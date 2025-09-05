УКР
Статки родини Ігоря Мустеци
Заступник генпрокурора Мустеца подав заяву про відставку після розслідування про статки його родини, - ЗМІ

Мустеца

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца подав заяву про відставку.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, Мустеца написав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду 8 вересня.

Мустеца обіймає посаду заступника генпрокурора з квітня 2020 року. На цей пост він заступив за часів Ірини Венедіктової, до того пропрацювавши першим заступником прокурора Чернівецької області.

Нагадаємо, що раніше видання hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

Зокрема, повідомлялося, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци Василь Мустеца вивіз до Румунії 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку.

Також у розслідуванні йшлося про те, що восени 2022 року сестра заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци, Наталія Антонюк, стала власницею квартири в київському ЖК "Французький квартал-2". Нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень їй подарував сусід-пенсіонер, який не має жодного бізнесу.

Читайте також: Родина заступника генпрокурора Мустеци під час війни придбала елітну нерухомість та автомобілі на сотні тисяч доларів, - розслідування

+6
довгий час воно кришувало порубнянську митницю!
05.09.2025 20:21 Відповісти
+4
Подав у відставку і все шито - крито? - НАБУ на нього немає
05.09.2025 20:19 Відповісти
+4
05.09.2025 20:25 Відповісти
це у зЄльоних ригів зветься- ТІХА ПАШЬОЛ В ЛЄС
05.09.2025 20:42 Відповісти
Піднімайте їм зарплати - пенсії по 100 тис - шоб не крали - хер вони вгадали - умніки!
05.09.2025 20:46 Відповісти
Мустеца до Мінстеця. А зелене какаду до МінЄду.
05.09.2025 20:21 Відповісти
Гей прокурор не подав?
05.09.2025 20:21 Відповісти
Вже за кордоном? Чи мобілізований контракт?
05.09.2025 20:25 Відповісти
05.09.2025 20:25 Відповісти
Оберштурмбаннфюрер сс Ейхман:"Я вражений, що ця людина взагалі могла стати штандартенфюрером СС. " І в них були кадрові проколи.
05.09.2025 20:30 Відповісти
Це щось міняє-ні, не варто було писати про це зовсім. Всі знають хто вони такі.
05.09.2025 20:31 Відповісти
Не має в незалежній Україні чесного прокурора,судді,слідчого.Абсолютно всі пов'язані в бізнесі,корупції.Якщо не особисто то члени сім'ї.При чому їхні "бізнеси" завжди успішні.
05.09.2025 20:33 Відповісти
"Чесний", "порядний"; набрався - дай іншому "прибарахлитися".
05.09.2025 20:33 Відповісти
Мабуть, йому соромно стало, за бездіяльність щодо «ЕПШТЕЙНА» по-поплавському??
Дивно, що керівники правоохоронців та борців з корупцією, намагаються усіляко затулити рух розслідуван, «епштейна по-поплавському»???
ГАРЕМ ПОПЛАВСЬКОГО: "великі очі і маленькі сраки" | Афери, політика та домагання СПІВАЮЧОГО РЕКТОРА
https://www.youtube.com/watch?v=xVgy2xJ71zU

Невже і вони, користуються отими послугами, діда-збоченця??
05.09.2025 20:33 Відповісти
десь є генеральний або зам прокурора який не живе у елітної нерухомості та не має дорогого автомобіля на сотні тисяч доларів?
05.09.2025 20:34 Відповісти
05.09.2025 20:42 Відповісти
Наталья Антонюк, стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2". Недвижимость за более 2,5 миллиона гривен ей подарил сосед-пенсионер, который не имеет никакого бизнеса.

Это что ж она на этом дедушке вытворяла за 2,5 лимона?
05.09.2025 20:48 Відповісти
Готується до нової посади, зЄжаби своїх бережуть
05.09.2025 20:52 Відповісти
Необхідна етнічна чистка влади. Лише українці врятують Україну.
05.09.2025 21:07 Відповісти
З першим згодний, з другим - НІ
05.09.2025 21:25 Відповісти
Відставку,кінці в воду!
05.09.2025 21:24 Відповісти
Які ж вони гнилі всі…і, які люди гинуть, щоб ця пліснява продовжувала жити й паразитувати…
05.09.2025 21:28 Відповісти
Я хз.
Це вперше за весь той час що я знаю відбулася така за власним бажанням.
Якщо не враховувати пані Супрун яка виконувала тимчасово обов*язки міністра охорони здоров*я, але її відставили самі українці просто травлею, тотальною травлею.
Не брала хабарі, не йшла напоступки олігархам фармацефтики.
А її вигнали просто звичайні пересічні українці.
05.09.2025 21:32 Відповісти
 
 