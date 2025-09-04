Путин и Зеленский еще не готовы к мирным переговорам, но что-то произойдет, - Трамп
Президент США Дональд Трамп остается преданным стремлению помочь Украине и РФ достичь мирного соглашения, несмотря на растущую неопределенность относительно перспективы личных переговоров между диктатором Путиным и президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
Трамп охарактеризовал свою позицию как реалистичную и оптимистичную одновременно. По словам лидера США, он внимательно следит за тем, как оба лидера решают эту проблему на переговорах.
"Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", - пояснил он.
Трамп отметил, что недоволен продолжением кровавых боев, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении.
"Я думаю, что мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская проблема будет самой легкой из тех, которые я решал, но, похоже, она оказалась несколько сложнее других", - сказал лидер США.
Трамп объяснил свой подход ко многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной, или с другими странами. Он заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто при его участии, и не отвергать ни одной возможности, пока этого не произойдет.
Такой подход, отметил он, требует терпения, даже когда необходимо найти быстрое решение. По его словам, иногда необходимо ждать, пока ситуация разрешится.
"К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их вместе в комнате или хотя бы заставляю их разговаривать, кажется, что все получается. Мы спасли миллионы жизней", - подытожил он.
щось відбудеться
цікаві факти
блін, ця людина взагалі говорити не вміє. тупе руде лайно
З такою нікчемною, але гешефтною, медичною допомогою на Алясці, американці вимруть, як мухи!
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримасмося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо
вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
"[…] ještě nikdy nebylo, aby jaksi nebylo".
= "[…] ще ніколи так не було, щоб якось не було".
Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...
Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.
Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
Ну спробував Зеленський запитати його в Овальному кабінеті, якими, якщо припиняти війну, будуть гарантії миру для України від подальших спроб Х-уйла її знищити. Що було далі, всім відомо. Після показового цирку, який Тромб влаштував з Венсом для Зеленського та зриву переговорів, він оголосив, що його "друг Владімір" хоче миру, а Зеленський хоче продовжувати війну, і заборонив американцям надавати Україні розвідувальні дані, була також "заморожена" передача українській армії рещток озброєння за пакетом Байдена, що вже знаходилося у Польші.
З Трампоном краще не розмовляти, користі ніякої, швидше напаскудить після розмови, краще, за можливості, ігнорувати його брехню, і в жодному випадку не піддаватися тиску.
друге бажання, пережити байдена!
цвєтік сєміцвєтік.
Так, відбудеться. Руде чувирло здохне.
Втім, венс стане в.о., і це теж не тішить.
Україна не нападала НІ НА КОГО , перший крок до миру має робити агресора а не той хто у захисті.
Трамп шахрай та брехун!