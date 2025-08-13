Розпочалася розмова Трампа із Зеленським і європейськими лідерами, - Axios

Вдень середи, 13 серпня, президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равид, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським і кількома європейськими лідерами перед самітом із Путіним у п'ятницю", - написав журналіст.

Раніше Трамп підтвердив, що сьогодні спілкуватиметься із європейськими лідерами напередодні зустрічі з диктатором Путіним.

Нагадаємо, що президент Зеленський прибув 13 серпня до Берліна, де візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Трампом та Рютте.

