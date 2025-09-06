Доба на Херсонщині: під ударом 14 населених пунктів, 2 особи загинули, серед поранених - дитина та поліцейські

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

На Херсонщині внаслідок російських атак двоє людей загинуло та шість поранено, серед постраждалих - троє поліцейських та дитина.

Як зазначається, російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського й Бериславського районів із артилерії, мінометів та БпЛА.

Під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Наддніпрянське, Приозерне, Білозерка, Надіївка, Софіївка, Урожайне, Червоний Маяк, Михайлівка.

"Обстрілами пошкоджено багатоквартирний та шість приватних будинків, автомобіль, комунальне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Білозерській громаді російські військові вдарили ударним дроном по блокпосту. Внаслідок атаки постраждали троє поліцейських віком 21, 26 та 28 років, у всіх контузії.

"Біля Урожайного російський FPV-дрон атакував автомобіль фермера. На жаль, внаслідок підступного удару 58-річний чоловік загинув. Транспортний засіб пошкоджено", - зауважили у поліції.

Внаслідок артобстрілу прибережної частини Дніпровського району Херсона загинула 75-річна жінка. Її тіло деблокували з-під завалів зруйнованого російським снарядом будинку. Також зазнали пошкоджень ще два приватні будинки.

Ввечері 13-річний хлопець велосипедом наїхав на російську протипіхотну міну, ймовірно, типу "пелюстка". Підліток отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя, живота і ніг. Поліція закликає громадян провести бесіди з дітьми та пояснити правила поводження у потенційно небезпечних зонах. Адже житлові квартали саме цього району ворог постійно обстрілює та найчастіше дистанційно мінує протипіхотними мінами.