За столом переговоров на Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать, - Матернова

Матернова о встрече Трампа и Путина

За столом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске "не хватало твердой позиции и решимости не уступать".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Путин на красной дорожке Аляски. Саммит в Анкоридже завершился. Президент Трамп оценил саммит на 10 из 10. Путин ушел раньше, однако российские СМИ объявили о победе. Но настоящая победа называется миром. Или по крайней мере немедленным прекращением боевых действий. Но ни одного из этого не видно", - отметила посол.

Она добавила, что с самого начала Европейский Союз четко заявил, что мир в Украине не придет из иллюзий или односторонних уступок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским 22 августа, - Axios

"Возможно, за столом переговоров на Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать", - отметила Матернова.

Кроме того, по ее словам, красные линии ЕС непоколебимы и укоренены в международном праве.

Так, среди таких красных линий она назвала:

  • Полное уважение к международному праву, включая независимость, суверенитет и неприкосновенность границ Украины.
  • Полное и безусловное прекращение огня - со строгим международным мониторингом.
  • Украина за столом - ее голос должен быть центральным во всех дискуссиях.
  • Сильные гарантии безопасности - без ограничений в отношении Вооруженных сил Украины и без российского вето относительно ее пути в ЕС или НАТО.
  • Никакого изменения границ силой - только Украина принимает решение относительно своей территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц заявил, что хочет дать Зеленскому несколько хороших советов по поводу встречи с Трампом в Вашингтоне

"Справедливый мир также требует твердого и длительного давления на агрессора. Вместе с США мы должны усилить санкции и общее экономическое давление. ЕС твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее политически, военно, финансово и гуманитарно. И он останется рядом с Украиной, пока не будет достигнут справедливый мир. И после него", - добавила посол.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

+4
Ти дебіл. Це посол ЕС. Словачка.
16.08.2025 22:27
+3
На Алясці весь цивілізований Світ на свої очі побачив, як два деспотичних маньяка та блазня-шизофреніка поміж собою, а саме на двох вирішили, що саме вони тепер в Світі №1, а всі решта - ніхто, - №2, але вони помилились, вони вже стали для цивілізованого Світу ніхто!
За одним та другим незабаром плакатиме Гаагський требунал, за пуйлом, як за вісйськовим злочинцем, дітовбивцею та агресором без терміну давності, а за рижим трампоном з Вашингтона, як за поплічником кремлівського пуйла в його злодійствах!
16.08.2025 22:26
+3
Добре що ЄС такий "рішучий"! То "миротворців" збирається відправити, то авіацію для повітрянного захисту... Але, якщо рф дозволить)
16.08.2025 22:27
На Алясці весь цивілізований Світ на свої очі побачив, як два деспотичних маньяка та блазня-шизофреніка поміж собою, а саме на двох вирішили, що саме вони тепер в Світі №1, а всі решта - ніхто, - №2, але вони помилились, вони вже стали для цивілізованого Світу ніхто!
За одним та другим незабаром плакатиме Гаагський требунал, за пуйлом, як за вісйськовим злочинцем, дітовбивцею та агресором без терміну давності, а за рижим трампоном з Вашингтона, як за поплічником кремлівського пуйла в його злодійствах!
16.08.2025 22:26
Дивна поведінка у Європи: на словах гундіти про потужність і тверду позицію, а на ділі, коли починається справжня м'ясорубка - бігти до США за зброєю і санкціями, бо з європейського боку реальний вплив на оборону сміхотворний.
16.08.2025 22:26
Ну піндоси теж бігали за допомогою до ЕС і навіть України. В Іраку та Афганістані.
16.08.2025 22:29
Добре що ЄС такий "рішучий"! То "миротворців" збирається відправити, то авіацію для повітрянного захисту... Але, якщо рф дозволить)
16.08.2025 22:27
В кінці лютого цього року в Овальному кабінеті Тромб поводив себе вкрай нечемно та нестримано. Там він вперше заявив, що в Зеленського (читай - в України) жодних шансів протистояти пітьмі і тому слід капітулювати.
Теперішні події із Аляскою та перетіопення Тромба на прорашистського посіпаку, є продовженням цієї вистави, що має єдину ціль - послабити волю українського народу до боротьби за свою свободу і незалежність.
16.08.2025 22:47
За столом переговорів, бракувало президента США!!!
А не підкуйловника, з США. А трампакс і не підозрює, що готує 3 мирову війну!
16.08.2025 22:49
Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
16.08.2025 22:50
 
 