Сутки в Херсонской области: под ударом 14 населенных пунктов, 2 человека погибли, среди раненых - ребенок и полицейские

На Херсонщине в результате российских атак два человека погибли и шесть ранены, среди пострадавших - трое полицейских и ребенок.

Как отмечается, российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов и БпЛА.

Под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Кизомыс, Никольское, Надднепрянское, Приозерное, Белозерка, Надиевка, Софиевка, Урожайное, Червоный Маяк, Михайловка.

"Обстрелами повреждены многоквартирный и шесть частных домов, автомобиль, коммунальное предприятие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Белозерской общине российские военные ударили ударным дроном по блокпосту. В результате атаки пострадали трое полицейских в возрасте 21, 26 и 28 лет, у всех контузии.

"Возле Урожайного российский FPV-дрон атаковал автомобиль фермера. К сожалению, в результате коварного удара 58-летний мужчина погиб. Транспортное средство повреждено", - отметили в полиции.

В результате артобстрела прибрежной части Днепровского района Херсона погибла 75-летняя женщина. Ее тело деблокировали из-под завалов разрушенного российским снарядом дома. Также получили повреждения еще два частных дома.

Вечером 13-летний парень на велосипеде наехал на российскую противопехотную мину, вероятно, типа "лепесток". Подросток получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения лица, живота и ног. Полиция призывает граждан провести беседы с детьми и объяснить правила поведения в потенциально опасных зонах. Ведь жилые кварталы именно этого района враг постоянно обстреливает и чаще всего дистанционно минирует противопехотными минами.