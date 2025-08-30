5 401 57
З рф погрожують Турчинову: Вбивство Парубія - дзвоник
Відомий зрадник і колаборант, який втік в Росію і працює проти власної держави, Олег Царьов, заявив, що вбивство Андрія Парубія - це дзвіночок Олександру Турчинову.
Про це він розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Вбивство Парубія - дзвіночок кривавому пастору Турчинову: за все зроблене колись доведеться відповідати", - вважає зрадник Царьов.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
Де-де - В ОПУЗАЖОПУ рулить младорегіоналами , темними справами судів та СПЕЦспецури Єрмакомародерату
ну, галина!
якась, ви непозитивна!
Україна - не власна держава Царьова!
малюк відробляє замовлення єрмачини та рахує премії!
Нічого особистого. Онлі бізнес.
За інших обставин вони були б друзями бо вороги у них спільні. 😁
Треба поїхати до Тучинова особисто і про дзвіночки розказати.
Ти одразу і відповідь отримав.
Так,100%.У пеклі на путіна і ко смоли не вистачить...
https://www.facebook.com/eduard.andrusenko.80278/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZWp-07TbzBP-y-gqumlVQ1uARwIJRbQ-UuHCUccmTho79o4fhuwYzAhsMf10mPcsurgIi0ReEFTBm5fdSJHooEMg1cJFO6HcElR4BXRp2uSehb3WISqjni_Cb8izFOs0UYu8pyYROL0PZNE8sDiWUsswp4LIqcMUPA5KlEZIylolCbqJRAIOc1cDkmScnVEal0&__tn__=%2CO%2CP-R 38 мин. ·
Спогади Андрія Парубія, записані в Києві у квітні 2011 року (кількома днями раніше він приїхав у Запоріжжя до нас на суд, щоб взяти на поруки).
"Найбільш гучно «Патріот України» пролунав 7 листопада 1997 року. Тоді з'явилася інформація, що у Львів з Луганська та Донецька приїхали бойовики. Комуністична партія вирішила тоді поставити на 7 листопада червоний прапор саме у Львові. Це, звичайно, викликало величезний протест львів'ян. Крім того, 7 листопада ветеранські організації, Спілка політв'язнів, ветерани УПА, проводили мітинг пам'яті жертв комуністичних репресій. Зібрали декілька тисяч літніх людей на площі біля університету Франка. Ми розуміли - якщо ці бойовики увірвуться, вони просто покалічать наших дідусів. Тоді «Патріот України» оперативно і організовано зібрав біля 500 чоловік. І коли міліція не перешкодила червоним бойовикам рушити у бік пам'ятника Франка, ми прорвали міліцейський кордон і зупинили їх. Цих бандитів також було декілька сотень, вони буде непогано треновані, але ми дуже швидко з ними справились. Тоді проти нас було відкрито декілька кримінальних справ (проти мене зокрема), які були дуже резонансними. На відео було зафіксовано, як я беру участь у сутичці, завдаю бойовикам жорсткі удари. Ці кадри було показано по всіх центральних телеканалах, потім були суди…
Слідство дуже швидко закінчилось. У мене ситуація була зовсім поганою. На трьох відео (СБУ, МВС та інших) було видно, як я біжу попереду колони, перший кидаюсь у бійку, завдаю удари, і після кожного удару падають бойовики. Мені інкримінували не тільки «***********», а й організацію тих заходів, хоч ми й діяли досить грамотно: в нас була система знаків («Е-о» один раз - стоїмо, «Е-о» два рази - біжимо, «Е-о» три рази - повертаємось), і слідство довго не могло мені нічого довести. Ми не говорили: «Випадково йшов, побачив...». Ні, ми казали, що червоні бандити їхали бити наших дідів, наших батьків. Ми знали, що буде конфлікт. Щоб не допустити напад на старших людей, ми змушені були зупинити їх. Треба віддати належне львів'янам: коли був перший суд (це буквально за пару місяців), на нього прийшло 15 тисяч студентів (жодних перебільшень, можна подивитись відео тих подій). Очевидці розповідають, що коли студенти йшли повз обласну адміністрацію, то в губернатора тряслись руки, він дзвонив до Кучми, казав, що у Львові революція і він не знає, що робити. Коли колони підійшли до суду, суд тут же оголосив перерву, і розгляд справи перенесли зі Львова до Калуша (Франківська обл.). Судді говорили, що у Львові їхньому життю загрожує небезпека, тому вони відмовляються вести засідання. В Калуш приїхало вже не так багато людей, але все ж декілька тисяч було, і суддя не просто повернула справу на дорозслідування, а з формулюванням: «Вияснити, яким чином автобуси з Луганська та Донецька були допущені до Львова. Вияснити, хто відповідальний з МВС та СБУ у тому, що були допущені бойовики, хоча знали, що буде конфлікт». Слідство так і не змогло цього з'ясувати, і восени 98 року було припинене. Приблизно так само завершились процеси і проти інших хлопців."
Фото - газета "День".
z-резиденту розтлумачив чергове завдання від кремлівських кураторів, що у нього, z-елі, вже залишаться дуже мало часу. Тому або ти, - блазень, прискорюй процес здачі кацапам України, як обійцяв в 2019 році й ліквідовуй всіх, хто боровся та бориться за її свободу, або ліквідують тебе самого, причому дуже швидко! Ось й процес пішов! Розпочато пряме сафарі на патріотів України під проводом московії
за виконанням z-зради!