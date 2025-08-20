РУС
Австрия предоставит дополнительные 2 миллиона евро гуманитарной помощи Украине

Австрия предоставит помощь

Австрия решила предоставить Украине дополнительные средства в рамках гуманитарной поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет Цензор.НЕТ.

В частности, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер во время визита в Одессу объявила о решении Австрии о предоставлении дополнительных средств, а также о присоединении страны к коалиции укрытий гражданской защиты.

Читайте также: Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Одессу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что общая сумма австрийской поддержки составит 9,6 миллиона евро.

Также Сибига выразил благодарность Австрии, правительствам федеральных земель и благотворительным фондам за организацию реабилитационных каникул для около 1480 украинских детей в 2022-2024 годах.

"Еще около 550 украинских детей Австрия планирует принять в этом году. И это также поддержка жизни. Чужих детей не бывает. А украинские дети - это европейское будущее", - сказал Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Путин не будет готов заставить оружие замолчать, давление на Россию должно оставаться высоким, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Австрия (842) МИД (7072) Украина (45087) гуманитарная помощь (1275) Сибига Андрей (611)
українські діти - це європейське майбутнє ????? Приїхали
20.08.2025 20:45 Ответить
Кто-то сомневается, что большую часть этих денег скомуниздят?
20.08.2025 21:11 Ответить
Нерухомість дорожчає.
З'являються нові моделі люксових пвто.
Слугам треба більше гуманітарної допомоги.
Ну і продавці малини з СБУ себе не образять.
20.08.2025 21:18 Ответить
Ух ты---крепко накинули!
20.08.2025 21:16 Ответить
Контроль і ще раз контроль! Зелена бридота вже потирає руки в передчутті дерибану...
20.08.2025 21:42 Ответить
Дякуємо.
20.08.2025 21:59 Ответить
 
 