С начала суток на фронте произошло 137 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток произошло 137 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один комбинированный ракетно-авиационный удар и 50 авиационных ударов, применив 33 ракеты и сбросив 74 управляемые авиационные бомбы, совершил 2276 ударов дронами-камикадзе и 3619 обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили две атаки, в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово. Идет бой.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг совершил 31 атаку, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши воины остановили девять атак вблизи Григорьевки, Выемки и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе Щербиновки. Авиаударам подверглись Константиновка и Ильиновка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка. В настоящее время бои идут в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 125 оккупантов, из них 90 - безвозвратно. Уничтожена артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, девять беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БпЛА и два склада военно-технического имущества. Кроме того, повреждена артиллерийская система и девять укрытий для личного состава противника.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское, еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков.

Сегодня следует отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно противостоят врагу.