Польша депортирует украинца, который управлял дроном над правительственными зданиями в Варшаве
21-летнего украинца, который поднял беспилотник над центром Варшавы, депортируют с запретом въезда в страны Шенгенской зоны в течение следующих 5 лет.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина заплатил штраф в размере 4000 злотых.
Впоследствии по ходатайству прокуратуры было принято решение о его депортации из Польши и последующим запретом на въезд в страну и другие страны Шенгенской зоны на 5 лет. Его отвезут в один из КПП на границе с Украиной и отправят домой.
17-летнюю гражданку Беларуси, которая была вместе с ним, оставили в статусе свидетеля и отпустили.
Агентство внутренней безопасности проверило телефоны парня, чтобы выяснить, имел ли его поступок целью шпионаж. Однако никаких признаков контактов с представителями иностранных спецслужб не обнаружили.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над правительственным зданием Польши уничтожили беспилотник и задержали двух граждан Беларуси.
15 сентября задержали белоруску и украинца. По данным польских спецслужб, именно они были операторами беспилотника.
ну, холоду он нагнал не дроном, а отсутствием мозга
Нахіба імбецили в Європі?
А телефон панянки з білорашки перевірили? Схоже, ні. Хоча ці панянки з країни вусатого бульби вже засвітилися у таких провокаціях, ловлячи наївних парубків на порнушку, або секс. Коли розуму нема, то голівка керує
головою.
"Польща відмовляється відкрити кордон із Білоруссю, відрізаючи Китай від торгової артерії обсягом €25 млрд на рік.
Близько 90% залізничних вантажних перевезень з Китаю до ЄС здійснюється через Польщу, які зупинені через вторгнення рашистських безпілотників."