После ночного обстрела в Калуше повышен уровень формальдегида в воздухе: горожан просят принять меры

После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Андрей Найда.

Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины рекомендует соблюдать правила безопасности:

  • закрывать окна и двери в помещениях;
  • ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить достаточное количество воды;
  • использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
  • проводить частую влажную уборку;
  • после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
  • промывать нос солевым раствором;
  • избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

"Специалисты отмечают: соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм", - подчеркнул мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные мишени ночной атаки РФ - энергетические объекты, транспортный узел и жилой сектор, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детских садах.

Напомним, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. Работали силы ПВО.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник в результате российского обстрела. Из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах.

Формальдегид широко используется в нефтехимической промышлености. В Калуше находится бывший "Карпатнефтехим" . Понятно, куда попали орки. Типа мстят за свои НПЗ
