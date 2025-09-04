УКР
У МЗС України відповіли на погрози Путіна: Росія не перемагає, а Україна не програє.

МЗС про заяви Путіна

Росія за 3,5 року повномасштабної війни не захопила жодного обласного центру України, водночас втратила вже понад 1 млн солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х речник МЗС України Георгій Тихий.

Так, він зазначив, що станом на сьогодні Росія досягла:

  • понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;
  • 1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких 0,3% під час "літнього наступу";
  • під контроль РФ у 2014 році перейшло 4 українські адміністративні центри, тоді як Україна зберегла контроль над 23. До того ж цифра залишається незмінною і на сьогодні, через 3,5 року повномасштабної війни;
  • також РФ витрачає 1 млрд доларів на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка країни розвалюється.

Також читайте: Путін вимагає від України віддати весь Донбас, відмовитися від вступу в НАТО та зберегти нейтралітет, - Reuters

За його словами, усе це підводить до таких висновків:

  1. Росія не перемагає, а Україна не програє.
  2. Російські матері і виробники "Лади" - дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна.
  3. Тиск на Росію необхідно серйозно посилити, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Також читайте: Путін любить показувати, що він сильний, але насправді він слабший, ніж будь-коли, - Гілі про присутність Путіна на параді в Пекіні

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що можна домовитись про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні.

Прийнятний варіант - путін на шибенеці.
04.09.2025 07:24 Відповісти
Путін та Трамп впевнені в протилежному. Мабуть їх аналітики розраховують на потужне керівництво Верховного головнокомандуючого, його ермаків, малюків та хенералів. І його рожеві фламінго, довгі нептуни та смарагдові піструни ніякого враження на них не справили.
04.09.2025 07:28 Відповісти
Якби Зеленський та його 5-6 дефективних менеджерів не розглядали владу як засіб намородерити та прибарахлитись, щоб, коли пройде їх термін, звалити з України,
а налагоджували виробництво потужної далекобійної зброї, у вигляді крилатих і балістичних ракет.
Кайапи б вже давно заскулили про припинення вогню.
Але доля України їх не цікавить. Україна - це не їх дім.
04.09.2025 08:00 Відповісти
Взяв калькулятор і порахував швидкість загарбання України кацапнею. З такими темпами і засобами окупації кацапам знадобиться 70 років і 33 мільйони вбитими до повного загарбання. І що ж вони врешті отримають? Купи будівельного сміття? Ні. Повний крах економіки ********** і демографічний колапс наступлять значно швидше за умови збереження і посилення санкцій та мінімальної підтримки України "на плаву". Європейці також мають калькулятори і тому спокійно переозброюються демонструючи "занепокоєння". Імерський ********* ніколи протягом історії не міг конкурувати з Європою, а зараз взагалі став далекою провінцією Китаю.
04.09.2025 08:08 Відповісти
 
 