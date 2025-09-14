РУС
Россия должна заплатить конкретную цену за провокации против НАТО, - глава МИД Чехии Липавский

Ян Липавский

Чехия поддерживает дальнейшее введение санкций против РФ, поскольку Россия дроновыми атаками провоцирует территорию НАТО.

Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия продолжает провоцировать.

"Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники НАТО, мы остаемся бдительными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", - подчеркнул Липавский.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

+6
Має, повинна, зобов'язана... і так балаболять вже майже 4 роки
14.09.2025 14:29 Ответить
+5
Половина новин безглуздий пи**еж європейських чиновників в твіттері.
14.09.2025 14:29 Ответить
+4
не будет никакого ответа,они все ссыкуны и импотенты!проглотит их рашка и не подавится!ситуация до боли напоминает 39 год когда гилер всего за год поглотил всю европу кроме англии!не воины они а соплежуи!а самое обидное что они фактически сдали Украину ***** своей соглашательской и предательской позицией!
14.09.2025 14:35 Ответить
Кацапи задираються до НАТО - відповідь буде?
14.09.2025 14:24 Ответить
не будет никакого ответа,они все ссыкуны и импотенты!проглотит их рашка и не подавится!ситуация до боли напоминает 39 год когда гилер всего за год поглотил всю европу кроме англии!не воины они а соплежуи!а самое обидное что они фактически сдали Украину ***** своей соглашательской и предательской позицией!
14.09.2025 14:35 Ответить
Югославія билася, партизанила. Греція теж. Італійська мафія була опором партизанських дій та розвід-акцій на користь Союзників
14.09.2025 15:11 Ответить
За війну проти України також повинна бути конкретна ціна,щоб кацапи седіли голі і босі !
показать весь комментарий
14.09.2025 14:26 Ответить
хто заплатить тим людям, які лишилися без своїх будинків чи квартир? НАТО, росія, Китай, ЄС- ?
14.09.2025 14:26 Ответить
Ви самі вже заплатили за все, що в державі діється своїм 30 літнім вибором. Тепер вибираєте тих, хто вам особисто, додатково, заплатить за ваш вибір?
Я в шоці цих наглих пик малоросів.
14.09.2025 14:42 Ответить
Я повністю поділяю Вашу думку.Мало хто відчуває особисту чи спільну відповідальність за крайні три десятиріччя.Переважає стереотип-я ж нічого такого не зробив,за що мені таке?
Трохи крали,давали невеликі хабарі,кумовство-сватівство,голосували як на роботі велять,по-приколу,просто мовчки проходили там,де потрібно було не мовчати...
Це дуже непопулярна,самокритична думка,але наслідки показують,що саме так і є.
14.09.2025 15:32 Ответить
ну ясно, бидло- "патріоти" тут як тут, на цензорі нічого не змінюється вже більше 10 років
14.09.2025 16:58 Ответить
Китай пожинає плоди своєї політики підбурювача, бенефіціара й спонсора війни в Європі: цей меч - обидвогострий.

@ (в перекладі):
Наближення колапсу транспортного коридору з Китаю у Європу

Білорусь та Польща займають стратегічне становище у рамках транспортного коридору Китай - Європа. Через них проходить значна частина контейнерних поїздів із Китаю до Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Наразі цей маршрут фактично блокований.
Пропускна спроможність головного коридору Китай - Європа через Оршу та Брест становить до 80-90 пар поїздів на добу (вантажних та пасажирських). Насправді транзитні контейнерні поїзди з Китаю займають близько 20-30 поїздів на добу від загального обсягу перевезень у цьому напрямку.
Середній контейнерний поїзд налічує 50-57 вагонів, довжина якого становить близько 700-900 метрів. Один потяг у відстої займає майже кілометр шляху. На великих станціях можна розмістити декілька рухомих склАдів. Але якщо кількість таких поїздів налічуватиме десятки, це вже створить серйозну перешкоду руху місцевих поїздів.

«Таким чином, якщо щодня в кордон «впиратиметься» хоча б 15-20 поїздів, то за тиждень накопичиться багато так званих «кинутих поїздів за кодом 02*».
При середній довжині одного рухомого складу близько 800 м це становитиме близько 80-110 км колій, зайнятих виключно під відстій поїздів.
Навіть за максимально оптимізованого розподілу по станціях та запасних парках через 7-10 днів розпочнеться дефіцит вільних шляхів на білоруській залізниці. Станції блокуватимуться, а маневрова робота сильно ускладнюватиметься чи зовсім стане неможливою», - пояснюють фахівці.

Довідково:
Покинутий поїзд - вантажний потяг, затриманий та тимчасово відставлений від руху: як правило, без локомотива, поставлений на бічний шлях станції, закріплений гальмівними черевиками та знаходиться під охороною. Причини - технічні, комерційні або технологічні: неприйняття станцією призначення/одержувачем, відсутність локомотива, неприйом суміжною залізницею, обмеження на прикордонних переходах тощо.

Код 02 - службова класифікація затримок, що означає, що поїзд «уперся» в кордон або не прийнятий іншою інфраструктурою (прикордонний перехід із «третіми» країнами/СНД або мережа іншого власника).
14.09.2025 14:27 Ответить
Ці ідійоти західні думають відбутися санкціями. будуть вони платити в двічі та втричі і не санкціями а власною жлобською кров' ю. Бо все має свою ціну.
14.09.2025 14:28 Ответить
Чехія збільшила імпорт палива з російської нафти на 20% - попри заборону
14.09.2025 14:28 Ответить
Джерело?
14.09.2025 14:30 Ответить
Чехія витратила на російську нафту й газ понад 7 мільярдів євро. Це в 5 разів більше, ніж допомога Україні Джерело: https://censor.net/n3514903
14.09.2025 14:32 Ответить
На Мадагаскарі немає джерел?
14.09.2025 14:48 Ответить
Через пару недель они выразят озабоченность, а потом глубокую озабоченность. п.с. Зла не хватает на этих пассивных *********!
14.09.2025 14:29 Ответить
Якiсь гальмiвнi в тому Евросоюзi. А чому не казати , що вже?
14.09.2025 14:37 Ответить
Теперечки зрозумiло, чому с.алiн з Гiтлером , практично без бою, роздерибанили Захiдну Европу.
14.09.2025 14:40 Ответить
до речі!
злі язики кажуть:
як що б чехія вперлася, як сьогодні україна, то.....
а, на той момент, чехія була огого їбать озброєною країною.
як що б, франція не обісралася від синдрому першої світової, та просто вийшла на кордони руру, то.....
але але але

от всраті хохли, вперлися. а, так все добре розігрувалося.
комсомолка анжелка, не дасть збрехати.....
14.09.2025 14:49 Ответить
Ми маемо перевагу, бо тисячолiттями, так склалося географiчно, маемо експiрiенс у протистояннi ордi . А за чехiв дiло завжди робили, як не австрiйцi, то французи, а чи й нiмцi.
14.09.2025 15:31 Ответить
сьогодні зараз, ми маємо перевагу, що нам вже *****!
ми вперлися конкретно, та не відступимося!
і, це ніфіга не аналогія з першою світовою! де всі домовилися!
це, конкретне, протистояння цивілізацій, історії, світобачення!
ось, чому, україна, в черговий раз грає історичний розвиток.
і, технологічний, звісно!
14.09.2025 15:42 Ответить
Куколди.
14.09.2025 15:00 Ответить
Хто там тявкнув? Уже всім видно з ким зв*язались, Нато з обісцяними штанами, фу-у-у-у, блін!
14.09.2025 15:10 Ответить
 
 