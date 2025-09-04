РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8801 посетитель онлайн
Новости Заявления Трампа
4 250 53

Путин и Зеленский еще не готовы к мирным переговорам, но что-то произойдет, - Трамп

Трамп прокомментировал мирные переговоры Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп остается преданным стремлению помочь Украине и РФ достичь мирного соглашения, несмотря на растущую неопределенность относительно перспективы личных переговоров между диктатором Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Трамп охарактеризовал свою позицию как реалистичную и оптимистичную одновременно. По словам лидера США, он внимательно следит за тем, как оба лидера решают эту проблему на переговорах.

Также читайте: Военные США останутся в Польше, можем увеличить их количество, - Трамп

"Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", - пояснил он.

Трамп отметил, что недоволен продолжением кровавых боев, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении.

"Я думаю, что мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская проблема будет самой легкой из тех, которые я решал, но, похоже, она оказалась несколько сложнее других", - сказал лидер США.

Читайте также: Трамп анонсировал разговор с Путиным: в Белом доме уточнили, что он имел в виду Зеленского (уточнено)

Трамп объяснил свой подход ко многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной, или с другими странами. Он заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто при его участии, и не отвергать ни одной возможности, пока этого не произойдет.

Такой подход, отметил он, требует терпения, даже когда необходимо найти быстрое решение. По его словам, иногда необходимо ждать, пока ситуация разрешится.

"К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их вместе в комнате или хотя бы заставляю их разговаривать, кажется, что все получается. Мы спасли миллионы жизней", - подытожил он.

Читайте: Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут разговор с Трампом после встречи "Коалиции желающих": Состав и расписание саммита

Автор: 

США (27829) Трамп Дональд (6526)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
подивимось що буде
щось відбудеться
цікаві факти

блін, ця людина взагалі говорити не вміє. тупе руде лайно
показать весь комментарий
04.09.2025 08:39 Ответить
+9
Трампон, давай опять про 2 недели.
показать весь комментарий
04.09.2025 08:39 Ответить
+8
показать весь комментарий
04.09.2025 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подивимось що буде
щось відбудеться
цікаві факти

блін, ця людина взагалі говорити не вміє. тупе руде лайно
показать весь комментарий
04.09.2025 08:39 Ответить
Чеше все що завгодно,аби не вводити санкції і не палити себе як маріонетку *****.
показать весь комментарий
04.09.2025 08:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
З такою нікчемною, але гешефтною, медичною допомогою на Алясці, американці вимруть, як мухи!
показать весь комментарий
04.09.2025 09:04 Ответить
Чому ви дивуєтися? У нас теж є такий лідор:
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримасмося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо

вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
показать весь комментарий
04.09.2025 09:58 Ответить
Чим більше дивлюсь на чубатого, ти більше впевнююсь, що він довбоЙоП
показать весь комментарий
04.09.2025 10:02 Ответить
Бидлу подобається.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:38 Ответить
Трампон, давай опять про 2 недели.
показать весь комментарий
04.09.2025 08:39 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 09:58 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 13:11 Ответить
Що у нього весь час "відбудеться"? Лоботомія?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:39 Ответить
Сговорчива только твоя жопа с хером Ашота,вонючий кацап.
показать весь комментарий
04.09.2025 09:13 Ответить
Щось відбудеться - ше ніколи небуло щоб щось не було
показать весь комментарий
04.09.2025 08:40 Ответить
Еге ж. Це чистий тобі пляґіят зі Швейка:

"[…] ještě nikdy nebylo, aby jaksi nebylo".

= "[…] ще ніколи так не було, щоб якось не було".
показать весь комментарий
04.09.2025 10:08 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 08:42 Ответить
Да, да, да. Щось відбудеться- ти будеш розчарований. Ми це вже чули. Шизоїд кончений
показать весь комментарий
04.09.2025 08:44 Ответить
Припинив допомогу і спостерігає, "миротворець" двотижневий.
показать весь комментарий
04.09.2025 08:48 Ответить
Двонедільний буде просто сидіти і чекати, якось воно само вирішиться. Санкцій не буде
показать весь комментарий
04.09.2025 08:54 Ответить
"Мій рівень АйКю не дає мені змоги зрозуміти великого задуму і таємного сенсу прямих переговорів Зеленського з путіним.
Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...
Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.
Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
показать весь комментарий
04.09.2025 09:01 Ответить
просто тягнуть час - кожний для власної вигоди
показать весь комментарий
04.09.2025 09:43 Ответить
Трампу більше не наливати.
показать весь комментарий
04.09.2025 09:02 Ответить
Здається рудий дідуган влаштувався на роботу до метеорологічного центру, бо його маячня чимось нагадує прогноз погоди: можливо відбудеться..., щось є, але відчувається, як ...
показать весь комментарий
04.09.2025 09:10 Ответить
Призначення пустих розмов Тромба - збереження підтримки своїх виборців, прореспубліканські медіа так прочистили їм голови за останні 3 роки, що більшість з них у питанні війни Московщини на знищення України вважають, що США зробили для України надто багато, або достатньо. Інформаційні війни за ******** можливостей - жахлива річ.
показать весь комментарий
04.09.2025 09:11 Ответить
а де українські дипломати, суспільні організації, депутати.Що вони роблять?
показать весь комментарий
04.09.2025 10:58 Ответить
Це ж Трампон, на нього такі речі не впливають, швидше навпаки.
Ну спробував Зеленський запитати його в Овальному кабінеті, якими, якщо припиняти війну, будуть гарантії миру для України від подальших спроб Х-уйла її знищити. Що було далі, всім відомо. Після показового цирку, який Тромб влаштував з Венсом для Зеленського та зриву переговорів, він оголосив, що його "друг Владімір" хоче миру, а Зеленський хоче продовжувати війну, і заборонив американцям надавати Україні розвідувальні дані, була також "заморожена" передача українській армії рещток озброєння за пакетом Байдена, що вже знаходилося у Польші.
З Трампоном краще не розмовляти, користі ніякої, швидше напаскудить після розмови, краще, за можливості, ігнорувати його брехню, і в жодному випадку не піддаватися тиску.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:42 Ответить
Очевидно ***** йому наобіцяло що його війська скоро прорвуть фронт , і тоді Зе стане більш зговірливим що до капітуляції .. То ж іржавий і чекає на це . Ну а як ще розуміти ці його слова . ?
показать весь комментарий
04.09.2025 09:12 Ответить
Та виключіть вже нарешті йому "третій мікрохвон", задовбав!
показать весь комментарий
04.09.2025 09:13 Ответить
за здачу України, яку він з ****** вимагає, ***** зєлі дасть ордєн пабєди!
показать весь комментарий
04.09.2025 09:15 Ответить
Ми знаємо, що відбудеться - ти вкотре обісрешся
показать весь комментарий
04.09.2025 09:20 Ответить
"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, .(можливо я.або куйло вріжемо дуба за два тижні.а може і скоріше...)))х/зн
показать весь комментарий
04.09.2025 09:26 Ответить
Про дуба це добре, якби ж то…
показать весь комментарий
04.09.2025 10:21 Ответить
Хто б йому пояснив, що він сам, на відмінну від *****, представляє Америку; а Зеленський - Україну? Що якби Зеленський був би диктатором - то він би давно особисто з ****** все б порішав....
показать весь комментарий
04.09.2025 09:27 Ответить
Зеленський по факту тупорилий фіговий листок для кремлівської кротівні, яка розбудовує диктатуру в найгірших її проявах.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:20 Ответить
Хвора людина! Нарцисизм не лікується!
показать весь комментарий
04.09.2025 09:28 Ответить
У Трампа нет ни благородства, ни обаяния, ни хладнокровия, ни авторитета, ни сострадания, ни остроумия, ни сердечности, ни мудрости, ни тонкости, ни чуткости, ни самосознания, ни скромности, ни чести, ни изящества.
показать весь комментарий
04.09.2025 09:56 Ответить
Не буде ніяких переговорів, війна буде продовжуватись до повного звільнення усіх українських територій!
показать весь комментарий
04.09.2025 09:56 Ответить
до повного звільнення від українців? а потім кого "звільняти" будуть? фашизм процвітає....
показать весь комментарий
04.09.2025 10:55 Ответить
До повного звільнення від кацапів, які повинні бути знищені на території України і не тільки!
показать весь комментарий
04.09.2025 10:56 Ответить
перше бажання доні, нобелівська мєдалька!
друге бажання, пережити байдена!

цвєтік сєміцвєтік.
показать весь комментарий
04.09.2025 09:57 Ответить
У трампакса нове хоббі - щоденний пердь в калюжу на рахунок пуйла
показать весь комментарий
04.09.2025 10:15 Ответить
"Капітан ачівіднасть"... щось б...дь відбудеться... так, щось відбудеться, так це точно. Наприклад ти сьогодні напевно, що сходиш у вбиральню. Х...йло буде срати у валізку. НЕлох зніме ввечері ще один відосик...
показать весь комментарий
04.09.2025 10:42 Ответить
Двотижневий президент деменції
показать весь комментарий
04.09.2025 10:44 Ответить
Почав вживати вираз "російська проблема" - вже добре.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:53 Ответить
агент краснов вдає з себе запеклого клоуна. так легше виконувати інструкціі *****
показать весь комментарий
04.09.2025 11:07 Ответить
>> ... але щось відбудеться

Так, відбудеться. Руде чувирло здохне.

Втім, венс стане в.о., і це теж не тішить.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:19 Ответить
"х7йло та Зеленський" .... знову мерзотний брехун Трамп ставить в один ряд агресора й того хто захищається!!!
Україна не нападала НІ НА КОГО , перший крок до миру має робити агресора а не той хто у захисті.
Трамп шахрай та брехун!
показать весь комментарий
04.09.2025 11:39 Ответить
"но что-то произойдет" - пророк девятого уровня!
показать весь комментарий
04.09.2025 11:45 Ответить
Щось вже відбулось - 25 загиблих у Києві, 11 загиблих учора на Донеччині. Це щось відбувається щодня.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:24 Ответить
 
 