Від початку доби на фронті відбулось 130 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом, від початку цієї доби відбулося 130 бойових зіткнень. Загарбники завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 708 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще шість тривають до цього часу. Також ворог завдав три авіаційних удари, застосувавши п’ять керованих авіабомб, та здійснив 170 обстрілів, з яких один – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять безуспішних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 27 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. Наразі українські захисники відбивають дев’ять атак противника.

На Сіверському напрямку ворог шість разів намагався прорватися у районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка. Один бій триває.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 30 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 107 окупантів, з яких 67 — безповоротно. Наші захисники знищили три одиниці автомобільного транспорту, артилерійську систему, 16 безпілотних літальних апаратів, засіб РЕБ, три пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів противника.

Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населеного пункту Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426 окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно протидіють ворогу.

