Росія повинна заплатити конкретну ціну за провокації проти НАТО, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Чехія підтримує подальше запровадження санкцій проти РФ, оскільки Росія дроновими атаками провокує територію НАТО.

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія продовжує провокувати.

"Вчора ввечері це була Румунія. Я не вірю в російські "помилки". Як союзники НАТО, ми залишаємося пильними. Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.