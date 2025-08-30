РУС
4 288 48

Из рф угрожают Турчинову: Убийство Парубия - звоночек

царьов

Известный предатель и коллаборант, сбежавший в Россию и работающий против своего государства, Олег Царев, заявил, что убийство Андрея Парубия - это звоночек Александру Турчинову.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Убийство Парубия - звоночек кровавому пастору Турчинову: за все сделанное когда-то придется отвечать", - считает предатель Царев.

Царев о Парубие и Турчинове

Также смотрите: Во Львове застрелили Андрея Парубия: момент убийства. ВИДЕО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Автор: 

Парубий Андрей Царев Олег
Топ комментарии
+13
Вот почему эта ПАДЛА до сих пор жива?
30.08.2025 16:30 Ответить
+12
риги на Банковій своїх не вбивають
30.08.2025 16:33 Ответить
+11
малюку нема коли!
малюк відробляє замовлення єрмачини та рахує премії!
30.08.2025 16:33 Ответить
Вот почему эта ПАДЛА до сих пор жива?
30.08.2025 16:30 Ответить
риги на Банковій своїх не вбивають
30.08.2025 16:33 Ответить
та не дострелили одного разу, але все ще попереду... ківа зачекався...
30.08.2025 16:34 Ответить
Потому что такие как ты 73 процентные ублюдки сделали свой выбор в 2019!
30.08.2025 16:36 Ответить
тссс....
ну, галина!
якась, ви непозитивна!
30.08.2025 16:39 Ответить
Потому что он "Неуловимый Джо" 😁
30.08.2025 17:00 Ответить
Редактура, альо!
Україна - не власна держава Царьова!
30.08.2025 16:32 Ответить
малюку нема коли!
малюк відробляє замовлення єрмачини та рахує премії!
30.08.2025 16:33 Ответить
люто плюсую!
30.08.2025 16:33 Ответить
Іуда! - радіє мразота! - гнида!
30.08.2025 16:33 Ответить
так може вже треба і нам прополоти цих зрадників у кацапії
30.08.2025 16:33 Ответить
Тихіше, Буданов працює над цим...
30.08.2025 16:37 Ответить
каву заварює зі смокталками агентками?
30.08.2025 16:40 Ответить
То теж частина роботи...
30.08.2025 16:50 Ответить
Після того, як ЗЄміндічі тупо віджали у них активи, вони їм більше не цікаві.

Нічого особистого. Онлі бізнес.
За інших обставин вони були б друзями бо вороги у них спільні. 😁
30.08.2025 16:38 Ответить
Диванно-диверсійні війська очікують на наказ?
30.08.2025 17:01 Ответить
30.08.2025 16:35 Ответить
віт говорить - не чіпай Пастора
30.08.2025 16:36 Ответить
Алєшка Сцарьов, що ж в телеграм пишеш.
Треба поїхати до Тучинова особисто і про дзвіночки розказати.
Ти одразу і відповідь отримав.
30.08.2025 16:55 Ответить
Він ще будучи студентом кацапів в Чечні мочив
30.08.2025 16:54 Ответить
Логарифмічною лінійкою і косинусом 30 градусів!
30.08.2025 17:05 Ответить
Кацапня тепер буде обсмоктувати це тижнями. Цю історію тепер може перебити тільки ліквідація якоїсь відомої кацапської мерзоти. Агов,Малюк! Досить НАБУ щемити. Є варіанти?... Навряд чи...
30.08.2025 16:35 Ответить
У Малюка руки зайняті двома ріжками патронів, якими він вбиватиме детективів НАБУ.
30.08.2025 16:40 Ответить
Очень хитрая сволочь, намекнул Пете что убрали ваши же. Хочет чтоб клановые войны начались и разборки внутри полит элиты
30.08.2025 16:37 Ответить
Це по рашиськи називаэтся денацифікація Україна без українців і,тому ті хто у владі не розуміють рашиських намірів або вороги ,бо дурні,ціль ворога знищення України тому жодних ілюзій що з чортами можна домовитись їх треба тільки знищувати в першу чергу воєних злочинців ,насамперед найкривавішого терориста путіна ,а "русский мир"на звалище історії.
30.08.2025 16:38 Ответить
30.08.2025 16:39 Ответить
За все скоєне доведеться відповідати...
Так,100%.У пеклі на путіна і ко смоли не вистачить...
30.08.2025 16:40 Ответить
Щось зажилось воно та забруднює повітря
30.08.2025 16:41 Ответить
https://www.facebook.com/eduard.andrusenko.80278?__cft__[0]=AZWp-07TbzBP-y-gqumlVQ1uARwIJRbQ-UuHCUccmTho79o4fhuwYzAhsMf10mPcsurgIi0ReEFTBm5fdSJHooEMg1cJFO6HcElR4BXRp2uSehb3WISqjni_Cb8izFOs0UYu8pyYROL0PZNE8sDiWUsswp4LIqcMUPA5KlEZIylolCbqJRAIOc1cDkmScnVEal0&__tn__=-UC%2CP-R Едуард Андрющенко

https://www.facebook.com/eduard.andrusenko.80278/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZWp-07TbzBP-y-gqumlVQ1uARwIJRbQ-UuHCUccmTho79o4fhuwYzAhsMf10mPcsurgIi0ReEFTBm5fdSJHooEMg1cJFO6HcElR4BXRp2uSehb3WISqjni_Cb8izFOs0UYu8pyYROL0PZNE8sDiWUsswp4LIqcMUPA5KlEZIylolCbqJRAIOc1cDkmScnVEal0&__tn__=%2CO%2CP-R 38 мин. ·

Спогади Андрія Парубія, записані в Києві у квітні 2011 року (кількома днями раніше він приїхав у Запоріжжя до нас на суд, щоб взяти на поруки).

"Найбільш гучно «Патріот України» пролунав 7 листопада 1997 року. Тоді з'явилася інформація, що у Львів з Луганська та Донецька приїхали бойовики. Комуністична партія вирішила тоді поставити на 7 листопада червоний прапор саме у Львові. Це, звичайно, викликало величезний протест львів'ян. Крім того, 7 листопада ветеранські організації, Спілка політв'язнів, ветерани УПА, проводили мітинг пам'яті жертв комуністичних репресій. Зібрали декілька тисяч літніх людей на площі біля університету Франка. Ми розуміли - якщо ці бойовики увірвуться, вони просто покалічать наших дідусів. Тоді «Патріот України» оперативно і організовано зібрав біля 500 чоловік. І коли міліція не перешкодила червоним бойовикам рушити у бік пам'ятника Франка, ми прорвали міліцейський кордон і зупинили їх. Цих бандитів також було декілька сотень, вони буде непогано треновані, але ми дуже швидко з ними справились. Тоді проти нас було відкрито декілька кримінальних справ (проти мене зокрема), які були дуже резонансними. На відео було зафіксовано, як я беру участь у сутичці, завдаю бойовикам жорсткі удари. Ці кадри було показано по всіх центральних телеканалах, потім були суди…

Слідство дуже швидко закінчилось. У мене ситуація була зовсім поганою. На трьох відео (СБУ, МВС та інших) було видно, як я біжу попереду колони, перший кидаюсь у бійку, завдаю удари, і після кожного удару падають бойовики. Мені інкримінували не тільки «***********», а й організацію тих заходів, хоч ми й діяли досить грамотно: в нас була система знаків («Е-о» один раз - стоїмо, «Е-о» два рази - біжимо, «Е-о» три рази - повертаємось), і слідство довго не могло мені нічого довести. Ми не говорили: «Випадково йшов, побачив...». Ні, ми казали, що червоні бандити їхали бити наших дідів, наших батьків. Ми знали, що буде конфлікт. Щоб не допустити напад на старших людей, ми змушені були зупинити їх. Треба віддати належне львів'янам: коли був перший суд (це буквально за пару місяців), на нього прийшло 15 тисяч студентів (жодних перебільшень, можна подивитись відео тих подій). Очевидці розповідають, що коли студенти йшли повз обласну адміністрацію, то в губернатора тряслись руки, він дзвонив до Кучми, казав, що у Львові революція і він не знає, що робити. Коли колони підійшли до суду, суд тут же оголосив перерву, і розгляд справи перенесли зі Львова до Калуша (Франківська обл.). Судді говорили, що у Львові їхньому життю загрожує небезпека, тому вони відмовляються вести засідання. В Калуш приїхало вже не так багато людей, але все ж декілька тисяч було, і суддя не просто повернула справу на дорозслідування, а з формулюванням: «Вияснити, яким чином автобуси з Луганська та Донецька були допущені до Львова. Вияснити, хто відповідальний з МВС та СБУ у тому, що були допущені бойовики, хоча знали, що буде конфлікт». Слідство так і не змогло цього з'ясувати, і восени 98 року було припинене. Приблизно так само завершились процеси і проти інших хлопців."

Фото - газета "День".
30.08.2025 16:41 Ответить
"Што" привертає до себе увагу.
30.08.2025 16:42 Ответить
Він вимовляв це "що" більш по кацапськи - ШТА?
30.08.2025 16:45 Ответить
кого би слухати та цитувати... якогось конченого алкаша з лаптєстану... в якого нема спічрайтера з контори... не медвед же!
30.08.2025 16:43 Ответить
Де те падло, яке натякало на якісь бізнесові борги Парубія? Де ти, сук@?
30.08.2025 16:44 Ответить
Коли вже до цього дегенерата царьова ГУР доберется, з молотком?
30.08.2025 16:47 Ответить
Краще з кувалдою
30.08.2025 16:53 Ответить
Так а хто сказа, що не буде відповіді по царьову? йому б самому напружитись вже.
30.08.2025 16:47 Ответить
Ну, от - зєрмачня для рашистів не становить ніякої загрози, а от лідера революції гідності, це для них загроза. Та воно й не дивно - "маладьож - за януковіча", "мітенгувальники самі себе вбивають", помічник тадеєва, парламентського бойовика пр. Чому зє не втік? Ні, не тому, що сміливий, тому що зрозумів, що треба с3,14здити те, що можуть с3,14здити кацапи
30.08.2025 16:52 Ответить
Цим дописом Царьов зробив дзвіночок сам собі, дійсно, за все прийдеться відповідати!!!
30.08.2025 16:54 Ответить
Царєвна-ну тєбя же гніда мєрзская ета тоже касаєца ілі ти дура думаєш что бєзсмєртна...
30.08.2025 16:57 Ответить
Очень интересно мнение человека с лицом,не отягощенным интеллектом.
30.08.2025 16:57 Ответить
А коханим менеджерам Зєлі дЄрьмаку і Татарову не погрожує ....
30.08.2025 16:58 Ответить
Ставлю бакс что этот "Шта" сдохнет от метилового спирта
30.08.2025 17:02 Ответить
Єдина особа які дійсно зацікавлена в смерті Турчинова це Тимошенко...
30.08.2025 17:05 Ответить
Після Аляскінських перемовин між пуйлом та трамплом, у Білому домі трампон тет-а-тет
z-резиденту розтлумачив чергове завдання від кремлівських кураторів, що у нього, z-елі, вже залишаться дуже мало часу. Тому або ти, - блазень, прискорюй процес здачі кацапам України, як обійцяв в 2019 році й ліквідовуй всіх, хто боровся та бориться за її свободу, або ліквідують тебе самого, причому дуже швидко! Ось й процес пішов! Розпочато пряме сафарі на патріотів України під проводом московії
за виконанням z-зради!
30.08.2025 17:05 Ответить
А чи не дзвоник це самому царьову?
30.08.2025 17:07 Ответить
не приведи гасподь, народ этого не переживет, а. еще и если пашинского- то все
30.08.2025 17:08 Ответить
ШТОпаний кондом зі смітника планети показався...
30.08.2025 17:09 Ответить
 
 