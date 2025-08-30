З рф погрожують Турчинову: Вбивство Парубія - дзвоник

Відомий зрадник і колаборант, який втік в Росію і працює проти власної держави, Олег Царьов, заявив, що вбивство Андрія Парубія - це дзвіночок Олександру Турчинову.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вбивство Парубія - дзвіночок кривавому пастору Турчинову: за все зроблене колись доведеться відповідати", - вважає зрадник Царьов.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".