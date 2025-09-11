Європа пообіцяла припинити закупівлю російського газу до кінця 2026 року, - міністр енергетики США Райт

Європейські країни пообіцяли, що до кінця 2026 року припинять купувати російський газ.

Про це в інтерв'ю CNBC заявив міністр енергетики США Крістофер Райт, передає Цензор.НЕТ.

"Все ще багато газу з Росії надходить до Європи. 15% постачання газу в Європу все ще надходить з Росії. І вони встановили дату, щоб завершити це протягом наступних 18 місяців. Отже, це вже величезний додатковий попит - Сполученим Штатам потрібно просто завершити витіснення російського газу", - зазначив він.

Також міністр прогнозує зростання попиту на електроенергію в Європі. Протягом останніх 20 років вона не була зростаючим енергетичним ринком, проте наразі прогнози вказують, що вона стане ринком зростання в майбутньому.

Читайте також: Кошта про атаку "шахедів" на Польщу: Мир у Європі не можна сприймати як належне

"Ми збираємося збільшити наш експорт СПГ тут (у США. - Ред.). Ми збираємося збільшити наш експорт нафти та нафтопродуктів до Європи також. І, зрештою, ми привеземо ядерні технології та нові реактори до Європи", - додав Райт.

За словами міністра, Європа запевнила, що до кінця 2026 року не імпортуватиме російський газ будь-якого виду.

"З 1 січня 2027-го року російський газ більше не надходитиме", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа повинна захистити повітряний простір України, - євродепутатка Айє