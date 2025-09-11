РУС
1 271 10

Европа пообещала прекратить закупки российского газа до конца 2026 года, - министр энергетики США Райт

Европа перестанет покупать российский газ. В США назвали дату

Европейские страны пообещали, что до конца 2026 года прекратят покупать российский газ.

Об этом в интервью CNBC заявил министр энергетики США Кристофер Райт, передает Цензор.НЕТ.

"Все еще много газа из России поступает в Европу. 15% поставок газа в Европу все еще поступает из России. И они установили дату, чтобы завершить это в течение следующих 18 месяцев. Итак, это уже огромный дополнительный спрос - Соединенным Штатам нужно просто завершить вытеснение российского газа", - отметил он.

Также министр прогнозирует рост спроса на электроэнергию в Европе. В течение последних 20 лет она не была растущим энергетическим рынком, однако сейчас прогнозы указывают, что она станет рынком роста в будущем.

Читайте также: Кошта об атаке "шахедов" на Польшу: Мир в Европе нельзя воспринимать как должное

"Мы собираемся увеличить наш экспорт СПГ здесь (в США. - Ред.). Мы собираемся увеличить наш экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу также. И, наконец, мы привезем ядерные технологии и новые реакторы в Европу", - добавил Райт.

По словам министра, Европа заверила, что до конца 2026 года не будет импортировать российский газ любого вида.

"С 1 января 2027-го года российский газ больше не будет поступать", - подытожил он.

Ранее СМИ сообщали, что Европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна защитить воздушное пространство Украины, - евродепутат Айе

Газ (10258) Европа (2024) США (27876)
