Путін та Зеленський ще не готові до мирних переговорів, але щось відбудеться, - Трамп

Президент США Дональд Трамп залишається відданим прагненню допомогти Україні та РФ досягти мирної угоди попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Трамп охарактеризував свою позицію як реалістичну та оптимістичну водночас. За словами лідера США, він уважно стежить за тим, як обидва лідери вирішують цю проблему на переговорах.

Також читайте: Військові США залишаться в Польщі, можемо збільшити їх кількість, - Трамп

"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо", - пояснив він.

Трамп зазначив, що незадоволений продовженням кривавих боїв, але продовжуватиме наполягати на мирній угоді.

"Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші", - сказав лідер США.

Читайте також: Трамп анонсував розмову з Путіним: у Білому домі уточнили, що він мав на увазі Зеленського (уточнено)

Трамп пояснив свій підхід до багатьох дипломатичних перемовин, чи то з Росією та Україною, чи з іншими країнами. Він полягає в тому, щоб зібрати лідерів в одній кімнаті і змусити їх укласти угоду в режимі реального часу, часто за його участі, і не відкидати жодної можливості, поки цього не станеться.

Такий підхід, зазначив він, вимагає терпіння, навіть коли необхідно знайти швидке рішення. За його словами, іноді необхідно чекати, поки ситуація вирішиться.

"На щастя, у нас були дуже хороші дні, і як тільки я збираю їх разом у кімнаті або хоча б змушую їх розмовляти, здається, що все виходить. Ми врятували мільйони життів", - підсумував він.

Читайте: Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після зустрічі "Коаліції охочих": Склад та розклад саміту