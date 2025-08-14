Трамп сказал европейским лидерам, что не будет обсуждать с Путиным украинскую территорию, - CNN

Президент Дональд Трамп во время встречи с диктатором Путиным будет настаивать на безусловном прекращении огня в Украине. Об украинских территориях речь идти не будет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Источники заявили, что Трамп не использовал термин "безусловное". Он считает, что прекращение огня было бы проявлением доброй воли со стороны России. Также Трамп сказал, что территория Украины не является предметом переговоров.

Журналисты отметили, что это оставило впечатление, что Трамп не будет рассматривать любое российское предложение о том, что они получат контроль над украинской территорией в обмен на прекращение огня.

По словам одного из собеседников, основной месседж европейцев заключался в том, что Украина должна быть привлечена к переговорам о своей территории. Однако ожидания от этой встречи не являются высокими.

Трамп также выразил поддержку гарантиям безопасности для Украины, которые будут включать роль США, что было расценено как особенно позитивное развитие, сказал один из дипломатов.

Также источники заявили, что обсуждалась идея введения новых санкций, в частности вторичных санкций против Китая из-за российской нефти, если встреча не пройдет хорошо.

"Трамп сказал, что думает об этом, но не взял на себя никаких обязательств", - добавил собеседник.

Однако было ощущение, что Трамп может ввести новые американские санкции очень скоро, если встреча пройдет плохо.

