С начала суток на фронте произошло 137 боестолкновений, - Генштаб
С начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 41 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 57 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1829 дронов-камикадзе и осуществили 3107 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в целом сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 185 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Западное и Красное Первое.
На Купянском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Синьковка, Старая Новоселовка и в сторону Новоплатоновки.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отбили десять вражеских атак вблизи Григорьевки.
На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.
На Торецком направлении россияне пять раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка.
На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое и Дачное.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 95 - безвозвратно. Также уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, две антенны управления БпЛА и 31 беспилотный летательный; также повреждены два автомобиля и шесть укрытий для личного состава оккупантов.
Боевые действия на Юге
На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Три вражеские атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг провел пять безрезультатных атак.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.
Противник просунувся під Маліївкою (Дніпропетровська область) на ділянці площею до 2.4 км² і зайняв частину лісопосадки біля ставка.
На Новопавлівському напрямку бійці 46-го ОАеМБр ЗСУ взяли під повний контроль Дачне в Дніпропетровській області та опорні пункти на північ від населеного пункту.
На Дружківському напрямку російські війська просунулися вздовж лісосмуг на північ від Полтавки у напрямку Софіївки та продовжують штурмувати район балки.
На сусідньому Костянтинівському напрямку продовжуються активні бої в районі населеного пункту Русин Яр, додано сіру зону.
Сіверський напрямок:
Західна частина Серебрянки, де раніше російська піхота зняла кадри демонстрації прапорів, переходить із сірої зони до зони контролю ЗСУ, оскільки бойові дії змістилися у східну частину, що підтверджують кадри противника та заяву про позиції ЗСУ у східній частині.
Лиманський напрямок:
Російські війська штурмують у напрямку Дерилового, в районі Колодязів та Зарічне. В останньому противник зайняв дві вулиці."