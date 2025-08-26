С начала суток на фронте произошло 130 боестолкновений, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 130 боевых столкновений. Захватчики нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 708 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов, еще шесть продолжаются до сих пор. Также враг нанес три авиационных удара, применив пять управляемых авиабомб, и совершил 170 обстрелов, из которых один - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять безуспешных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 27 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Шандриголове, Ставки, Дроновка и Серебрянка. Сейчас украинские защитники отражают девять атак противника.

На Северском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районе Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка. Один бой продолжается.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 30 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 107 оккупантов, из которых 67 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили три единицы автомобильного транспорта, артиллерийскую систему, 16 беспилотных летательных аппаратов, средство РЭБ, три пункта управления БпЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждена артиллерийская система, единица специальной техники, три пункта управления БпЛА и шесть укрытий противника.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенного пункта Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиала, Искры и Александрограда, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.

Сегодня стоит отметить воинов 426 отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно противодействуют врагу.

