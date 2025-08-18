РУС
Зеленский проводит встречу с Келлогом в Вашингтоне

Визит в США Зеленский проводит встречу с Келлогом

Президент Владимир Зеленский проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Позже состоятся переговоры с Трампом и европейскими лидерами.

Об этом пишет Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Келлог зашел в отель, где находится Президент Украины, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированные источники.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

Читайте: Трамп о встрече в Белом доме: Здесь никогда не было так много лидеров Европы одновременно

Зеленский Владимир (21616) США (27726) Келлог Кит (203)
Келлог це добре ,тільки рижий більше Вітька слухає , а той перед ботоксним навшпиньки лазить
показать весь комментарий
18.08.2025 16:33 Ответить
Насідають по черзі, давлять, вмовляють, залякують - партнери херові
показать весь комментарий
18.08.2025 16:36 Ответить
Келлога пустили на прелюдію, разігріти очко Зеленському. Да, грубо, но факт.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:47 Ответить
Так для цього ж наче Дермак є. Він не поїхав?
показать весь комментарий
18.08.2025 17:08 Ответить
Сьогодні самий кращий день
Хай в'ється прапор над військами,
Сьогодні самий гарний день -
Сьогодні битва з мудаками
показать весь комментарий
18.08.2025 16:40 Ответить
келог це хороший поліцейський
показать весь комментарий
18.08.2025 16:40 Ответить
Якщо не пам'ятати спіч нацика Келлога про Україну та мула. Там нема друзів України.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:46 Ответить
З котом Келлогом.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:42 Ответить
Предварітєльниє ласкі перед зустріччю з Трампом.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:44 Ответить
Де дерьмак?
показать весь комментарий
18.08.2025 16:46 Ответить
А де ти його згубив?
показать весь комментарий
18.08.2025 16:55 Ответить
загнали в угол- подписывай, а если нет- ни копейки ни патрона
показать весь комментарий
18.08.2025 17:06 Ответить
 
 