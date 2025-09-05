Заступник генпрокурора Мустеца подав заяву про відставку після розслідування про статки його родини, - ЗМІ
Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца подав заяву про відставку.
Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел видання, Мустеца написав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду 8 вересня.
Мустеца обіймає посаду заступника генпрокурора з квітня 2020 року. На цей пост він заступив за часів Ірини Венедіктової, до того пропрацювавши першим заступником прокурора Чернівецької області.
Нагадаємо, що раніше видання hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.
Зокрема, повідомлялося, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци Василь Мустеца вивіз до Румунії 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку.
Також у розслідуванні йшлося про те, що восени 2022 року сестра заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци, Наталія Антонюк, стала власницею квартири в київському ЖК "Французький квартал-2". Нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень їй подарував сусід-пенсіонер, який не має жодного бізнесу.
Дивно, що керівники правоохоронців та борців з корупцією, намагаються усіляко затулити рух розслідуван, «епштейна по-поплавському»???
ГАРЕМ ПОПЛАВСЬКОГО: "великі очі і маленькі сраки" | Афери, політика та домагання СПІВАЮЧОГО РЕКТОРА
Невже і вони, користуються отими послугами, діда-збоченця??
Это что ж она на этом дедушке вытворяла за 2,5 лимона?
Це вперше за весь той час що я знаю відбулася така за власним бажанням.
Якщо не враховувати пані Супрун яка виконувала тимчасово обов*язки міністра охорони здоров*я, але її відставили самі українці просто травлею, тотальною травлею.
Не брала хабарі, не йшла напоступки олігархам фармацефтики.
А її вигнали просто звичайні пересічні українці.