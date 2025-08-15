Відсьогодні частині українських біженців у США загрожує депортація, - WSJ

Десятки тисяч українців, які втекли від війни до США, почнуть втрачати легальний захист вже 15 серпня. Це зробить їх вразливими до арештів та депортацій.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що йдеться про 120 тисяч українців, які намагалися знайти прихисток у США протягом останніх років.

Це стосується громадян, що прибули до США через програму Uniting for Ukraine - тимчасовий правовий механізм, створений адміністрацією Джо Байдена.

Їм було надано дворічний поновлюваний статус, відомий як гуманітарне звільнення, за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме.

Адміністрація Байдена створила таку програму як швидкий спосіб переселення українців, адже традиційна система прийому біженців у США може займати роки.

Водночас це мало і зворотній бік - всі учасники програми отримали тимчасовий статус, що робить їх вразливим у разі його завершення. Також, якщо уряд захоче їх заарештувати, він має їхні домашні адреси у своїх архівах.

Дональд Трамп із приходом на посаду президента закрив програму та припинив видавати продовження для людей, чиї дозволи на роботу закінчувалися.

Близько 250 тис. українців прибули до США за програмою Uniting for Ukraine.

Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023, все ще перебувають під захистом іншої програми - тимчасового захищеного статусу. Проте близько 120 тис. громадян, які прибули у цей день пізніше, стануть у США нелегаламиз моменту закінчення терміну дії їхнього гуманітарного дозволу.

