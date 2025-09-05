Заместитель генпрокурора Мустеца подал заявление об отставке, - СМИ
Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца подал заявление об отставке.
Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников издания, Мустеца написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинет должность 8 сентября.
Мустеца занимает должность заместителя генпрокурора с апреля 2020 года. На этот пост он заступил во времена Ирины Венедиктовой, до того проработав первым заместителем прокурора Черновицкой области.
Напомним, что ранее издание hromadske опубликовало расследование, в котором говорится, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.
В частности, сообщалось, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы Василий Мустеца вывез в Румынию 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, не задекларировав наличные.
Также в расследовании говорилось о том, что осенью 2022 года сестра заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы, Наталья Антонюк, стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2". Недвижимость за более 2,5 миллиона гривен ей подарил сосед-пенсионер, который не имеет никакого бизнеса.
Дивно, що керівники правоохоронців та борців з корупцією, намагаються усіляко затулити рух розслідуван, «епштейна по-поплавському»???
ГАРЕМ ПОПЛАВСЬКОГО: "великі очі і маленькі сраки" | Афери, політика та домагання СПІВАЮЧОГО РЕКТОРА
https://www.youtube.com/watch?v=xVgy2xJ71zU
Невже і вони, користуються отими послугами, діда-збоченця??
Это что ж она на этом дедушке вытворяла за 2,5 лимона?