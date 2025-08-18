УКР
Зеленський проводить зустріч із Келлогом у Вашингтоні

Візит до США Зеленський проводить зустріч із Келлогом

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Пізніше відбудуться переговори із Трампом та європейськими лідерами.

Про це пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, зустріч проходить у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

Келлог зайшов до готелю, де перебуває Президент України, приблизно за 15-20 хвилин до 9-ї ранку. Після цього факт самої зустрічі підтвердили на місці поінформовані джерела.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Читайте: Трамп про зустріч у Білому домі: Тут ніколи не було так багато лідерів Європи одночасно

Келлог це добре ,тільки рижий більше Вітька слухає , а той перед ботоксним навшпиньки лазить
показати весь коментар
18.08.2025 16:33 Відповісти
Насідають по черзі, давлять, вмовляють, залякують - партнери херові
показати весь коментар
18.08.2025 16:36 Відповісти
Келлога пустили на прелюдію, разігріти очко Зеленському. Да, грубо, но факт.
показати весь коментар
18.08.2025 16:47 Відповісти
Так для цього ж наче Дермак є. Він не поїхав?
показати весь коментар
18.08.2025 17:08 Відповісти
Сьогодні самий кращий день
Хай в'ється прапор над військами,
Сьогодні самий гарний день -
Сьогодні битва з мудаками
показати весь коментар
18.08.2025 16:40 Відповісти
келог це хороший поліцейський
показати весь коментар
18.08.2025 16:40 Відповісти
Якщо не пам'ятати спіч нацика Келлога про Україну та мула. Там нема друзів України.
показати весь коментар
18.08.2025 16:46 Відповісти
ну, знаєте... який є, луччих нема
показати весь коментар
18.08.2025 18:04 Відповісти
З котом Келлогом.
показати весь коментар
18.08.2025 16:42 Відповісти
Предварітєльниє ласкі перед зустріччю з Трампом.
показати весь коментар
18.08.2025 16:44 Відповісти
Де дерьмак?
показати весь коментар
18.08.2025 16:46 Відповісти
А де ти його згубив?
показати весь коментар
18.08.2025 16:55 Відповісти
загнали в угол- подписывай, а если нет- ни копейки ни патрона
показати весь коментар
18.08.2025 17:06 Відповісти
 
 