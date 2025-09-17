С начала суток на фронте произошло 155 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 155 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 93 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 1876 дронов-камикадзе и осуществили 3219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 14 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григорьевки и Обуховки, четыре боя продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Богуславка и в направлении Купянска. Пять из шести атак отразили украинские воины, продолжается еще одно боевое столкновение.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодязи; пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Одиннадцать вражеских штурмов отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Григорьевки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении противник пять раз безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.

На Торецком направлении 13 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русина Яра, Полтавки и в сторону Миколайполья.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 43 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичесукое, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска. В трех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 160 оккупантов, из них 97 - безвозвратно, один взят в плен. Также украинские воины обезвредили пять автомобилей и 15 беспилотных летательных аппаратов; повреждены два автомобиля и два мотоцикла.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Зализничное и Рождественка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, также противник нанес авиаудар по районам населенных пунктов Антоновка и Ингулка.

Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.