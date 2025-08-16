За столом переговоров на Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать, - Матернова

За столом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске "не хватало твердой позиции и решимости не уступать".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Путин на красной дорожке Аляски. Саммит в Анкоридже завершился. Президент Трамп оценил саммит на 10 из 10. Путин ушел раньше, однако российские СМИ объявили о победе. Но настоящая победа называется миром. Или по крайней мере немедленным прекращением боевых действий. Но ни одного из этого не видно", - отметила посол.

Она добавила, что с самого начала Европейский Союз четко заявил, что мир в Украине не придет из иллюзий или односторонних уступок.

"Возможно, за столом переговоров на Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать", - отметила Матернова.

Кроме того, по ее словам, красные линии ЕС непоколебимы и укоренены в международном праве.

Так, среди таких красных линий она назвала:

Полное уважение к международному праву, включая независимость, суверенитет и неприкосновенность границ Украины.

Полное и безусловное прекращение огня - со строгим международным мониторингом.

Украина за столом - ее голос должен быть центральным во всех дискуссиях.

Сильные гарантии безопасности - без ограничений в отношении Вооруженных сил Украины и без российского вето относительно ее пути в ЕС или НАТО.

Никакого изменения границ силой - только Украина принимает решение относительно своей территории.

"Справедливый мир также требует твердого и длительного давления на агрессора. Вместе с США мы должны усилить санкции и общее экономическое давление. ЕС твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее политически, военно, финансово и гуманитарно. И он останется рядом с Украиной, пока не будет достигнут справедливый мир. И после него", - добавила посол.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.