С начала суток на фронте произошло 137 боестолкновений, - Генштаб

С начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 41 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 57 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1829 дронов-камикадзе и осуществили 3107 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в целом сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 185 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Синьковка, Старая Новоселовка и в сторону Новоплатоновки.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили десять вражеских атак вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.

На Торецком направлении россияне пять раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое и Дачное.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 95 - безвозвратно. Также уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, две антенны управления БпЛА и 31 беспилотный летательный; также повреждены два автомобиля и шесть укрытий для личного состава оккупантов.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Три вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг провел пять безрезультатных атак.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.