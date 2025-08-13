На Покровском направлении продолжаются 2 боевых столкновения, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. В настоящее время в целом произошло 118 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 управляемых бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1674 дроны-камикадзе и осуществили 3820 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 19 управляемых бомб, совершил 277 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг дважды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Фиголевки.

Трижды агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отразили шесть российских атак в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское. Один бой продолжается до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отразили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Новоселовки и Переездного, одна атака до сих пор продолжается.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили два вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении до сих пор продолжается боестолкновение. Наши войска за сегодня отразили шесть вражеских атак в районах Щербиновки, Яблоновки и Русина Яра.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Луч, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отразили 40 атак, бои не утихают до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 192 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили танк, пять единиц автомобильной техники, 18 БпЛА и антенну БпЛА. Также украинские защитники поразили танк, два орудия и девять укрытий для личного состава.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении наши защитники отразили девять вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвигаться вперед вблизи Малиновки, был остановлен украинскими подразделениями.

На Ореховском направлении в настоящее время противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении агрессор совершил четыре неудачные попытки продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.