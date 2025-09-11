Європа пообіцяла припинити закупівлю російського газу до кінця 2026 року, - міністр енергетики США Райт
Європейські країни пообіцяли, що до кінця 2026 року припинять купувати російський газ.
Про це в інтерв'ю CNBC заявив міністр енергетики США Крістофер Райт, передає Цензор.НЕТ.
"Все ще багато газу з Росії надходить до Європи. 15% постачання газу в Європу все ще надходить з Росії. І вони встановили дату, щоб завершити це протягом наступних 18 місяців. Отже, це вже величезний додатковий попит - Сполученим Штатам потрібно просто завершити витіснення російського газу", - зазначив він.
Також міністр прогнозує зростання попиту на електроенергію в Європі. Протягом останніх 20 років вона не була зростаючим енергетичним ринком, проте наразі прогнози вказують, що вона стане ринком зростання в майбутньому.
"Ми збираємося збільшити наш експорт СПГ тут (у США. - Ред.). Ми збираємося збільшити наш експорт нафти та нафтопродуктів до Європи також. І, зрештою, ми привеземо ядерні технології та нові реактори до Європи", - додав Райт.
За словами міністра, Європа запевнила, що до кінця 2026 року не імпортуватиме російський газ будь-якого виду.
"З 1 січня 2027-го року російський газ більше не надходитиме", - підсумував він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.
