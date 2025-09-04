У МЗС України відповіли на погрози Путіна: Росія не перемагає, а Україна не програє.
Росія за 3,5 року повномасштабної війни не захопила жодного обласного центру України, водночас втратила вже понад 1 млн солдатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х речник МЗС України Георгій Тихий.
Так, він зазначив, що станом на сьогодні Росія досягла:
- понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;
- 1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких 0,3% під час "літнього наступу";
- під контроль РФ у 2014 році перейшло 4 українські адміністративні центри, тоді як Україна зберегла контроль над 23. До того ж цифра залишається незмінною і на сьогодні, через 3,5 року повномасштабної війни;
- також РФ витрачає 1 млрд доларів на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка країни розвалюється.
За його словами, усе це підводить до таких висновків:
- Росія не перемагає, а Україна не програє.
- Російські матері і виробники "Лади" - дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна.
- Тиск на Росію необхідно серйозно посилити, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що можна домовитись про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а налагоджували виробництво потужної далекобійної зброї, у вигляді крилатих і балістичних ракет.
Кайапи б вже давно заскулили про припинення вогню.
Але доля України їх не цікавить. Україна - це не їх дім.