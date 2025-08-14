Трамп сказав європейським лідерам, що не обговорюватиме з Путіним українську територію, - CNN

Президент Дональд Трамп під час зустрічі з диктатором Путіним наполягатиме на безумовному припиненні вогню в Україні. Про українські території не йтиметься.

Про це пише CNN із посиланням на європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела заявили, що Трамп не використовував термін "безумовне". Він вважає, що припинення вогню було б проявом доброї волі з боку Росії. Також Трамп сказав, що територія України не є предметом переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. Вони розчарують прихильників країни, - Politico

Журналісти зазначили, що це залишило враження, що Трамп не розглядатиме будь-яку російську пропозицію про те, що вони отримають контроль над українською територією в обмін на припинення вогню.

За словами одного із співрозмовників, основний меседж європейців полягав у тому, що Україна має бути залучена до переговорів про свою територію. Проте очікування від цієї зустрічі не є високими.

Трамп також висловив підтримку гарантіям безпеки для України, які включатимуть роль США, що було розцінено як особливо позитивний розвиток, сказав один з дипломатів.

Читайте: Трамп чітко заявив, що домагатиметься безумовного припинення вогню від Путіна, - глава МЗС Франції Барро

Також джерела заявили, що обговорювалася ідея запровадження нових санкцій, зокрема вторинних санкцій проти Китаю через російську нафту, якщо зустріч не пройде добре.

"Трамп сказав, що думає про це, але не взяв на себе жодних зобов'язань", - додав співрозмовник.

Проте було відчуття, що Трамп може запровадити нові американські санкції дуже скоро, якщо зустріч пройде погано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп побоювався, що присутність Зеленського на перемовинах з Путіним може зірвати їх, - Wall Street Journal