Россияне 43 раза атаковали позиции Сил обороны на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. В настоящее время в целом произошло 105 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов сбросив 110 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1673 дроны-камикадзе и осуществили 3692 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения с российскими захватчиками. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, совершил 233 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг один раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, вблизи Глыбокого.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодези, Карповка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григорьевки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники останавливают вражеский штурм в районе Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбивали шесть вражеских атак в районах Торецка, Александра-Калинового и в направлении Плещиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 43 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Удачное и Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 42 атаки, один бой продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 96 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, пять мотосредств, одну пушку, семь БпЛА, два укрытия. Также украинские защитники поразили одну самоходную артиллерийскую установку, одну пушку, три единицы автомобильной техники и 12 укрытий для личного состава.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка и в направлении Филиала, Запорожского, Камышевахи. Еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении агрессор совершил шесть неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений. Авиаудару подверглось Львово.

Сегодня стоит отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

