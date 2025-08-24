С начала суток на фронте произошло 128 боестолкновений, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно отражать попытки противника продвинуться вглубь территории, нанося ему эффективного огневого поражения и истощая его силы по всей линии фронта. В общем, с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1789 дронов-камикадзе и осуществили 2978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили пять атак противника. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 20 управляемых авиабомб, и совершил 136 обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского - все вражеские атаки были отбиты.

Также читайте: С начала суток произошло 85 боестолкновений, 31 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших защитников вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. До сих пор идут два боевых столкновения.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка. До сих пор не утихают шесть боевых столкновений.

На Северском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. Незавершенным остается одно боевое столкновение.

Четыре атаки врага были отбиты на Краматорском направлении - в районах Майского и Часового Яра.

Смотрите: Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ, есть попадания и детонация, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия врага сосредоточены в районах Щербиновки и Русиного Яра.

С начала суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Сейчас продолжаются два боевых столкновения

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 143 оккупанта, из которых 99 - безвозвратно. Кроме того, уничтожено два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль.

Читайте также: Генштаб ВСУ об ударе по "Усть-Луге": Подтверждено успешное поражение с последующим воспламенением

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 вражеский штурм вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка - в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское, Львовское.

На других направлениях существенных изменений ситуации не произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 076 070 человек (+910 за сутки), 11 129 танков, 31 898 артсистем, 23 167 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА