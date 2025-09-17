УКР
Новини Депортація українця з Польщі
Польща депортує українця, який керував дроном над урядовими будівлями у Варшаві

Українця, який керував дроном над центром Варшави, депортують

21-річного українця, який підняв безпілотник над центром Варшави, депортують із забороною в’їзду у країни Шенгенської зони протягом наступних 5 років.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.

Згодом за клопотанням прокуратури було ухвалено рішення про його депортацію із Польщі та подальшою забороною на в'їзд до країни та інших країн Шенгенської зони на 5 років. Його відвезуть до одного з КПП на кордоні з Україною та відправлять додому.

17-річну громадянку Білорусі, яка була разом із ним, залишили у статусі свідка та відпустили.

Читайте: 82% поляків відкидають версію Трампа про випадковість удару РФ дронами, - опитування

Агентство внутрішньої безпеки перевірило телефони хлопця, щоб з'ясувати, чи мав його вчинок на меті шпигунство. Проте ніяких ознак контактів із представниками іноземних спецслужб не виявили.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що над урядовою будівлею Польщі знищили безпілотник і затримали двох громадян Білорусі.

15 вересня затримали білоруску та українця. За даними польських спецслужб, саме вони були операторами безпілотника.

Читайте: У Польщі знайшли ще один російський безпілотник: він застряг у деревах

депортація (744) Польща (8950) дрони (5583)
Топ коментарі
+9
Тепер він улюбленою справою буде займатись у нас на фронті.
показати весь коментар
17.09.2025 16:28 Відповісти
+3
Правильно зробили, та потрібно було б на десяточку років заборони дати.
Нахіба імбецили в Європі?
показати весь коментар
17.09.2025 16:31 Відповісти
+2
Чому, йому 21 рік, буде "генофондом".
показати весь коментар
17.09.2025 16:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ото нагнав пшекам холоду в труси своїм дроном! Вони ще від 10-го вересня не відійшли.
показати весь коментар
17.09.2025 16:29 Відповісти
"Ото нагнав пшекам холоду"

ну, холоду он нагнал не дроном, а отсутствием мозга
показати весь коментар
17.09.2025 17:28 Відповісти
Зайвий пілот, нам, зовсім не зайвий...
показати весь коментар
17.09.2025 16:30 Відповісти
Їбонутим нєт покоя
показати весь коментар
17.09.2025 16:32 Відповісти
Мабуть, це він тренувався, щоб після ТЦК, час не марнувати??
показати весь коментар
17.09.2025 16:46 Відповісти
"Агентство внутрішньої безпеки перевірило телефони хлопця, щоб з'ясувати, чи мав його вчинок на меті шпигунство. Проте ніяких ознак контактів із представниками іноземних спецслужб не виявили.
А телефон панянки з білорашки перевірили? Схоже, ні. Хоча ці панянки з країни вусатого бульби вже засвітилися у таких провокаціях, ловлячи наївних парубків на порнушку, або секс. Коли розуму нема, то голівка керує
головою.
показати весь коментар
17.09.2025 16:49 Відповісти
@ (в перекладі):
"Польща відмовляється відкрити кордон із Білоруссю, відрізаючи Китай від торгової артерії обсягом €25 млрд на рік.
Близько 90% залізничних вантажних перевезень з Китаю до ЄС здійснюється через Польщу, які зупинені через вторгнення рашистських безпілотників."

показати весь коментар
17.09.2025 16:54 Відповісти
Хай китайці відправляють свої вантажі Бєлавіа.
показати весь коментар
17.09.2025 17:02 Відповісти
Тобто він не шпигун, а просто довбойоб?...
показати весь коментар
17.09.2025 17:28 Відповісти
Цікаво, що поляки порушують власний закон, через який не можна депортувати людину назад до країни, з якої він втік через війну. Але якщо дуже треба, то можна))) Як і в Україні.
показати весь коментар
17.09.2025 18:06 Відповісти
 
 