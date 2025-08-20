Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні

Австрія вирішила надати Україні додаткові кошти в рамках гуманітарної підтримки.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер під час візиту в Одесу, оголосила про рішення Австрії щодо надання додаткових коштів, а також про приєднання країни до коаліції укриттів цивільного захисту.

Читайте також: Очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Одеси

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що загальна сума австрійської підтримки становитиме 9,6 мільйона євро.

Також Сибіга висловив вдячність Австрії, урядам федеральних земель та благодійним фондам за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей у 2022–2024 роках.

"Ще близько 550 українських дітей Австрія планує прийняти цього року. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти - це європейське майбутнє", - сказав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер