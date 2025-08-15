С сегодняшнего дня части украинских беженцев в США грозит депортация, - WSJ

Десятки тысяч украинцев, которые сбежали от войны в США, начнут терять легальную защиту уже 15 августа. Это сделает их уязвимыми к арестам и депортации.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что речь идет о 120 тысячах украинцев, которые пытались найти убежище в США в течение последних лет.

Это касается граждан, прибывших в США через программу Uniting for Ukraine - временный правовой механизм, созданный администрацией Джо Байдена.

Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарное освобождение, при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

Администрация Байдена создала такую программу как быстрый способ переселения украинцев, ведь традиционная система приема беженцев в США может занимать годы.

В то же время это имело и обратную сторону - все участники программы получили временный статус, что делает их уязвимым в случае его завершения. Также, если правительство захочет их арестовать, оно имеет их домашние адреса в своих архивах.

Дональд Трамп с приходом на пост президента закрыл программу и прекратил выдавать продления для людей, чьи разрешения на работу заканчивались.

Около 250 тыс. украинцев прибыли в США по программе Uniting for Ukraine.

Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще находятся под защитой другой программы - временного защищенного статуса. Однако около 120 тыс. граждан, прибывших в этот день позже, станут в США нелегалами с момента окончания срока действия их гуманитарного разрешения.

