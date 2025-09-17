Польща депортує українця, який керував дроном над урядовими будівлями у Варшаві
21-річного українця, який підняв безпілотник над центром Варшави, депортують із забороною в’їзду у країни Шенгенської зони протягом наступних 5 років.
Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.
Згодом за клопотанням прокуратури було ухвалено рішення про його депортацію із Польщі та подальшою забороною на в'їзд до країни та інших країн Шенгенської зони на 5 років. Його відвезуть до одного з КПП на кордоні з Україною та відправлять додому.
17-річну громадянку Білорусі, яка була разом із ним, залишили у статусі свідка та відпустили.
Агентство внутрішньої безпеки перевірило телефони хлопця, щоб з'ясувати, чи мав його вчинок на меті шпигунство. Проте ніяких ознак контактів із представниками іноземних спецслужб не виявили.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що над урядовою будівлею Польщі знищили безпілотник і затримали двох громадян Білорусі.
15 вересня затримали білоруску та українця. За даними польських спецслужб, саме вони були операторами безпілотника.
