Truth Social
ТРАМП НАКИНУВСЯ НА МЕДІА ЗА КРИТИКУ ЙОГО ПОТЕНЦІЙНОЇ УГОДИ З ПУТІНИМ

Він додав, що його команда перемагає у всьому.

Президент США Дональд Трамп накинувся на медіа, які розкритикували його плану угоди між Росією та Україною напередодні його зустрічі із лідером РФ Владіміром Путіним на Алясці. Гнівний допис він опублікував у Truth Social напередодні https://zn.ua/ukr/POLITICS/onlajn-zustrich-trampa-iz-zelenskim-ta-liderami-jevropi-vidbudetsja-sohodni-po-obidi-reuters.html відеоконференції із лідерами Європи за участі президента України Володимира Зеленського.

«Дуже несправедливі ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, «Путін уже переміг». Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому», - написав Трамп, підкресливши останнє слово.

Він назвав такі новини фейковими та додав, що навіть якби він «звільнив Москву і Ленінград у рамках угоди з Росією», медіа сказали б, що він уклав погану угоду.
показати весь коментар
13.08.2025 16:47 Відповісти
аналогії у чувака - не звільнив території України, а.....Москву та Ленінград...
показати весь коментар
13.08.2025 16:50 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 16:49 Відповісти
ще напевно якийсь мізер буде: "часткове повітряне перемир'я" (типу, Україні - харам бити по нпз і всьому що зачіпає доходи параші, а росія не чіпатиме нафто-газову інфраструктуру України)
показати весь коментар
13.08.2025 17:00 Відповісти
от тепер цікаво!
як саме зламають зелене гундосе зе!чмо?
чи перетворять україну на корею чи на фрн/ндр?
як що, брехлива мародерня зе!гніда підпише, то як воно це нам принесе?
як верховний зе!скоморох надасть наказ припинити супротив та відійти?
показати весь коментар
13.08.2025 16:49 Відповісти
то як воно це нам принесе

Вечірнім гундосиком, а як ще?
показати весь коментар
13.08.2025 16:56 Відповісти
ну, це ж повинен бути якийсь переможний танець чи пісня.
показати весь коментар
13.08.2025 17:05 Відповісти
Скорее всего не сломают, уже дважды пытались. И вообще, у многих людей есть заблуждения в возможностях Трампа и кого бы то ни било что то прогибать (С. Корея, хамас, Иран, прочие), при условии если у прогибаемых есть воля, упорство, и готовность умирать за свое, и есть те, кто их в этом поддерживает (до половины населения ЕС и США) и худо бедно будет помогать вооружением.
показати весь коментар
13.08.2025 17:05 Відповісти
йо жизнь як ти стара руда постарила
показати весь коментар
13.08.2025 16:54 Відповісти
нічого , пуйло батокс привезе
показати весь коментар
13.08.2025 16:55 Відповісти
Что бы не тратить времени зря, сообщите, когда будет соло на рояле.
показати весь коментар
13.08.2025 16:57 Відповісти
сало буде
показати весь коментар
13.08.2025 17:09 Відповісти
Просрочений піаніно взяв на гастролі
показати весь коментар
13.08.2025 16:57 Відповісти
Хай грає пісюном яку хоче гру на їх роялях, але хай доведе те на що зєлупоголова стадо заслужило до фінішу.
показати весь коментар
13.08.2025 17:05 Відповісти
 
 