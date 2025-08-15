УКР
Відсьогодні частині українських біженців у США загрожує депортація, - WSJ

Депортація українських біженців зі США Що відомо

Десятки тисяч українців, які втекли від війни до США, почнуть втрачати легальний захист вже 15 серпня. Це зробить їх вразливими до арештів та депортацій. 

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що йдеться про 120 тисяч українців, які намагалися знайти прихисток у США протягом останніх років. 

Це стосується громадян, що прибули до США через програму Uniting for Ukraine - тимчасовий правовий механізм, створений адміністрацією Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Українці в Угорщині не повинні отримувати більше допомоги, ніж безробітні угорці

Їм було надано дворічний поновлюваний статус, відомий як гуманітарне звільнення, за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме.

Адміністрація Байдена створила таку програму як швидкий спосіб переселення українців, адже традиційна система прийому біженців у США може займати роки.

Водночас це мало і зворотній бік - всі учасники програми отримали тимчасовий статус, що робить їх вразливим у разі його завершення. Також, якщо уряд захоче їх заарештувати, він має їхні домашні адреси у своїх архівах.

Читайте також: Фінляндія планує скасувати виплати на інтеграцію біженців: рішення стосуватиметься й українців, - ЗМІ

Дональд Трамп із приходом на посаду президента закрив програму та припинив видавати продовження для людей, чиї дозволи на роботу закінчувалися.

Близько 250 тис. українців прибули до США за програмою Uniting for Ukraine.

Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023, все ще перебувають під захистом іншої програми - тимчасового захищеного статусу. Проте близько 120 тис. громадян, які прибули у цей день пізніше, стануть у США нелегаламиз моменту закінчення терміну дії їхнього гуманітарного дозволу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співлідер ультраправих ФРН Хрупалла закликав скасувати виплати: Українські біженці "несправедливо" отримують цивільну допомогу

+11
все вірно!
яка користь з освічених роботящих білих українців?
інша справа, нарко мексиканці, теро араби, та нероби африканці, перед якими американці стоять на колінах, за рабство.
15.08.2025 13:00 Відповісти
+6
Вважаю всі виборці Зеленського мають повернутись в Україну і жити всцій країні своїх довбаних мрій. Не чіпати лише порохоботів
15.08.2025 13:12 Відповісти
+5
Мгм...
"Дорогі гості, чи не набридли вам хазяї?" (с)
15.08.2025 12:52 Відповісти
Додому курва! Працювати потрібно а не сраку в Америці гріти!
15.08.2025 12:56 Відповісти
там мільйони нелегалів живе. А нелегального українця від легального північноамериканця складно відрізнити. Тому й далі будуть ловити латиноамериканців
15.08.2025 13:00 Відповісти
Нам українці теж не завадять. Так що всіх додому!
Бо наголосували
15.08.2025 13:14 Відповісти
Освічені та роботящі українці відбиратимуть роботу в тих же самих американців.
Тому США потрібні дурні плебеї, що готові дешево працювати на брудних роботах.
15.08.2025 13:22 Відповісти
1.5 латиносів Трамп вже перекинув через стіну з Мексикою?
15.08.2025 13:07 Відповісти
что и люсю арестовича погонят!?
15.08.2025 13:10 Відповісти
Шкода, що сімейку Уморова ніхто не чіпатиме.
15.08.2025 13:17 Відповісти
Президент США https://www.dw.com/uk/donald-trump/t-18907697 Дональд Трамп заявив, що дозволить https://www.dw.com/uk/biszentsi-z-ukrainy/t-61044315 біженцям з України залишитися у Сполучених Штатах до кінця російсько-української війни. "Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", - зазначив Трамп у середу, 30 липня, у відповідь на запитання DW про те, чи дозволить він українським біженцям, що приїхали до США через повномасштабне вторгнення Росії, залишитися у Штатах до кінця https://www.dw.com/uk/viina-rosii-proty-ukrainy/t-60899321 російсько-української війни.
і двох тижнів не пройшло...
15.08.2025 13:20 Відповісти
сьогодні закінчать війну.
15.08.2025 13:26 Відповісти
Так війну Донні закінчить наступного тижня час пакувати валізи за нобелем
15.08.2025 13:28 Відповісти
трумп прогнувся перед ****** в день перемовин.
15.08.2025 13:21 Відповісти
невже синків Данілова депортують з Маямі????
15.08.2025 13:28 Відповісти
Знаю вже таких,що з Гамерики в ЄС переїхали))Але й тут капіталізмом незадоволені : виплат мала,развє накопішь)
15.08.2025 13:32 Відповісти
 
 