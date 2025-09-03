После ночного обстрела в Калуше повышен уровень формальдегида в воздухе: горожан просят принять меры
После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Андрей Найда.
Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины рекомендует соблюдать правила безопасности:
- закрывать окна и двери в помещениях;
- ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
- пить достаточное количество воды;
- использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
- проводить частую влажную уборку;
- после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
- промывать нос солевым раствором;
- избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.
"Специалисты отмечают: соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм", - подчеркнул мэр.
Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детских садах.
Напомним, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. Работали силы ПВО.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник в результате российского обстрела. Из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах.
