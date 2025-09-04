РУС
Новости Требования Путина относительно войны в Украине
2 823 5

В МИД Украины ответили на угрозы Путина: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает

МИД о заявлениях Путина

Россия за 3,5 года полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, при этом потеряла уже более 1 млн солдат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Так, он отметил, что по состоянию на сегодня Россия достигла:

  • более 1 млн убитых и раненых российских солдат;
  • 1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, из которых 0,3% во время "летнего наступления";
  • под контроль РФ в 2014 году перешло 4 украинских административных центра, тогда как Украина сохранила контроль над 23. Причем цифра остается неизменной и на сегодня, спустя 3,5 года полномасштабной войны;
  • также РФ тратит 1 млрд долларов в день на бессмысленную войну, тогда как российская социальная инфраструктура в руинах, а экономика страны разваливается.

Также читайте: Путин требует от Украины отдать весь Донбасс, отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтралитет, - Reuters

По его словам, все это подводит к таким выводам:

  1. Россия не побеждает, а Украина не проигрывает.
  2. Российские матери и производители "Лады" - две реальные целевые аудитории заявлений Путина.
  3. Давление на Россию необходимо серьезно усилить, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига.

Также читайте: Путин любит показывать, что он сильный, но на самом деле он слабее, чем когда-либо, - Гили о присутствии Путина на параде в Пекине

Напомним, российский диктатор Владимир Путин считает, что можно договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.

Автор: 

МИД (7089) путин владимир (32144) война в Украине (5965) Тихий Георгий (32)
Прийнятний варіант - путін на шибенеці.
04.09.2025 07:24 Ответить
Путін та Трамп впевнені в протилежному. Мабуть їх аналітики розраховують на потужне керівництво Верховного головнокомандуючого, його ермаків, малюків та хенералів. І його рожеві фламінго, довгі нептуни та смарагдові піструни ніякого враження на них не справили.
04.09.2025 07:28 Ответить
Якби Зеленський та його 5-6 дефективних менеджерів не розглядали владу як засіб намородерити та прибарахлитись, щоб, коли пройде їх термін, звалити з України,
а налагоджували виробництво потужної далекобійної зброї, у вигляді крилатих і балістичних ракет.
Кайапи б вже давно заскулили про припинення вогню.
Але доля України їх не цікавить. Україна - це не їх дім.
04.09.2025 08:00 Ответить
Взяв калькулятор і порахував швидкість загарбання України кацапнею. З такими темпами і засобами окупації кацапам знадобиться 70 років і 33 мільйони вбитими до повного загарбання. І що ж вони врешті отримають? Купи будівельного сміття? Ні. Повний крах економіки ********** і демографічний колапс наступлять значно швидше за умови збереження і посилення санкцій та мінімальної підтримки України "на плаву". Європейці також мають калькулятори і тому спокійно переозброюються демонструючи "занепокоєння". Імерський ********* ніколи протягом історії не міг конкурувати з Європою, а зараз взагалі став далекою провінцією Китаю.
04.09.2025 08:08 Ответить
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши мільйони кацапів і звільнивши усі свої території, і це МЗС повинно заявити!
04.09.2025 09:55 Ответить
 
 