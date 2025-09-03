Після нічного обстрілу в Калуші підвищений рівень формальдегіду в повітрі: містян просять вжити заходів
Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Андрій Найда.
Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися правил безпеки:
- зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
- обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
- пити достатню кількість води;
- використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
- проводити часте вологе прибирання;
- після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
- промивати ніс сольовим розчином;
- уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.
"Фахівці наголошують: дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм", - наголосив мер.
Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.
Нагадаємо, 3 вересня, Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки. Працювали сили ППО.
Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу. Через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.
