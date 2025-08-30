УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
5 401 57

З рф погрожують Турчинову: Вбивство Парубія - дзвоник

царьов

Відомий зрадник і колаборант, який втік в Росію і працює проти власної держави, Олег Царьов, заявив, що вбивство Андрія Парубія - це дзвіночок Олександру Турчинову.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вбивство Парубія - дзвіночок кривавому пастору Турчинову: за все зроблене колись доведеться відповідати", - вважає зрадник Царьов.

Царьов про Парубія і Турчинова

Також дивіться: У Львові застрелили Андрія Парубія: момент вбивства. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Автор: 

Парубій Андрій (1290) Царьов Олег (177)
Топ коментарі
+17
Вот почему эта ПАДЛА до сих пор жива?
показати весь коментар
30.08.2025 16:30 Відповісти
+16
риги на Банковій своїх не вбивають
показати весь коментар
30.08.2025 16:33 Відповісти
+15
показати весь коментар
30.08.2025 16:39 Відповісти
Вот почему эта ПАДЛА до сих пор жива?
показати весь коментар
30.08.2025 16:30 Відповісти
риги на Банковій своїх не вбивають
показати весь коментар
30.08.2025 16:33 Відповісти
При усій повазі пані, їХ усіх, оцих гнид, треба було ВИНИЩИТИ! ще на початку п'ятнадцятого. і згоден, і оцього підара, ще тоді треба було удавити. але Щось пішло не так, на жаль.
показати весь коментар
30.08.2025 17:13 Відповісти
Сікорський"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення вбивств у 2014 році.ttps://censor.net/ua/n3447364

"А Татаров де?": У найбільшій справі Майдану судитимуть Януковича та керівництво силового блоку тих часів, крім Татарова. ВIДЕО

Слідчі завершили розслідування справи щодо організації розгону та розстрілів учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014.Джерело: https://censor.net/ua/n3447364

Де-де - В ОПУЗАЖОПУ рулить младорегіоналами , темними справами судів та СПЕЦспецури Єрмакомародерату
показати весь коментар
30.08.2025 17:14 Відповісти
та не дострелили одного разу, але все ще попереду... ківа зачекався...
показати весь коментар
30.08.2025 16:34 Відповісти
Потому что такие как ты 73 процентные ублюдки сделали свой выбор в 2019!
показати весь коментар
30.08.2025 16:36 Відповісти
тссс....
ну, галина!
якась, ви непозитивна!
показати весь коментар
30.08.2025 16:39 Відповісти
Потому что он "Неуловимый Джо" 😁
показати весь коментар
30.08.2025 17:00 Відповісти
Редактура, альо!
Україна - не власна держава Царьова!
показати весь коментар
30.08.2025 16:32 Відповісти
малюку нема коли!
малюк відробляє замовлення єрмачини та рахує премії!
показати весь коментар
30.08.2025 16:33 Відповісти
люто плюсую!
показати весь коментар
30.08.2025 16:33 Відповісти
Іуда! - радіє мразота! - гнида!
показати весь коментар
30.08.2025 16:33 Відповісти
так може вже треба і нам прополоти цих зрадників у кацапії
показати весь коментар
30.08.2025 16:33 Відповісти
Тихіше, Буданов працює над цим...
показати весь коментар
30.08.2025 16:37 Відповісти
каву заварює зі смокталками агентками?
показати весь коментар
30.08.2025 16:40 Відповісти
То теж частина роботи...
показати весь коментар
30.08.2025 16:50 Відповісти
Після того, як ЗЄміндічі тупо віджали у них активи, вони їм більше не цікаві.

Нічого особистого. Онлі бізнес.
За інших обставин вони були б друзями бо вороги у них спільні. 😁
показати весь коментар
30.08.2025 16:38 Відповісти
Диванно-диверсійні війська очікують на наказ?
показати весь коментар
30.08.2025 17:01 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 16:35 Відповісти
віт говорить - не чіпай Пастора
показати весь коментар
30.08.2025 16:36 Відповісти
Алєшка Сцарьов, що ж в телеграм пишеш.
Треба поїхати до Тучинова особисто і про дзвіночки розказати.
Ти одразу і відповідь отримав.
показати весь коментар
30.08.2025 16:55 Відповісти
Він ще будучи студентом кацапів в Чечні мочив
показати весь коментар
30.08.2025 16:54 Відповісти
Логарифмічною лінійкою і косинусом 30 градусів!
показати весь коментар
30.08.2025 17:05 Відповісти
ВААщє звірюга був
показати весь коментар
30.08.2025 17:23 Відповісти
Кацапня тепер буде обсмоктувати це тижнями. Цю історію тепер може перебити тільки ліквідація якоїсь відомої кацапської мерзоти. Агов,Малюк! Досить НАБУ щемити. Є варіанти?... Навряд чи...
показати весь коментар
30.08.2025 16:35 Відповісти
У Малюка руки зайняті двома ріжками патронів, якими він вбиватиме детективів НАБУ.
показати весь коментар
30.08.2025 16:40 Відповісти
Очень хитрая сволочь, намекнул Пете что убрали ваши же. Хочет чтоб клановые войны начались и разборки внутри полит элиты
показати весь коментар
30.08.2025 16:37 Відповісти
Це по рашиськи називаэтся денацифікація Україна без українців і,тому ті хто у владі не розуміють рашиських намірів або вороги ,бо дурні,ціль ворога знищення України тому жодних ілюзій що з чортами можна домовитись їх треба тільки знищувати в першу чергу воєних злочинців ,насамперед найкривавішого терориста путіна ,а "русский мир"на звалище історії.
показати весь коментар
30.08.2025 16:38 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 16:39 Відповісти
За все скоєне доведеться відповідати...
Так,100%.У пеклі на путіна і ко смоли не вистачить...
показати весь коментар
30.08.2025 16:40 Відповісти
Щось зажилось воно та забруднює повітря
показати весь коментар
30.08.2025 16:41 Відповісти
https://www.facebook.com/eduard.andrusenko.80278?__cft__[0]=AZWp-07TbzBP-y-gqumlVQ1uARwIJRbQ-UuHCUccmTho79o4fhuwYzAhsMf10mPcsurgIi0ReEFTBm5fdSJHooEMg1cJFO6HcElR4BXRp2uSehb3WISqjni_Cb8izFOs0UYu8pyYROL0PZNE8sDiWUsswp4LIqcMUPA5KlEZIylolCbqJRAIOc1cDkmScnVEal0&__tn__=-UC%2CP-R Едуард Андрющенко

https://www.facebook.com/eduard.andrusenko.80278/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZWp-07TbzBP-y-gqumlVQ1uARwIJRbQ-UuHCUccmTho79o4fhuwYzAhsMf10mPcsurgIi0ReEFTBm5fdSJHooEMg1cJFO6HcElR4BXRp2uSehb3WISqjni_Cb8izFOs0UYu8pyYROL0PZNE8sDiWUsswp4LIqcMUPA5KlEZIylolCbqJRAIOc1cDkmScnVEal0&__tn__=%2CO%2CP-R 38 мин. ·

Спогади Андрія Парубія, записані в Києві у квітні 2011 року (кількома днями раніше він приїхав у Запоріжжя до нас на суд, щоб взяти на поруки).

"Найбільш гучно «Патріот України» пролунав 7 листопада 1997 року. Тоді з'явилася інформація, що у Львів з Луганська та Донецька приїхали бойовики. Комуністична партія вирішила тоді поставити на 7 листопада червоний прапор саме у Львові. Це, звичайно, викликало величезний протест львів'ян. Крім того, 7 листопада ветеранські організації, Спілка політв'язнів, ветерани УПА, проводили мітинг пам'яті жертв комуністичних репресій. Зібрали декілька тисяч літніх людей на площі біля університету Франка. Ми розуміли - якщо ці бойовики увірвуться, вони просто покалічать наших дідусів. Тоді «Патріот України» оперативно і організовано зібрав біля 500 чоловік. І коли міліція не перешкодила червоним бойовикам рушити у бік пам'ятника Франка, ми прорвали міліцейський кордон і зупинили їх. Цих бандитів також було декілька сотень, вони буде непогано треновані, але ми дуже швидко з ними справились. Тоді проти нас було відкрито декілька кримінальних справ (проти мене зокрема), які були дуже резонансними. На відео було зафіксовано, як я беру участь у сутичці, завдаю бойовикам жорсткі удари. Ці кадри було показано по всіх центральних телеканалах, потім були суди…

Слідство дуже швидко закінчилось. У мене ситуація була зовсім поганою. На трьох відео (СБУ, МВС та інших) було видно, як я біжу попереду колони, перший кидаюсь у бійку, завдаю удари, і після кожного удару падають бойовики. Мені інкримінували не тільки «***********», а й організацію тих заходів, хоч ми й діяли досить грамотно: в нас була система знаків («Е-о» один раз - стоїмо, «Е-о» два рази - біжимо, «Е-о» три рази - повертаємось), і слідство довго не могло мені нічого довести. Ми не говорили: «Випадково йшов, побачив...». Ні, ми казали, що червоні бандити їхали бити наших дідів, наших батьків. Ми знали, що буде конфлікт. Щоб не допустити напад на старших людей, ми змушені були зупинити їх. Треба віддати належне львів'янам: коли був перший суд (це буквально за пару місяців), на нього прийшло 15 тисяч студентів (жодних перебільшень, можна подивитись відео тих подій). Очевидці розповідають, що коли студенти йшли повз обласну адміністрацію, то в губернатора тряслись руки, він дзвонив до Кучми, казав, що у Львові революція і він не знає, що робити. Коли колони підійшли до суду, суд тут же оголосив перерву, і розгляд справи перенесли зі Львова до Калуша (Франківська обл.). Судді говорили, що у Львові їхньому життю загрожує небезпека, тому вони відмовляються вести засідання. В Калуш приїхало вже не так багато людей, але все ж декілька тисяч було, і суддя не просто повернула справу на дорозслідування, а з формулюванням: «Вияснити, яким чином автобуси з Луганська та Донецька були допущені до Львова. Вияснити, хто відповідальний з МВС та СБУ у тому, що були допущені бойовики, хоча знали, що буде конфлікт». Слідство так і не змогло цього з'ясувати, і восени 98 року було припинене. Приблизно так само завершились процеси і проти інших хлопців."

Фото - газета "День".
показати весь коментар
30.08.2025 16:41 Відповісти
"Што" привертає до себе увагу.
показати весь коментар
30.08.2025 16:42 Відповісти
Він вимовляв це "що" більш по кацапськи - ШТА?
показати весь коментар
30.08.2025 16:45 Відповісти
кого би слухати та цитувати... якогось конченого алкаша з лаптєстану... в якого нема спічрайтера з контори... не медвед же!
показати весь коментар
30.08.2025 16:43 Відповісти
Де те падло, яке натякало на якісь бізнесові борги Парубія? Де ти, сук@?
показати весь коментар
30.08.2025 16:44 Відповісти
Коли вже до цього дегенерата царьова ГУР доберется, з молотком?
показати весь коментар
30.08.2025 16:47 Відповісти
Краще з кувалдою
показати весь коментар
30.08.2025 16:53 Відповісти
Так а хто сказа, що не буде відповіді по царьову? йому б самому напружитись вже.
показати весь коментар
30.08.2025 16:47 Відповісти
Ну, от - зєрмачня для рашистів не становить ніякої загрози, а от лідера революції гідності, це для них загроза. Та воно й не дивно - "маладьож - за януковіча", "мітенгувальники самі себе вбивають", помічник тадеєва, парламентського бойовика пр. Чому зє не втік? Ні, не тому, що сміливий, тому що зрозумів, що треба с3,14здити те, що можуть с3,14здити кацапи
показати весь коментар
30.08.2025 16:52 Відповісти
Цим дописом Царьов зробив дзвіночок сам собі, дійсно, за все прийдеться відповідати!!!
показати весь коментар
30.08.2025 16:54 Відповісти
Царєвна-ну тєбя же гніда мєрзская ета тоже касаєца ілі ти дура думаєш что бєзсмєртна...
показати весь коментар
30.08.2025 16:57 Відповісти
Очень интересно мнение человека с лицом,не отягощенным интеллектом.
показати весь коментар
30.08.2025 16:57 Відповісти
А коханим менеджерам Зєлі дЄрьмаку і Татарову не погрожує ....
показати весь коментар
30.08.2025 16:58 Відповісти
Ставлю бакс что этот "Шта" сдохнет от метилового спирта
показати весь коментар
30.08.2025 17:02 Відповісти
Єдина особа які дійсно зацікавлена в смерті Турчинова це Тимошенко...
показати весь коментар
30.08.2025 17:05 Відповісти
Після Аляскінських перемовин між пуйлом та трамплом, у Білому домі трампон тет-а-тет
z-резиденту розтлумачив чергове завдання від кремлівських кураторів, що у нього, z-елі, вже залишаться дуже мало часу. Тому або ти, - блазень, прискорюй процес здачі кацапам України, як обійцяв в 2019 році й ліквідовуй всіх, хто боровся та бориться за її свободу, або ліквідують тебе самого, причому дуже швидко! Ось й процес пішов! Розпочато пряме сафарі на патріотів України під проводом московії
за виконанням z-зради!
показати весь коментар
30.08.2025 17:05 Відповісти
А чи не дзвоник це самому царьову?
показати весь коментар
30.08.2025 17:07 Відповісти
не приведи гасподь, народ этого не переживет, а. еще и если пашинского- то все
показати весь коментар
30.08.2025 17:08 Відповісти
ШТОпаний кондом зі смітника планети показався...
показати весь коментар
30.08.2025 17:09 Відповісти
Били цього царьова тоді,але даремно((треба було без камер.
показати весь коментар
30.08.2025 17:15 Відповісти
Знайшли кого вбивати. Вони спасибі повинні сказати Турчинову, що Крим тоді не відвойовували.
показати весь коментар
30.08.2025 17:20 Відповісти
я добре пам"ятаю,як Турчинов у 2014 носився з Царьовим,пилинки з нього здував,царьов зареєструвався на президенські вибори,давав скрізь інтервью,розказував про хорошу Рашу і злий Захід... та хіба один Царьов? Кілінкаров.олійник, вільно виступали у Верх.Раді. А Маркова Турчинов випустив з тюрми,якого посадили самі регіонали! за замах на вбивство укр.патріота в Одесі... Тепер вони всі у Соловьева кричать що треба Україну знищити...
показати весь коментар
30.08.2025 17:21 Відповісти
Это дав дозвіл відкрити рота покидьки царьову???!!! Чому цю мерзоту ще не підірвали!!!??
показати весь коментар
30.08.2025 17:21 Відповісти
А ось якби відомий зрадник і колаборант, утік би, наприклад, не в Росію, а, скажимо, до Гаїті, то й заголовок був би: «Турчинову погрожують із Гаїті»?
показати весь коментар
30.08.2025 17:22 Відповісти
Зєрмаки стали слухняними антимайданівцями і кацапи їх не чіпають, а тому сЦарьов лише підтверджує що рашисти і ЗЄшобло - адіннарот.
показати весь коментар
30.08.2025 17:23 Відповісти
 
 