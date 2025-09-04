В МИД Украины ответили на угрозы Путина: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Россия за 3,5 года полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, при этом потеряла уже более 1 млн солдат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Так, он отметил, что по состоянию на сегодня Россия достигла:
- более 1 млн убитых и раненых российских солдат;
- 1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых 0,3% во время "летнего наступления";
- под контроль РФ в 2014 году перешло 4 украинских административных центра, тогда как Украина сохранила контроль над 23. Причем цифра остается неизменной и на сегодня, спустя 3,5 года полномасштабной войны;
- также РФ тратит 1 млрд долларов в день на бессмысленную войну, тогда как российская социальная инфраструктура в руинах, а экономика страны разваливается.
По его словам, все это подводит к таким выводам:
- Россия не побеждает, а Украина не проигрывает.
- Российские матери и производители "Лады" - две реальные целевые аудитории заявлений Путина.
- Давление на Россию необходимо серьезно усилить, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин считает, что можно договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а налагоджували виробництво потужної далекобійної зброї, у вигляді крилатих і балістичних ракет.
Кайапи б вже давно заскулили про припинення вогню.
Але доля України їх не цікавить. Україна - це не їх дім.