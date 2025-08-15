РУС
С сегодняшнего дня части украинских беженцев в США грозит депортация, - WSJ

Депортация украинских беженцев из США Что известно

Десятки тысяч украинцев, которые сбежали от войны в США, начнут терять легальную защиту уже 15 августа. Это сделает их уязвимыми к арестам и депортации.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что речь идет о 120 тысячах украинцев, которые пытались найти убежище в США в течение последних лет.

Это касается граждан, прибывших в США через программу Uniting for Ukraine - временный правовой механизм, созданный администрацией Джо Байдена.

Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарное освобождение, при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

Администрация Байдена создала такую программу как быстрый способ переселения украинцев, ведь традиционная система приема беженцев в США может занимать годы.

В то же время это имело и обратную сторону - все участники программы получили временный статус, что делает их уязвимым в случае его завершения. Также, если правительство захочет их арестовать, оно имеет их домашние адреса в своих архивах.

Дональд Трамп с приходом на пост президента закрыл программу и прекратил выдавать продления для людей, чьи разрешения на работу заканчивались.

Около 250 тыс. украинцев прибыли в США по программе Uniting for Ukraine.

Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще находятся под защитой другой программы - временного защищенного статуса. Однако около 120 тыс. граждан, прибывших в этот день позже, станут в США нелегалами с момента окончания срока действия их гуманитарного разрешения.

+11
все вірно!
яка користь з освічених роботящих білих українців?
інша справа, нарко мексиканці, теро араби, та нероби африканці, перед якими американці стоять на колінах, за рабство.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:00 Ответить
+7
Вважаю всі виборці Зеленського мають повернутись в Україну і жити всцій країні своїх довбаних мрій. Не чіпати лише порохоботів
показать весь комментарий
15.08.2025 13:12 Ответить
+5
Мгм...
"Дорогі гості, чи не набридли вам хазяї?" (с)
показать весь комментарий
15.08.2025 12:52 Ответить
Мгм...
"Дорогі гості, чи не набридли вам хазяї?" (с)
показать весь комментарий
15.08.2025 12:52 Ответить
Додому курва! Працювати потрібно а не сраку в Америці гріти!
показать весь комментарий
15.08.2025 12:56 Ответить
там мільйони нелегалів живе. А нелегального українця від легального північноамериканця складно відрізнити. Тому й далі будуть ловити латиноамериканців
показать весь комментарий
15.08.2025 13:00 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 13:49 Ответить
все вірно!
яка користь з освічених роботящих білих українців?
інша справа, нарко мексиканці, теро араби, та нероби африканці, перед якими американці стоять на колінах, за рабство.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:00 Ответить
Нам українці теж не завадять. Так що всіх додому!
Бо наголосували
показать весь комментарий
15.08.2025 13:14 Ответить
Освічені та роботящі українці відбиратимуть роботу в тих же самих американців.
Тому США потрібні дурні плебеї, що готові дешево працювати на брудних роботах.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:22 Ответить
останнє слово за роботодавцем!
або тупорилий американець, або кмітливий новоприбувший!
саме тому в силіконовій долині 99% індусів ведучі програмісти та аналітики!
а, американці тестувальники та помічники при них.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:43 Ответить
1.5 латиносів Трамп вже перекинув через стіну з Мексикою?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:07 Ответить
что и люсю арестовича погонят!?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:10 Ответить
Шкода, що сімейку Уморова ніхто не чіпатиме.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:17 Ответить
Вважаю всі виборці Зеленського мають повернутись в Україну і жити всцій країні своїх довбаних мрій. Не чіпати лише порохоботів
показать весь комментарий
15.08.2025 13:12 Ответить
Потрібні. Тому люди думали наперед. Вам попереджали. Ви послухали? Чи вам було насрати на Україну?
показать весь комментарий
15.08.2025 13:46 Ответить
Президент США https://www.dw.com/uk/donald-trump/t-18907697 Дональд Трамп заявив, що дозволить https://www.dw.com/uk/biszentsi-z-ukrainy/t-61044315 біженцям з України залишитися у Сполучених Штатах до кінця російсько-української війни. "Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", - зазначив Трамп у середу, 30 липня, у відповідь на запитання DW про те, чи дозволить він українським біженцям, що приїхали до США через повномасштабне вторгнення Росії, залишитися у Штатах до кінця https://www.dw.com/uk/viina-rosii-proty-ukrainy/t-60899321 російсько-української війни.
і двох тижнів не пройшло...
показать весь комментарий
15.08.2025 13:20 Ответить
сьогодні закінчать війну.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:26 Ответить
Так війну Донні закінчить наступного тижня час пакувати валізи за нобелем
показать весь комментарий
15.08.2025 13:28 Ответить
трумп прогнувся перед ****** в день перемовин.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:21 Ответить
невже синків Данілова депортують з Маямі????
показать весь комментарий
15.08.2025 13:28 Ответить
Это будет началом нашей победы. Вы помните сколько тысяч добровольцев с нашего сайта ждут детей Данилова в ВСУ. После них вся мужская аудитория сайта в врмию запишется
показать весь комментарий
15.08.2025 13:36 Ответить
Знаю вже таких,що з Гамерики в ЄС переїхали))Але й тут капіталізмом незадоволені : виплат мала,развє накопішь)
показать весь комментарий
15.08.2025 13:32 Ответить
 
 