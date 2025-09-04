УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9838 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
2 653 35

Путін та Зеленський ще не готові до мирних переговорів, але щось відбудеться, - Трамп

Трамп прокоментував мирні переговори Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп залишається відданим прагненню допомогти Україні та РФ досягти мирної угоди попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Трамп охарактеризував свою позицію як реалістичну та оптимістичну водночас. За словами лідера США, він уважно стежить за тим, як обидва лідери вирішують цю проблему на переговорах.

Також читайте: Військові США залишаться в Польщі, можемо збільшити їх кількість, - Трамп

"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо", - пояснив він.

Трамп зазначив, що незадоволений продовженням кривавих боїв, але продовжуватиме наполягати на мирній угоді.

"Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші", - сказав лідер США.

Читайте також: Трамп анонсував розмову з Путіним: у Білому домі уточнили, що він мав на увазі Зеленського (уточнено)

Трамп пояснив свій підхід до багатьох дипломатичних перемовин, чи то з Росією та Україною, чи з іншими країнами. Він полягає в тому, щоб зібрати лідерів в одній кімнаті і змусити їх укласти угоду в режимі реального часу, часто за його участі, і не відкидати жодної можливості, поки цього не станеться.

Такий підхід, зазначив він, вимагає терпіння, навіть коли необхідно знайти швидке рішення. За його словами, іноді необхідно чекати, поки ситуація вирішиться.

"На щастя, у нас були дуже хороші дні, і як тільки я збираю їх разом у кімнаті або хоча б змушую їх розмовляти, здається, що все виходить. Ми врятували мільйони життів", - підсумував він.

Читайте: Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після зустрічі "Коаліції охочих": Склад та розклад саміту

Автор: 

США (24211) Трамп Дональд (7054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
подивимось що буде
щось відбудеться
цікаві факти

блін, ця людина взагалі говорити не вміє. тупе руде лайно
показати весь коментар
04.09.2025 08:39 Відповісти
+5
Припинив допомогу і спостерігає, "миротворець" двотижневий.
показати весь коментар
04.09.2025 08:48 Відповісти
+5
Сговорчива только твоя жопа с хером Ашота,вонючий кацап.
показати весь коментар
04.09.2025 09:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
подивимось що буде
щось відбудеться
цікаві факти

блін, ця людина взагалі говорити не вміє. тупе руде лайно
показати весь коментар
04.09.2025 08:39 Відповісти
Чеше все що завгодно,аби не вводити санкції і не палити себе як маріонетку *****.
показати весь коментар
04.09.2025 08:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
З такою нікчемною, але гешефтною, медичною допомогою на Алясці, американці вимруть, як мухи!
показати весь коментар
04.09.2025 09:04 Відповісти
Чому ви дивуєтися? У нас теж є такий лідор:
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримасмося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо

вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
показати весь коментар
04.09.2025 09:58 Відповісти
Чим більше дивлюсь на чубатого, ти більше впевнююсь, що він довбоЙоП
показати весь коментар
04.09.2025 10:02 Відповісти
Трампон, давай опять про 2 недели.
показати весь коментар
04.09.2025 08:39 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 09:58 Відповісти
Що у нього весь час "відбудеться"? Лоботомія?
показати весь коментар
04.09.2025 08:39 Відповісти
Сговорчива только твоя жопа с хером Ашота,вонючий кацап.
показати весь коментар
04.09.2025 09:13 Відповісти
не держи в себе, дай волю мриям
показати весь коментар
04.09.2025 09:40 Відповісти
Щось відбудеться - ше ніколи небуло щоб щось не було
показати весь коментар
04.09.2025 08:40 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 08:42 Відповісти
Да, да, да. Щось відбудеться- ти будеш розчарований. Ми це вже чули. Шизоїд кончений
показати весь коментар
04.09.2025 08:44 Відповісти
Припинив допомогу і спостерігає, "миротворець" двотижневий.
показати весь коментар
04.09.2025 08:48 Відповісти
Двонедільний буде просто сидіти і чекати, якось воно само вирішиться. Санкцій не буде
показати весь коментар
04.09.2025 08:54 Відповісти
"Мій рівень АйКю не дає мені змоги зрозуміти великого задуму і таємного сенсу прямих переговорів Зеленського з путіним.
Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...
Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.
Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
показати весь коментар
04.09.2025 09:01 Відповісти
просто тягнуть час - кожний для власної вигоди
показати весь коментар
04.09.2025 09:43 Відповісти
Трампу більше не наливати.
показати весь коментар
04.09.2025 09:02 Відповісти
Здається рудий дідуган влаштувався на роботу до метеорологічного центру, бо його маячня чимось нагадує прогноз погоди: можливо відбудеться..., щось є, але відчувається, як ...
показати весь коментар
04.09.2025 09:10 Відповісти
Призначення пустих розмов Тромба - збереження підтримки своїх виборців, прореспубліканські медіа так прочистили їм голови за останні 3 роки, що більшість з них у питанні війни Московщини на знищення України вважають, що США зробили для України надто багато, або достатньо. Інформаційні війни за ******** можливостей - жахлива річ.
показати весь коментар
04.09.2025 09:11 Відповісти
Очевидно ***** йому наобіцяло що його війська скоро прорвуть фронт , і тоді Зе стане більш зговірливим що до капітуляції .. То ж іржавий і чекає на це . Ну а як ще розуміти ці його слова . ?
показати весь коментар
04.09.2025 09:12 Відповісти
Та виключіть вже нарешті йому "третій мікрохвон", задовбав!
показати весь коментар
04.09.2025 09:13 Відповісти
за здачу України, яку він з ****** вимагає, ***** зєлі дасть ордєн пабєди!
показати весь коментар
04.09.2025 09:15 Відповісти
Ми знаємо, що відбудеться - ти вкотре обісрешся
показати весь коментар
04.09.2025 09:20 Відповісти
"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, .(можливо я.або куйло вріжемо дуба за два тижні.а може і скоріше...)))х/зн
показати весь коментар
04.09.2025 09:26 Відповісти
Хто б йому пояснив, що він сам, на відмінну від *****, представляє Америку; а Зеленський - Україну? Що якби Зеленський був би диктатором - то він би давно особисто з ****** все б порішав....
показати весь коментар
04.09.2025 09:27 Відповісти
Хвора людина! Нарцисизм не лікується!
показати весь коментар
04.09.2025 09:28 Відповісти
У Трампа нет ни благородства, ни обаяния, ни хладнокровия, ни авторитета, ни сострадания, ни остроумия, ни сердечности, ни мудрости, ни тонкости, ни чуткости, ни самосознания, ни скромности, ни чести, ни изящества.
показати весь коментар
04.09.2025 09:56 Відповісти
Не буде ніяких переговорів, війна буде продовжуватись до повного звільнення усіх українських територій!
показати весь коментар
04.09.2025 09:56 Відповісти
перше бажання доні, нобелівська мєдалька!
друге бажання, пережити байдена!

цвєтік сєміцвєтік.
показати весь коментар
04.09.2025 09:57 Відповісти
 
 