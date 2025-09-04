В МИД Украины ответили на угрозы Путина: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает

Россия за 3,5 года полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, при этом потеряла уже более 1 млн солдат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Так, он отметил, что по состоянию на сегодня Россия достигла:

более 1 млн убитых и раненых российских солдат;

1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых 0,3% во время "летнего наступления";

под контроль РФ в 2014 году перешло 4 украинских административных центра, тогда как Украина сохранила контроль над 23. Причем цифра остается неизменной и на сегодня, спустя 3,5 года полномасштабной войны;

также РФ тратит 1 млрд долларов в день на бессмысленную войну, тогда как российская социальная инфраструктура в руинах, а экономика страны разваливается.

По его словам, все это подводит к таким выводам:

Россия не побеждает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители "Лады" - две реальные целевые аудитории заявлений Путина. Давление на Россию необходимо серьезно усилить, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин считает, что можно договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.