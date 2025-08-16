УКР
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 355 12

За столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися, - Матернова

Матернова про зустріч Трампа і Путіна

За столом переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці "бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Путін на червоній доріжці Аляски. Саміт в Анкориджі завершився. Президент Трамп оцінив саміт на 10 з 10. Путін пішов раніше, проте російські ЗМІ оголосили про перемогу. Але справжня перемога називається миром. Або принаймні негайним припиненням бойових дій. Але жодного з цього не видно", - зазначила посол.

Вона додала, що від самого початку Європейський Союз чітко заявив, що мир в Україні не прийде з ілюзій чи односторонніх поступок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче провести саміт з Путіним та Зеленським 22 серпня, - Axios

"Можливо, за столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися", - наголосила Матернова.

Крі того, за її словами, червоні лінії ЄС непохитні та вкорінені в міжнародному праві.

Так, серед таких червоних ліній вона назвала:

  • Повна повага до міжнародного права, включно з незалежністю, суверенітетом та недоторканністю кордонів України.
  • Повне та безумовне припинення вогню – із суворим міжнародним моніторингом.
  • Україна за столом – її голос має бути центральним у всіх дискусіях.
  • Сильні гарантії безпеки – без обмежень щодо Збройних сил України та без російського вето стосовно її шляху до ЄС чи НАТО.
  • Жодної зміни кордонів силою - лише Україна ухвалює рішення щодо своєї території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц заявив, що хоче дати Зеленському кілька добрих порад щодо зустрічі з Трампом у Вашингтоні

"Справедливий мир також потребує твердого і тривалого тиску на агресора. Разом зі США ми повинні посилити санкції та загальний економічний тиск. ЄС твердо стоїть на боці України та підтримує її політично, військово, фінансово та гуманітарно. І він залишиться поруч з Україною, поки не буде досягнуто справедливого миру. І після нього", - додала посол.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

путін володимир (24566) Євросоюз (13999) Трамп Дональд (6858) Матернова Катаріна (97)
Коментувати
Ти дебіл. Це посол ЕС. Словачка.
показати весь коментар
16.08.2025 22:27 Відповісти
На Алясці весь цивілізований Світ на свої очі побачив, як два деспотичних маньяка та блазня-шизофреніка поміж собою, а саме на двох вирішили, що саме вони тепер в Світі №1, а всі решта - ніхто, - №2, але вони помилились, вони вже стали для цивілізованого Світу ніхто!
За одним та другим незабаром плакатиме Гаагський требунал, за пуйлом, як за вісйськовим злочинцем, дітовбивцею та агресором без терміну давності, а за рижим трампоном з Вашингтона, як за поплічником кремлівського пуйла в його злодійствах!
показати весь коментар
16.08.2025 22:26 Відповісти
Дивна поведінка у Європи: на словах гундіти про потужність і тверду позицію, а на ділі, коли починається справжня м'ясорубка - бігти до США за зброєю і санкціями, бо з європейського боку реальний вплив на оборону сміхотворний.
показати весь коментар
16.08.2025 22:26 Відповісти
Ну піндоси теж бігали за допомогою до ЕС і навіть України. В Іраку та Афганістані.
показати весь коментар
16.08.2025 22:29 Відповісти
Добре що ЄС такий "рішучий"! То "миротворців" збирається відправити, то авіацію для повітрянного захисту... Але, якщо рф дозволить)
показати весь коментар
16.08.2025 22:27 Відповісти
В кінці лютого цього року в Овальному кабінеті Тромб поводив себе вкрай нечемно та нестримано. Там він вперше заявив, що в Зеленського (читай - в України) жодних шансів протистояти пітьмі і тому слід капітулювати.
Теперішні події із Аляскою та перетіопення Тромба на прорашистського посіпаку, є продовженням цієї вистави, що має єдину ціль - послабити волю українського народу до боротьби за свою свободу і незалежність.
показати весь коментар
16.08.2025 22:47 Відповісти
За столом переговорів, бракувало президента США!!!
А не підкуйловника, з США. А трампакс і не підозрює, що готує 3 мирову війну!
показати весь коментар
16.08.2025 22:49 Відповісти
Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
показати весь коментар
16.08.2025 22:50 Відповісти
 
 