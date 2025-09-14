Россия должна заплатить конкретную цену за провокации против НАТО, - глава МИД Чехии Липавский

Чехия поддерживает дальнейшее введение санкций против РФ, поскольку Россия дроновыми атаками провоцирует территорию НАТО.

Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия продолжает провоцировать.

"Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники НАТО, мы остаемся бдительными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", - подчеркнул Липавский.

Читайте также: Министр обороны Румынии Моштяну: Истребители F-16 готовы были сбить российский дрон, но он вернулся в Украину

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.