Зеленський проводить зустріч із Келлогом у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Пізніше відбудуться переговори із Трампом та європейськими лідерами.

Про це пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, зустріч проходить у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

Келлог зайшов до готелю, де перебуває Президент України, приблизно за 15-20 хвилин до 9-ї ранку. Після цього факт самої зустрічі підтвердили на місці поінформовані джерела.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

