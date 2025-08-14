РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
2 323 20

Трамп сказал европейским лидерам, что не будет обсуждать с Путиным украинскую территорию, - CNN

Переговоры Трампа и Путина Об обмене территориями говорить не будут

Президент Дональд Трамп во время встречи с диктатором Путиным будет настаивать на безусловном прекращении огня в Украине. Об украинских территориях речь идти не будет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Источники заявили, что Трамп не использовал термин "безусловное". Он считает, что прекращение огня было бы проявлением доброй воли со стороны России. Также Трамп сказал, что территория Украины не является предметом переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но за пределами НАТО. Они разочаруют сторонников страны, - Politico

Журналисты отметили, что это оставило впечатление, что Трамп не будет рассматривать любое российское предложение о том, что они получат контроль над украинской территорией в обмен на прекращение огня.

По словам одного из собеседников, основной месседж европейцев заключался в том, что Украина должна быть привлечена к переговорам о своей территории. Однако ожидания от этой встречи не являются высокими.

Трамп также выразил поддержку гарантиям безопасности для Украины, которые будут включать роль США, что было расценено как особенно позитивное развитие, сказал один из дипломатов.

Читайте: Трамп четко заявил, что будет добиваться безусловного прекращения огня от Путина, - глава МИД Франции Барро

Также источники заявили, что обсуждалась идея введения новых санкций, в частности вторичных санкций против Китая из-за российской нефти, если встреча не пройдет хорошо.

"Трамп сказал, что думает об этом, но не взял на себя никаких обязательств", - добавил собеседник.

Однако было ощущение, что Трамп может ввести новые американские санкции очень скоро, если встреча пройдет плохо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп опасался, что присутствие Зеленского на переговорах с Путиным может сорвать их, - Wall Street Journal

 

путин владимир (31889) Трамп Дональд (6248)
Топ комментарии
+5
З такою позицією американського "миротворця - брехуна " можна його спокійно посилати накуй.Американська продажна шкіра є ворогом України і її народу.та співучасник вбивства українців рашистом...
показать весь комментарий
14.08.2025 08:52 Ответить
+5
трамп відкрив усім очі на історію, виявляється гітлєр за 3 години хтів узяти Лондон, але генерали пішли через москву, а на москву пішли через молочну ферму, як війська Великобританії коли воювали з Вашингтоном. Так шо США має бути вдячна що танки британії поїхали не хайвеєм а по полях і тому колонія отримала свободу. от тіко мені не зрозуміло що з літаками, вони теж полетіли мабуть не туди кудись не по дорозі
показать весь комментарий
14.08.2025 09:11 Ответить
+5
Двійник буде заарештований. Справжнє ***** навіть з бункера не вилізе.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
"пропала аляска!" )
показать весь комментарий
14.08.2025 08:50 Ответить
Скоріше, продали Аляску
показать весь комментарий
14.08.2025 09:47 Ответить
Трамп хоче війти у світову історію. Військовий злочинець путін буде заарештований, як тільки ступить на американську землю
показать весь комментарий
14.08.2025 08:51 Ответить
Двійник буде заарештований. Справжнє ***** навіть з бункера не вилізе.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:25 Ответить
Так кожен штат є "окремою територією".... Навіть закони у кожного "свої" ... От і у "Аляски" "свої"....
показать весь комментарий
14.08.2025 09:40 Ответить
Кращого шансу для Трампа не буде
показать весь комментарий
14.08.2025 09:49 Ответить
З такою позицією американського "миротворця - брехуна " можна його спокійно посилати накуй.Американська продажна шкіра є ворогом України і її народу.та співучасник вбивства українців рашистом...
показать весь комментарий
14.08.2025 08:52 Ответить
Ні обіцянок ні пробачень
показать весь комментарий
14.08.2025 08:54 Ответить
мага!
ізоляціонізм!
пісділ!
нобель!
беееее...
меееее...
показать весь комментарий
14.08.2025 08:56 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 09:01 Ответить
трамп відкрив усім очі на історію, виявляється гітлєр за 3 години хтів узяти Лондон, але генерали пішли через москву, а на москву пішли через молочну ферму, як війська Великобританії коли воювали з Вашингтоном. Так шо США має бути вдячна що танки британії поїхали не хайвеєм а по полях і тому колонія отримала свободу. от тіко мені не зрозуміло що з літаками, вони теж полетіли мабуть не туди кудись не по дорозі
показать весь комментарий
14.08.2025 09:11 Ответить
Можеш посміяться: Катерина ІІ створила США.... Просто вона "******** великі гроші" за солдатів. (король ВБ просив солдат для віійни у США, а Катерина назвала велику суму.. Крім того, тоді в Росії . буяла "Пугачовщина".....) Король не погодився - і "профукав" колонію ...
показать весь комментарий
14.08.2025 10:01 Ответить
трамп сказав,- це, що у воду перднув
показать весь комментарий
14.08.2025 09:32 Ответить
Я так розумію що пройде інструктаж агента, а після п'янка і девочки. Що можна вирішувати на зустрічі якщо не обговорювати основні питання. Для ху...ла сам виїзд в США вже повод для пропаганди його значимості. А трампанутого очеретний кідок не колишє. ВИН ХУ..ЛО БАЧИВ
показать весь комментарий
14.08.2025 09:45 Ответить
Значить обговорюватиме.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:52 Ответить
Хто ж йому повірить, це ж "ТРАМП"
показать весь комментарий
14.08.2025 10:07 Ответить
Слуха ю "телебрехунця"... "Випадковий свідок"... А там ров приклад родичів...казують про хлопчину, який придумав "мульку" у Інтернет. Отримав два мільйони доларів. Тепер має власну фірму... Суть в тому, що прізвище його - Пастернак!!! Він, взагалі, то може буть і поляком, і словаком... Але я за нього, в будь-якому, випадку, радий - наші люди виживають де-завгодно.... Тільки не в Росії.... Там вони "зкацаплюються" - маю приклад родичів...
показать весь комментарий
14.08.2025 10:24 Ответить
Вислухає які території хоче пуйло і потім почне давит на Україну щоб віддали?
показать весь комментарий
14.08.2025 10:31 Ответить
***** з собою в літаку привезе цілий хор мальчіков. Ця зустріч буде просто продовженням колишніх московських.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:40 Ответить
Я думаю, що рудий ліс Трамп даст путє ультиматум. Або закінчує війну, або буде заарештован, та поїде у Гаагу у кайданках.
показать весь комментарий
14.08.2025 12:10 Ответить
 
 