Новости Депортация украинца из Польши
Польша депортирует украинца, который управлял дроном над правительственными зданиями в Варшаве

21-летнего украинца, который поднял беспилотник над центром Варшавы, депортируют с запретом въезда в страны Шенгенской зоны в течение следующих 5 лет.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина заплатил штраф в размере 4000 злотых.

Впоследствии по ходатайству прокуратуры было принято решение о его депортации из Польши и последующим запретом на въезд в страну и другие страны Шенгенской зоны на 5 лет. Его отвезут в один из КПП на границе с Украиной и отправят домой.

17-летнюю гражданку Беларуси, которая была вместе с ним, оставили в статусе свидетеля и отпустили.

Читайте: 82% поляков отвергают версию Трампа о случайности удара РФ дронами, - опрос

Агентство внутренней безопасности проверило телефоны парня, чтобы выяснить, имел ли его поступок целью шпионаж. Однако никаких признаков контактов с представителями иностранных спецслужб не обнаружили.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над правительственным зданием Польши уничтожили беспилотник и задержали двух граждан Беларуси.

15 сентября задержали белоруску и украинца. По данным польских спецслужб, именно они были операторами беспилотника.

Читайте: В Польше нашли еще один российский беспилотник: он застрял в деревьях

Топ комментарии
+9
Тепер він улюбленою справою буде займатись у нас на фронті.
17.09.2025 16:28 Ответить
+3
Правильно зробили, та потрібно було б на десяточку років заборони дати.
Нахіба імбецили в Європі?
17.09.2025 16:31 Ответить
+2
Чому, йому 21 рік, буде "генофондом".
17.09.2025 16:30 Ответить
Тепер він улюбленою справою буде займатись у нас на фронті.
17.09.2025 16:28 Ответить
Чому, йому 21 рік, буде "генофондом".
17.09.2025 16:30 Ответить
Ото нагнав пшекам холоду в труси своїм дроном! Вони ще від 10-го вересня не відійшли.
17.09.2025 16:29 Ответить
"Ото нагнав пшекам холоду"

ну, холоду он нагнал не дроном, а отсутствием мозга
17.09.2025 17:28 Ответить
Зайвий пілот, нам, зовсім не зайвий...
17.09.2025 16:30 Ответить
Правильно зробили, та потрібно було б на десяточку років заборони дати.
Нахіба імбецили в Європі?
17.09.2025 16:31 Ответить
Їбонутим нєт покоя
17.09.2025 16:32 Ответить
Мабуть, це він тренувався, щоб після ТЦК, час не марнувати??
17.09.2025 16:46 Ответить
"Агентство внутрішньої безпеки перевірило телефони хлопця, щоб з'ясувати, чи мав його вчинок на меті шпигунство. Проте ніяких ознак контактів із представниками іноземних спецслужб не виявили. Джерело: https://censor.net/ua/n3574633
А телефон панянки з білорашки перевірили? Схоже, ні. Хоча ці панянки з країни вусатого бульби вже засвітилися у таких провокаціях, ловлячи наївних парубків на порнушку, або секс. Коли розуму нема, то голівка керує
головою.
17.09.2025 16:49 Ответить
@ (в перекладі):
"Польща відмовляється відкрити кордон із Білоруссю, відрізаючи Китай від торгової артерії обсягом €25 млрд на рік.
Близько 90% залізничних вантажних перевезень з Китаю до ЄС здійснюється через Польщу, які зупинені через вторгнення рашистських безпілотників."

17.09.2025 16:54 Ответить
Хай китайці відправляють свої вантажі Бєлавіа.
17.09.2025 17:02 Ответить
Тобто він не шпигун, а просто довбойоб?...
17.09.2025 17:28 Ответить
Цікаво, що поляки порушують власний закон, через який не можна депортувати людину назад до країни, з якої він втік через війну. Але якщо дуже треба, то можна))) Як і в Україні.
17.09.2025 18:06 Ответить
 
 