После ночного обстрела в Калуше повышен уровень формальдегида в воздухе: горожан просят принять меры

После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Андрей Найда.

Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины рекомендует соблюдать правила безопасности:

закрывать окна и двери в помещениях;

ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить достаточное количество воды;

использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);

проводить частую влажную уборку;

после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);

промывать нос солевым раствором;

избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

"Специалисты отмечают: соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм", - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детских садах.

Напомним, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. Работали силы ПВО.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник в результате российского обстрела. Из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах.