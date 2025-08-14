УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Трамп сказав європейським лідерам, що не обговорюватиме з Путіним українську територію, - CNN

Переговори Трампа та Путіна Про обмін територіями не говоритимуть

Президент Дональд Трамп під час зустрічі з диктатором Путіним наполягатиме на безумовному припиненні вогню в Україні. Про українські території не йтиметься.

Про це пише CNN із посиланням на європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела заявили, що Трамп не використовував термін "безумовне". Він вважає, що припинення вогню було б проявом доброї волі з боку Росії. Також Трамп сказав, що територія України не є предметом переговорів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. Вони розчарують прихильників країни, - Politico

Журналісти зазначили, що це залишило враження, що Трамп не розглядатиме будь-яку російську пропозицію про те, що вони отримають контроль над українською територією в обмін на припинення вогню.

За словами одного із співрозмовників, основний меседж європейців полягав у тому, що Україна має бути залучена до переговорів про свою територію. Проте очікування від цієї зустрічі не є високими.

Трамп також висловив підтримку гарантіям безпеки для України, які включатимуть роль США, що було розцінено як особливо позитивний розвиток, сказав один з дипломатів.

Читайте: Трамп чітко заявив, що домагатиметься безумовного припинення вогню від Путіна, - глава МЗС Франції Барро

Також джерела заявили, що обговорювалася ідея запровадження нових санкцій, зокрема вторинних санкцій проти Китаю через російську нафту, якщо зустріч не пройде добре. 

"Трамп сказав, що думає про це, але не взяв на себе жодних зобов'язань", - додав співрозмовник.

Проте було відчуття, що Трамп може запровадити нові американські санкції дуже скоро, якщо зустріч пройде погано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп побоювався, що присутність Зеленського на перемовинах з Путіним може зірвати їх, - Wall Street Journal

путін володимир (24483) Трамп Дональд (6760)
Топ коментарі
+3
"пропала аляска!" )
показати весь коментар
14.08.2025 08:50 Відповісти
+3
З такою позицією американського "миротворця - брехуна " можна його спокійно посилати накуй.Американська продажна шкіра є ворогом України і її народу.та співучасник вбивства українців рашистом...
показати весь коментар
14.08.2025 08:52 Відповісти
+3
трамп відкрив усім очі на історію, виявляється гітлєр за 3 години хтів узяти Лондон, але генерали пішли через москву, а на москву пішли через молочну ферму, як війська Великобританії коли воювали з Вашингтоном. Так шо США має бути вдячна що танки британії поїхали не хайвеєм а по полях і тому колонія отримала свободу. от тіко мені не зрозуміло що з літаками, вони теж полетіли мабуть не туди кудись не по дорозі
показати весь коментар
14.08.2025 09:11 Відповісти
Коментувати
"пропала аляска!" )
показати весь коментар
14.08.2025 08:50 Відповісти
Скоріше, продали Аляску
показати весь коментар
14.08.2025 09:47 Відповісти
Трамп хоче війти у світову історію. Військовий злочинець путін буде заарештований, як тільки ступить на американську землю
показати весь коментар
14.08.2025 08:51 Відповісти
Двійник буде заарештований. Справжнє ***** навіть з бункера не вилізе.
показати весь коментар
14.08.2025 09:25 Відповісти
Так кожен штат є "окремою територією".... Навіть закони у кожного "свої" ... От і у "Аляски" "свої"....
показати весь коментар
14.08.2025 09:40 Відповісти
Кращого шансу для Трампа не буде
показати весь коментар
14.08.2025 09:49 Відповісти
З такою позицією американського "миротворця - брехуна " можна його спокійно посилати накуй.Американська продажна шкіра є ворогом України і її народу.та співучасник вбивства українців рашистом...
показати весь коментар
14.08.2025 08:52 Відповісти
Ні обіцянок ні пробачень
показати весь коментар
14.08.2025 08:54 Відповісти
мага!
ізоляціонізм!
пісділ!
нобель!
беееее...
меееее...
показати весь коментар
14.08.2025 08:56 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 09:01 Відповісти
трамп відкрив усім очі на історію, виявляється гітлєр за 3 години хтів узяти Лондон, але генерали пішли через москву, а на москву пішли через молочну ферму, як війська Великобританії коли воювали з Вашингтоном. Так шо США має бути вдячна що танки британії поїхали не хайвеєм а по полях і тому колонія отримала свободу. от тіко мені не зрозуміло що з літаками, вони теж полетіли мабуть не туди кудись не по дорозі
показати весь коментар
14.08.2025 09:11 Відповісти
Можеш посміяться: Катерина ІІ створила США.... Просто вона "******** великі гроші" за солдатів. (король ВБ просив солдат для віійни у США, а Катерина назвала велику суму.. Крім того, тоді в Росії . буяла "Пугачовщина".....) Король не погодився - і "профукав" колонію ...
показати весь коментар
14.08.2025 10:01 Відповісти
трамп сказав,- це, що у воду перднув
показати весь коментар
14.08.2025 09:32 Відповісти
Я так розумію що пройде інструктаж агента, а після п'янка і девочки. Що можна вирішувати на зустрічі якщо не обговорювати основні питання. Для ху...ла сам виїзд в США вже повод для пропаганди його значимості. А трампанутого очеретний кідок не колишє. ВИН ХУ..ЛО БАЧИВ
показати весь коментар
14.08.2025 09:45 Відповісти
Значить обговорюватиме.
показати весь коментар
14.08.2025 09:52 Відповісти
Хто ж йому повірить, це ж "ТРАМП"
показати весь коментар
14.08.2025 10:07 Відповісти
 
 