Після нічного обстрілу в Калуші підвищений рівень формальдегіду в повітрі: містян просять вжити заходів

Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Андрій Найда.

Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися правил безпеки:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

проводити часте вологе прибирання;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

промивати ніс сольовим розчином;

уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

"Фахівці наголошують: дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм", - наголосив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні мішені нічної атаки РФ - енергетичні об’єкти, транспортний вузол та житловий сектор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.

Нагадаємо, 3 вересня, Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки. Працювали сили ППО.

Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу. Через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.