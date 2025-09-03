УКР
Після нічного обстрілу в Калуші підвищений рівень формальдегіду в повітрі: містян просять вжити заходів

Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Андрій Найда.

Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися  правил безпеки:

  • зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
  • обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
  • пити достатню кількість води;
  • використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
  • проводити часте вологе прибирання;
  • після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
  • промивати ніс сольовим розчином;
  • уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

"Фахівці наголошують: дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм", - наголосив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні мішені нічної атаки РФ - енергетичні об’єкти, транспортний вузол та житловий сектор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.

 Нагадаємо, 3 вересня, Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки. Працювали сили ППО.

Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу. Через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.

Калуш (43) Івано-Франківська область (980)
Формальдегид широко используется в нефтехимической промышлености. В Калуше находится бывший "Карпатнефтехим" . Понятно, куда попали орки. Типа мстят за свои НПЗ
