Сибига о ночной атаке РФ: Логично объединить украинские и союзные системы ПВО и совместно защищать небо

В результате очередного ночного массированного российского авиаудара по Украине погибли, по меньшей мере, три человека, десятки получили ранения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россия обстреляла украинские города и населенные пункты 40 крылатыми и баллистическими ракетами, а также около 580 дронами.

"Усиление террора России против Украины и систематические провокации против Польши, Румынии, Эстонии и других европейских стран свидетельствуют о том, что Москва готова к дальнейшей эскалации.

На регулярной основе украинская система ПВО перехватывает большинство из этих сотен целей с помощью самолетов, наземных систем, мобильных огневых подразделений, средств радиоэлектронной борьбы и уникальных украинских дронов-перехватчиков", - отметил министр.

Он также акцентировал внимание, что ни одна другая страна не имеет опыта противодействия таким масштабным комбинированным воздушным атакам.

"Мы готовы поделиться им с нашими партнерами, которые сталкиваются с растущими российскими угрозами в своем воздушном пространстве. Мы призываем наших партнеров продолжать совершенствовать украинскую противовоздушную оборону, инвестируя в наше ноу-хау, совместное производство, дополнительные системы и перехватчики.

Также вполне логично объединить украинские и союзные системы противовоздушной обороны и совместно защищать европейское небо над Украиной и другими странами", - отметил украинский министр.

"Мы также срочно должны принять решительные коллективные меры для усиления санкционного давления на Россию. Лишение российской военной машины ресурсов для массового производства оружия террора является общей трансатлантической целью. Это общая необходимость", - резюмирует Сибига.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника. Президент Зеленский отметил, что целью РФ была наша инфраструктура, а в Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.