Путин и Зеленский еще не готовы к мирным переговорам, но что-то произойдет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп остается преданным стремлению помочь Украине и РФ достичь мирного соглашения, несмотря на растущую неопределенность относительно перспективы личных переговоров между диктатором Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Трамп охарактеризовал свою позицию как реалистичную и оптимистичную одновременно. По словам лидера США, он внимательно следит за тем, как оба лидера решают эту проблему на переговорах.

"Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", - пояснил он.

Трамп отметил, что недоволен продолжением кровавых боев, но будет продолжать настаивать на мирном соглашении.

"Я думаю, что мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская проблема будет самой легкой из тех, которые я решал, но, похоже, она оказалась несколько сложнее других", - сказал лидер США.

Трамп объяснил свой подход ко многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной, или с другими странами. Он заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто при его участии, и не отвергать ни одной возможности, пока этого не произойдет.

Такой подход, отметил он, требует терпения, даже когда необходимо найти быстрое решение. По его словам, иногда необходимо ждать, пока ситуация разрешится.

"К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их вместе в комнате или хотя бы заставляю их разговаривать, кажется, что все получается. Мы спасли миллионы жизней", - подытожил он.

