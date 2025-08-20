Австрия предоставит дополнительные 2 миллиона евро гуманитарной помощи Украине

Австрия решила предоставить Украине дополнительные средства в рамках гуманитарной поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В частности, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер во время визита в Одессу объявила о решении Австрии о предоставлении дополнительных средств, а также о присоединении страны к коалиции укрытий гражданской защиты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что общая сумма австрийской поддержки составит 9,6 миллиона евро.

Также Сибига выразил благодарность Австрии, правительствам федеральных земель и благотворительным фондам за организацию реабилитационных каникул для около 1480 украинских детей в 2022-2024 годах.

"Еще около 550 украинских детей Австрия планирует принять в этом году. И это также поддержка жизни. Чужих детей не бывает. А украинские дети - это европейское будущее", - сказал Сибига.

