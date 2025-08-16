За столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися, - Матернова

За столом переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці "бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Путін на червоній доріжці Аляски. Саміт в Анкориджі завершився. Президент Трамп оцінив саміт на 10 з 10. Путін пішов раніше, проте російські ЗМІ оголосили про перемогу. Але справжня перемога називається миром. Або принаймні негайним припиненням бойових дій. Але жодного з цього не видно", - зазначила посол.

Вона додала, що від самого початку Європейський Союз чітко заявив, що мир в Україні не прийде з ілюзій чи односторонніх поступок.

"Можливо, за столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися", - наголосила Матернова.

Крі того, за її словами, червоні лінії ЄС непохитні та вкорінені в міжнародному праві.

Так, серед таких червоних ліній вона назвала:

Повна повага до міжнародного права, включно з незалежністю, суверенітетом та недоторканністю кордонів України.

Повне та безумовне припинення вогню – із суворим міжнародним моніторингом.

Україна за столом – її голос має бути центральним у всіх дискусіях.

Сильні гарантії безпеки – без обмежень щодо Збройних сил України та без російського вето стосовно її шляху до ЄС чи НАТО.

Жодної зміни кордонів силою - лише Україна ухвалює рішення щодо своєї території.

"Справедливий мир також потребує твердого і тривалого тиску на агресора. Разом зі США ми повинні посилити санкції та загальний економічний тиск. ЄС твердо стоїть на боці України та підтримує її політично, військово, фінансово та гуманітарно. І він залишиться поруч з Україною, поки не буде досягнуто справедливого миру. І після нього", - додала посол.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.