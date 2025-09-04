У МЗС України відповіли на погрози Путіна: Росія не перемагає, а Україна не програє.

Росія за 3,5 року повномасштабної війни не захопила жодного обласного центру України, водночас втратила вже понад 1 млн солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х речник МЗС України Георгій Тихий.

Так, він зазначив, що станом на сьогодні Росія досягла:

понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;

1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких 0,3% під час "літнього наступу";

під контроль РФ у 2014 році перейшло 4 українські адміністративні центри, тоді як Україна зберегла контроль над 23. До того ж цифра залишається незмінною і на сьогодні, через 3,5 року повномасштабної війни;

також РФ витрачає 1 млрд доларів на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка країни розвалюється.

Також читайте: Путін вимагає від України віддати весь Донбас, відмовитися від вступу в НАТО та зберегти нейтралітет, - Reuters

За його словами, усе це підводить до таких висновків:

Росія не перемагає, а Україна не програє. Російські матері і виробники "Лади" - дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна. Тиск на Росію необхідно серйозно посилити, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Також читайте: Путін любить показувати, що він сильний, але насправді він слабший, ніж будь-коли, - Гілі про присутність Путіна на параді в Пекіні

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що можна домовитись про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні.