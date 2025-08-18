Зеленский проводит встречу с Келлогом в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Позже состоятся переговоры с Трампом и европейскими лидерами.

Об этом пишет Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Келлог зашел в отель, где находится Президент Украины, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированные источники.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

