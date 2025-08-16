За столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися, - Матернова
За столом переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці "бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
"Путін на червоній доріжці Аляски. Саміт в Анкориджі завершився. Президент Трамп оцінив саміт на 10 з 10. Путін пішов раніше, проте російські ЗМІ оголосили про перемогу. Але справжня перемога називається миром. Або принаймні негайним припиненням бойових дій. Але жодного з цього не видно", - зазначила посол.
Вона додала, що від самого початку Європейський Союз чітко заявив, що мир в Україні не прийде з ілюзій чи односторонніх поступок.
"Можливо, за столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися", - наголосила Матернова.
Крі того, за її словами, червоні лінії ЄС непохитні та вкорінені в міжнародному праві.
Так, серед таких червоних ліній вона назвала:
- Повна повага до міжнародного права, включно з незалежністю, суверенітетом та недоторканністю кордонів України.
- Повне та безумовне припинення вогню – із суворим міжнародним моніторингом.
- Україна за столом – її голос має бути центральним у всіх дискусіях.
- Сильні гарантії безпеки – без обмежень щодо Збройних сил України та без російського вето стосовно її шляху до ЄС чи НАТО.
- Жодної зміни кордонів силою - лише Україна ухвалює рішення щодо своєї території.
"Справедливий мир також потребує твердого і тривалого тиску на агресора. Разом зі США ми повинні посилити санкції та загальний економічний тиск. ЄС твердо стоїть на боці України та підтримує її політично, військово, фінансово та гуманітарно. І він залишиться поруч з Україною, поки не буде досягнуто справедливого миру. І після нього", - додала посол.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
За одним та другим незабаром плакатиме Гаагський требунал, за пуйлом, як за вісйськовим злочинцем, дітовбивцею та агресором без терміну давності, а за рижим трампоном з Вашингтона, як за поплічником кремлівського пуйла в його злодійствах!
Теперішні події із Аляскою та перетіопення Тромба на прорашистського посіпаку, є продовженням цієї вистави, що має єдину ціль - послабити волю українського народу до боротьби за свою свободу і незалежність.
А не підкуйловника, з США. А трампакс і не підозрює, що готує 3 мирову війну!
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).
ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп
АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету