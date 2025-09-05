РУС
Заместитель генпрокурора Мустеца подал заявление об отставке, - СМИ

Мустеца

Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца подал заявление об отставке.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, Мустеца написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинет должность 8 сентября.

Мустеца занимает должность заместителя генпрокурора с апреля 2020 года. На этот пост он заступил во времена Ирины Венедиктовой, до того проработав первым заместителем прокурора Черновицкой области.

Напомним, что ранее издание hromadske опубликовало расследование, в котором говорится, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

В частности, сообщалось, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы Василий Мустеца вывез в Румынию 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, не задекларировав наличные.

Также в расследовании говорилось о том, что осенью 2022 года сестра заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы, Наталья Антонюк, стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2". Недвижимость за более 2,5 миллиона гривен ей подарил сосед-пенсионер, который не имеет никакого бизнеса.

Читайте также: Семья заместителя генпрокурора Мустецы во время войны приобрела элитную недвижимость и автомобили на сотни тысяч долларов, - расследование

Автор: 

Подав у відставку і все шито - крито? - НАБУ на нього немає
показать весь комментарий
05.09.2025 20:19 Ответить
це у зЄльоних ригів зветься- ТІХА ПАШЬОЛ В ЛЄС
показать весь комментарий
05.09.2025 20:42 Ответить
Піднімайте їм зарплати - пенсії по 100 тис - шоб не крали - хер вони вгадали - умніки!
показать весь комментарий
05.09.2025 20:46 Ответить
Мустеца до Мінстеця. А зелене какаду до МінЄду.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:21 Ответить
Гей прокурор не подав?
показать весь комментарий
05.09.2025 20:21 Ответить
довгий час воно кришувало порубнянську митницю!
показать весь комментарий
05.09.2025 20:21 Ответить
Вже за кордоном? Чи мобілізований контракт?
показать весь комментарий
05.09.2025 20:25 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 20:25 Ответить
Оберштурмбаннфюрер сс Ейхман:"Я вражений, що ця людина взагалі могла стати штандартенфюрером СС. " І в них були кадрові проколи.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:30 Ответить
Це щось міняє-ні, не варто було писати про це зовсім. Всі знають хто вони такі.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:31 Ответить
Не має в незалежній Україні чесного прокурора,судді,слідчого.Абсолютно всі пов'язані в бізнесі,корупції.Якщо не особисто то члени сім'ї.При чому їхні "бізнеси" завжди успішні.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:33 Ответить
"Чесний", "порядний"; набрався - дай іншому "прибарахлитися".
показать весь комментарий
05.09.2025 20:33 Ответить
Мабуть, йому соромно стало, за бездіяльність щодо «ЕПШТЕЙНА» по-поплавському??
Дивно, що керівники правоохоронців та борців з корупцією, намагаються усіляко затулити рух розслідуван, «епштейна по-поплавському»???
ГАРЕМ ПОПЛАВСЬКОГО: "великі очі і маленькі сраки" | Афери, політика та домагання СПІВАЮЧОГО РЕКТОРА
https://www.youtube.com/watch?v=xVgy2xJ71zU

Невже і вони, користуються отими послугами, діда-збоченця??
показать весь комментарий
05.09.2025 20:33 Ответить
десь є генеральний або зам прокурора який не живе у елітної нерухомості та не має дорогого автомобіля на сотні тисяч доларів?
показать весь комментарий
05.09.2025 20:34 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 20:42 Ответить
Наталья Антонюк, стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2". Недвижимость за более 2,5 миллиона гривен ей подарил сосед-пенсионер, который не имеет никакого бизнеса.

Это что ж она на этом дедушке вытворяла за 2,5 лимона?
показать весь комментарий
05.09.2025 20:48 Ответить
Готується до нової посади, зЄжаби своїх бережуть
показать весь комментарий
05.09.2025 20:52 Ответить
Необхідна етнічна чистка влади. Лише українці врятують Україну.
показать весь комментарий
05.09.2025 21:07 Ответить
З першим згодний, з другим - НІ
показать весь комментарий
05.09.2025 21:25 Ответить
Відставку,кінці в воду!
показать весь комментарий
05.09.2025 21:24 Ответить
 
 