На Покровському напрямку тривають 2 боєзіткнення, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На даний час загалом відбулося 118 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 19 керованих бомб, здійснив 277 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні ворог двічі атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Фиголівки.

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили шість російських атак у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. Один бій триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного, одна атака досі триває.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили два ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку досі продовжується боєзіткнення. Наші війська за сьогодні відбили шість ворожих атак в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, бої не вщухають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 192 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки, 18 БпЛА та антену БпЛА. Також українські захисники уразили танк, дві гармати та дев’ять укриттів для особового складу.

Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просуватись вперед поблизу Малинівки, був зупинений українськими підрозділами.

На Оріхівському напрямку на даний час противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив чотири невдалі спроби просунутися вперед до позицій українських підрозділів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.