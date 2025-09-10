С начала суток на фронте произошло 153 боестолкновения, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 45 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 64 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1989 дронов-камикадзе и осуществили 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, всего сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 182 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска, Амбарного и Отрадного. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки наступления в районе Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголово. Еще восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении враг 17 раз атаковал в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян пять раз атаковали в районе Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Плещиевки, Русина Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодязь, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лисовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Звирово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 оккупантов, из которых 77 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, один автомобиль, 18 БПЛА, единицу специальной техники, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Повреждены артиллерийская система, единица автомобильной техники и средство РЭБ противника.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационному удару неуправляемыми ракетами подверглось Зализнычное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно сдерживают врага.