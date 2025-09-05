Заступник генпрокурора Мустеца подав заяву про відставку після розслідування про статки його родини, - ЗМІ

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца подав заяву про відставку.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, Мустеца написав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду 8 вересня.

Мустеца обіймає посаду заступника генпрокурора з квітня 2020 року. На цей пост він заступив за часів Ірини Венедіктової, до того пропрацювавши першим заступником прокурора Чернівецької області.

Нагадаємо, що раніше видання hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

Зокрема, повідомлялося, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци Василь Мустеца вивіз до Румунії 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку.

Також у розслідуванні йшлося про те, що восени 2022 року сестра заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци, Наталія Антонюк, стала власницею квартири в київському ЖК "Французький квартал-2". Нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень їй подарував сусід-пенсіонер, який не має жодного бізнесу.

