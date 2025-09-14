Россия должна заплатить конкретную цену за провокации против НАТО, - глава МИД Чехии Липавский
Чехия поддерживает дальнейшее введение санкций против РФ, поскольку Россия дроновыми атаками провоцирует территорию НАТО.
Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия продолжает провоцировать.
"Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники НАТО, мы остаемся бдительными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", - подчеркнул Липавский.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
Я в шоці цих наглих пик малоросів.
Трохи крали,давали невеликі хабарі,кумовство-сватівство,голосували як на роботі велять,по-приколу,просто мовчки проходили там,де потрібно було не мовчати...
Це дуже непопулярна,самокритична думка,але наслідки показують,що саме так і є.
@ (в перекладі):
Наближення колапсу транспортного коридору з Китаю у Європу
Білорусь та Польща займають стратегічне становище у рамках транспортного коридору Китай - Європа. Через них проходить значна частина контейнерних поїздів із Китаю до Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Наразі цей маршрут фактично блокований.
Пропускна спроможність головного коридору Китай - Європа через Оршу та Брест становить до 80-90 пар поїздів на добу (вантажних та пасажирських). Насправді транзитні контейнерні поїзди з Китаю займають близько 20-30 поїздів на добу від загального обсягу перевезень у цьому напрямку.
Середній контейнерний поїзд налічує 50-57 вагонів, довжина якого становить близько 700-900 метрів. Один потяг у відстої займає майже кілометр шляху. На великих станціях можна розмістити декілька рухомих склАдів. Але якщо кількість таких поїздів налічуватиме десятки, це вже створить серйозну перешкоду руху місцевих поїздів.
«Таким чином, якщо щодня в кордон «впиратиметься» хоча б 15-20 поїздів, то за тиждень накопичиться багато так званих «кинутих поїздів за кодом 02*».
При середній довжині одного рухомого складу близько 800 м це становитиме близько 80-110 км колій, зайнятих виключно під відстій поїздів.
Навіть за максимально оптимізованого розподілу по станціях та запасних парках через 7-10 днів розпочнеться дефіцит вільних шляхів на білоруській залізниці. Станції блокуватимуться, а маневрова робота сильно ускладнюватиметься чи зовсім стане неможливою», - пояснюють фахівці.
Довідково:
Покинутий поїзд - вантажний потяг, затриманий та тимчасово відставлений від руху: як правило, без локомотива, поставлений на бічний шлях станції, закріплений гальмівними черевиками та знаходиться під охороною. Причини - технічні, комерційні або технологічні: неприйняття станцією призначення/одержувачем, відсутність локомотива, неприйом суміжною залізницею, обмеження на прикордонних переходах тощо.
Код 02 - службова класифікація затримок, що означає, що поїзд «уперся» в кордон або не прийнятий іншою інфраструктурою (прикордонний перехід із «третіми» країнами/СНД або мережа іншого власника).
злі язики кажуть:
як що б чехія вперлася, як сьогодні україна, то.....
а, на той момент, чехія була огого їбать озброєною країною.
як що б, франція не обісралася від синдрому першої світової, та просто вийшла на кордони руру, то.....
але але але
от всраті хохли, вперлися. а, так все добре розігрувалося.
комсомолка анжелка, не дасть збрехати.....
ми вперлися конкретно, та не відступимося!
і, це ніфіга не аналогія з першою світовою! де всі домовилися!
це, конкретне, протистояння цивілізацій, історії, світобачення!
ось, чому, україна, в черговий раз грає історичний розвиток.
і, технологічний, звісно!