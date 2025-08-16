За столом переговоров на Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать, - Матернова
За столом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске "не хватало твердой позиции и решимости не уступать".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
"Путин на красной дорожке Аляски. Саммит в Анкоридже завершился. Президент Трамп оценил саммит на 10 из 10. Путин ушел раньше, однако российские СМИ объявили о победе. Но настоящая победа называется миром. Или по крайней мере немедленным прекращением боевых действий. Но ни одного из этого не видно", - отметила посол.
Она добавила, что с самого начала Европейский Союз четко заявил, что мир в Украине не придет из иллюзий или односторонних уступок.
"Возможно, за столом переговоров на Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать", - отметила Матернова.
Кроме того, по ее словам, красные линии ЕС непоколебимы и укоренены в международном праве.
Так, среди таких красных линий она назвала:
- Полное уважение к международному праву, включая независимость, суверенитет и неприкосновенность границ Украины.
- Полное и безусловное прекращение огня - со строгим международным мониторингом.
- Украина за столом - ее голос должен быть центральным во всех дискуссиях.
- Сильные гарантии безопасности - без ограничений в отношении Вооруженных сил Украины и без российского вето относительно ее пути в ЕС или НАТО.
- Никакого изменения границ силой - только Украина принимает решение относительно своей территории.
"Справедливый мир также требует твердого и длительного давления на агрессора. Вместе с США мы должны усилить санкции и общее экономическое давление. ЕС твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее политически, военно, финансово и гуманитарно. И он останется рядом с Украиной, пока не будет достигнут справедливый мир. И после него", - добавила посол.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За одним та другим незабаром плакатиме Гаагський требунал, за пуйлом, як за вісйськовим злочинцем, дітовбивцею та агресором без терміну давності, а за рижим трампоном з Вашингтона, як за поплічником кремлівського пуйла в його злодійствах!
Теперішні події із Аляскою та перетіопення Тромба на прорашистського посіпаку, є продовженням цієї вистави, що має єдину ціль - послабити волю українського народу до боротьби за свою свободу і незалежність.
А не підкуйловника, з США. А трампакс і не підозрює, що готує 3 мирову війну!
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).
ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп
АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету