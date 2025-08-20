УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9724 відвідувача онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
246 6

Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні

австрія надасть допомогу

Австрія вирішила надати Україні додаткові кошти в рамках гуманітарної підтримки.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер під час візиту в Одесу, оголосила про рішення Австрії щодо надання додаткових коштів, а також про приєднання країни до коаліції укриттів цивільного захисту.

Читайте також: Очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Одеси

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що загальна сума австрійської підтримки становитиме 9,6 мільйона євро.

Також Сибіга висловив вдячність Австрії, урядам федеральних земель та благодійним фондам за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей у 2022–2024 роках.

"Ще близько 550 українських дітей Австрія планує прийняти цього року. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти - це європейське майбутнє", - сказав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Автор: 

Австрія (999) МЗС (4245) Україна (6054) гуманітарна допомога (1017) Сибіга Андрій (617)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
українські діти - це європейське майбутнє ????? Приїхали
показати весь коментар
20.08.2025 20:45 Відповісти
Кто-то сомневается, что большую часть этих денег скомуниздят?
показати весь коментар
20.08.2025 21:11 Відповісти
Нерухомість дорожчає.
З'являються нові моделі люксових пвто.
Слугам треба більше гуманітарної допомоги.
Ну і продавці малини з СБУ себе не образять.
показати весь коментар
20.08.2025 21:18 Відповісти
Ух ты---крепко накинули!
показати весь коментар
20.08.2025 21:16 Відповісти
Контроль і ще раз контроль! Зелена бридота вже потирає руки в передчутті дерибану...
показати весь коментар
20.08.2025 21:42 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
20.08.2025 21:59 Відповісти
 
 