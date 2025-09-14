Росія повинна заплатити конкретну ціну за провокації проти НАТО, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Чехія підтримує подальше запровадження санкцій проти РФ, оскільки Росія дроновими атаками провокує територію НАТО.
Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія продовжує провокувати.
"Вчора ввечері це була Румунія. Я не вірю в російські "помилки". Як союзники НАТО, ми залишаємося пильними. Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", - наголосив Ліпавський.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я в шоці цих наглих пик малоросів.
Трохи крали,давали невеликі хабарі,кумовство-сватівство,голосували як на роботі велять,по-приколу,просто мовчки проходили там,де потрібно було не мовчати...
Це дуже непопулярна,самокритична думка,але наслідки показують,що саме так і є.
@ (в перекладі):
Наближення колапсу транспортного коридору з Китаю у Європу
Білорусь та Польща займають стратегічне становище у рамках транспортного коридору Китай - Європа. Через них проходить значна частина контейнерних поїздів із Китаю до Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Наразі цей маршрут фактично блокований.
Пропускна спроможність головного коридору Китай - Європа через Оршу та Брест становить до 80-90 пар поїздів на добу (вантажних та пасажирських). Насправді транзитні контейнерні поїзди з Китаю займають близько 20-30 поїздів на добу від загального обсягу перевезень у цьому напрямку.
Середній контейнерний поїзд налічує 50-57 вагонів, довжина якого становить близько 700-900 метрів. Один потяг у відстої займає майже кілометр шляху. На великих станціях можна розмістити декілька рухомих склАдів. Але якщо кількість таких поїздів налічуватиме десятки, це вже створить серйозну перешкоду руху місцевих поїздів.
«Таким чином, якщо щодня в кордон «впиратиметься» хоча б 15-20 поїздів, то за тиждень накопичиться багато так званих «кинутих поїздів за кодом 02*».
При середній довжині одного рухомого складу близько 800 м це становитиме близько 80-110 км колій, зайнятих виключно під відстій поїздів.
Навіть за максимально оптимізованого розподілу по станціях та запасних парках через 7-10 днів розпочнеться дефіцит вільних шляхів на білоруській залізниці. Станції блокуватимуться, а маневрова робота сильно ускладнюватиметься чи зовсім стане неможливою», - пояснюють фахівці.
Довідково:
Покинутий поїзд - вантажний потяг, затриманий та тимчасово відставлений від руху: як правило, без локомотива, поставлений на бічний шлях станції, закріплений гальмівними черевиками та знаходиться під охороною. Причини - технічні, комерційні або технологічні: неприйняття станцією призначення/одержувачем, відсутність локомотива, неприйом суміжною залізницею, обмеження на прикордонних переходах тощо.
Код 02 - службова класифікація затримок, що означає, що поїзд «уперся» в кордон або не прийнятий іншою інфраструктурою (прикордонний перехід із «третіми» країнами/СНД або мережа іншого власника).
злі язики кажуть:
як що б чехія вперлася, як сьогодні україна, то.....
а, на той момент, чехія була огого їбать озброєною країною.
як що б, франція не обісралася від синдрому першої світової, та просто вийшла на кордони руру, то.....
але але але
от всраті хохли, вперлися. а, так все добре розігрувалося.
комсомолка анжелка, не дасть збрехати.....
ми вперлися конкретно, та не відступимося!
і, це ніфіга не аналогія з першою світовою! де всі домовилися!
це, конкретне, протистояння цивілізацій, історії, світобачення!
ось, чому, україна, в черговий раз грає історичний розвиток.
і, технологічний, звісно!