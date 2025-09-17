Польша депортирует украинца, который управлял дроном над правительственными зданиями в Варшаве

21-летнего украинца, который поднял беспилотник над центром Варшавы, депортируют с запретом въезда в страны Шенгенской зоны в течение следующих 5 лет.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина заплатил штраф в размере 4000 злотых.

Впоследствии по ходатайству прокуратуры было принято решение о его депортации из Польши и последующим запретом на въезд в страну и другие страны Шенгенской зоны на 5 лет. Его отвезут в один из КПП на границе с Украиной и отправят домой.

17-летнюю гражданку Беларуси, которая была вместе с ним, оставили в статусе свидетеля и отпустили.

Агентство внутренней безопасности проверило телефоны парня, чтобы выяснить, имел ли его поступок целью шпионаж. Однако никаких признаков контактов с представителями иностранных спецслужб не обнаружили.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над правительственным зданием Польши уничтожили беспилотник и задержали двух граждан Беларуси.

15 сентября задержали белоруску и украинца. По данным польских спецслужб, именно они были операторами беспилотника.

