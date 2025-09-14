УКР
Новини Санкції проти Росії
522 23

Росія повинна заплатити конкретну ціну за провокації проти НАТО, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ян Ліпавський

Чехія підтримує подальше запровадження санкцій проти РФ, оскільки Росія дроновими атаками провокує територію НАТО.

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія продовжує провокувати.

"Вчора ввечері це була Румунія. Я не вірю в російські "помилки". Як союзники НАТО, ми залишаємося пильними. Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", - наголосив Ліпавський.

Читайте також: Міністр оборони Румунії Моштяну: Винищувачі F-16 готові були збити російський дрон, але він повернувся до України

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Автор: 

росія (67704) Румунія (1235) санкції (12698) Чехія (1708) Ліпавський Ян (144)
Топ коментарі
+6
Має, повинна, зобов'язана... і так балаболять вже майже 4 роки
14.09.2025 14:29 Відповісти
+5
Половина новин безглуздий пи**еж європейських чиновників в твіттері.
14.09.2025 14:29 Відповісти
+3
не будет никакого ответа,они все ссыкуны и импотенты!проглотит их рашка и не подавится!ситуация до боли напоминает 39 год когда гилер всего за год поглотил всю европу кроме англии!не воины они а соплежуи!а самое обидное что они фактически сдали Украину ***** своей соглашательской и предательской позицией!
14.09.2025 14:35 Відповісти
Кацапи задираються до НАТО - відповідь буде?
14.09.2025 14:24 Відповісти
не будет никакого ответа,они все ссыкуны и импотенты!проглотит их рашка и не подавится!ситуация до боли напоминает 39 год когда гилер всего за год поглотил всю европу кроме англии!не воины они а соплежуи!а самое обидное что они фактически сдали Украину ***** своей соглашательской и предательской позицией!
14.09.2025 14:35 Відповісти
Югославія билася, партизанила. Греція теж. Італійська мафія була опором партизанських дій та розвід-акцій на користь Союзників
14.09.2025 15:11 Відповісти
За війну проти України також повинна бути конкретна ціна,щоб кацапи седіли голі і босі !
14.09.2025 14:26 Відповісти
хто заплатить тим людям, які лишилися без своїх будинків чи квартир? НАТО, росія, Китай, ЄС- ?
14.09.2025 14:26 Відповісти
Ви самі вже заплатили за все, що в державі діється своїм 30 літнім вибором. Тепер вибираєте тих, хто вам особисто, додатково, заплатить за ваш вибір?
Я в шоці цих наглих пик малоросів.
14.09.2025 14:42 Відповісти
Я повністю поділяю Вашу думку.Мало хто відчуває особисту чи спільну відповідальність за крайні три десятиріччя.Переважає стереотип-я ж нічого такого не зробив,за що мені таке?
Трохи крали,давали невеликі хабарі,кумовство-сватівство,голосували як на роботі велять,по-приколу,просто мовчки проходили там,де потрібно було не мовчати...
Це дуже непопулярна,самокритична думка,але наслідки показують,що саме так і є.
14.09.2025 15:32 Відповісти
Китай пожинає плоди своєї політики підбурювача, бенефіціара й спонсора війни в Європі: цей меч - обидвогострий.

@ (в перекладі):
Наближення колапсу транспортного коридору з Китаю у Європу

Білорусь та Польща займають стратегічне становище у рамках транспортного коридору Китай - Європа. Через них проходить значна частина контейнерних поїздів із Китаю до Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Наразі цей маршрут фактично блокований.
Пропускна спроможність головного коридору Китай - Європа через Оршу та Брест становить до 80-90 пар поїздів на добу (вантажних та пасажирських). Насправді транзитні контейнерні поїзди з Китаю займають близько 20-30 поїздів на добу від загального обсягу перевезень у цьому напрямку.
Середній контейнерний поїзд налічує 50-57 вагонів, довжина якого становить близько 700-900 метрів. Один потяг у відстої займає майже кілометр шляху. На великих станціях можна розмістити декілька рухомих склАдів. Але якщо кількість таких поїздів налічуватиме десятки, це вже створить серйозну перешкоду руху місцевих поїздів.

«Таким чином, якщо щодня в кордон «впиратиметься» хоча б 15-20 поїздів, то за тиждень накопичиться багато так званих «кинутих поїздів за кодом 02*».
При середній довжині одного рухомого складу близько 800 м це становитиме близько 80-110 км колій, зайнятих виключно під відстій поїздів.
Навіть за максимально оптимізованого розподілу по станціях та запасних парках через 7-10 днів розпочнеться дефіцит вільних шляхів на білоруській залізниці. Станції блокуватимуться, а маневрова робота сильно ускладнюватиметься чи зовсім стане неможливою», - пояснюють фахівці.

Довідково:
Покинутий поїзд - вантажний потяг, затриманий та тимчасово відставлений від руху: як правило, без локомотива, поставлений на бічний шлях станції, закріплений гальмівними черевиками та знаходиться під охороною. Причини - технічні, комерційні або технологічні: неприйняття станцією призначення/одержувачем, відсутність локомотива, неприйом суміжною залізницею, обмеження на прикордонних переходах тощо.

Код 02 - службова класифікація затримок, що означає, що поїзд «уперся» в кордон або не прийнятий іншою інфраструктурою (прикордонний перехід із «третіми» країнами/СНД або мережа іншого власника).
14.09.2025 14:27 Відповісти
Ці ідійоти західні думають відбутися санкціями. будуть вони платити в двічі та втричі і не санкціями а власною жлобською кров' ю. Бо все має свою ціну.
14.09.2025 14:28 Відповісти
Чехія збільшила імпорт палива з російської нафти на 20% - попри заборону
14.09.2025 14:28 Відповісти
Джерело?
14.09.2025 14:30 Відповісти
Чехія витратила на російську нафту й газ понад 7 мільярдів євро. Це в 5 разів більше, ніж допомога Україні Джерело: https://censor.net/n3514903
14.09.2025 14:32 Відповісти
На Мадагаскарі немає джерел?
14.09.2025 14:48 Відповісти
14.09.2025 14:29 Відповісти
14.09.2025 14:29 Відповісти
Через пару недель они выразят озабоченность, а потом глубокую озабоченность. п.с. Зла не хватает на этих пассивных *********!
14.09.2025 14:29 Відповісти
Якiсь гальмiвнi в тому Евросоюзi. А чому не казати , що вже?
14.09.2025 14:37 Відповісти
Теперечки зрозумiло, чому с.алiн з Гiтлером , практично без бою, роздерибанили Захiдну Европу.
14.09.2025 14:40 Відповісти
до речі!
злі язики кажуть:
як що б чехія вперлася, як сьогодні україна, то.....
а, на той момент, чехія була огого їбать озброєною країною.
як що б, франція не обісралася від синдрому першої світової, та просто вийшла на кордони руру, то.....
але але але

от всраті хохли, вперлися. а, так все добре розігрувалося.
комсомолка анжелка, не дасть збрехати.....
14.09.2025 14:49 Відповісти
Ми маемо перевагу, бо тисячолiттями, так склалося географiчно, маемо експiрiенс у протистояннi ордi . А за чехiв дiло завжди робили, як не австрiйцi, то французи, а чи й нiмцi.
14.09.2025 15:31 Відповісти
сьогодні зараз, ми маємо перевагу, що нам вже *****!
ми вперлися конкретно, та не відступимося!
і, це ніфіга не аналогія з першою світовою! де всі домовилися!
це, конкретне, протистояння цивілізацій, історії, світобачення!
ось, чому, україна, в черговий раз грає історичний розвиток.
і, технологічний, звісно!
14.09.2025 15:42 Відповісти
Куколди.
14.09.2025 15:00 Відповісти
Хто там тявкнув? Уже всім видно з ким зв*язались, Нато з обісцяними штанами, фу-у-у-у, блін!
14.09.2025 15:10 Відповісти
 
 