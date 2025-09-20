УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8467 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
377 12

Сибіга про нічну атаку РФ: Логічно об’єднати українські і союзні системи ППО та спільно захищати небо

сибіга

В результаті чергового нічного масованого російського авіаудару по Україні загинули щонайменше три людини, а десятки отримали поранення.

Про це повідомив міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія обстріляла українські міста і населені пункти 40 крилатими і балістичними ракетами, а також близько 580 дронами.

"Посилення терору Росії проти України і систематичні провокації проти Польщі, Румунії, Естонії та інших європейських країн свідчать про те, що Москва готова до подальшої ескалації.

На регулярній основі українська система ППО перехоплює більшість із цих сотень цілей за допомогою літаків, наземних систем, мобільних вогневих підрозділів, засобів радіоелектронної боротьби та унікальних українських дронів-перехоплювачів", - зауважив міністр.

Він також акцентував увагу, що жодна інша країна не має досвіду протидії таким масштабним комбінованим повітряним атакам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія б’є по Україні навіть перед Генасамблеєю ООН - це сигнал для всіх союзників, - Будріс

"Ми готові поділитися ним із нашими партнерами, які стикаються із зростаючими російськими загрозами у своєму повітряному просторі. Ми закликаємо наших партнерів продовжувати вдосконалювати українську протиповітряну оборону, інвестуючи в наше ноу-хау, спільне виробництво, додаткові системи та перехоплювачі.

Також цілком логічно об'єднати українські та союзні системи протиповітряної оборони та спільно захищати європейське небо над Україною та іншими країнами", - зауважив український міністр.

"Ми також терміново маємо вжити рішучих колективних заходів для посилення санкційного тиску на Росію. Позбавлення російської військової машини ресурсів для масового виробництва зброї терору є спільною трансатлантичною метою. Це спільна необхідність", - резюмує Сибіга.

Також читайте: Комбінований удар ворога: Україну атакували ракети та безпілотники. Вибухи пролунали у Дніпрі, Павлограді та Миколаєві

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника. Президент Зеленський наголосив, що ціллю РФ була наша інфраструктура, а в  Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Автор: 

обстріл (30952) ППО (3570) Сибіга Андрій (655)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Цей "міністр" чим займатись повинен??

Оце страшне й дебільне речник???

Виконуй свої обов'язки, зелений недобиток.
показати весь коментар
20.09.2025 13:22 Відповісти
+1
Стратєх і тактік .
показати весь коментар
20.09.2025 13:19 Відповісти
+1
бажано, щоб захищали не тільки небо, а й будинки, в яких живуть і ховаються люди під час тривог
показати весь коментар
20.09.2025 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стратєх і тактік .
показати весь коментар
20.09.2025 13:19 Відповісти
Сибіга - прямий аналог кацапського піськова - раз на день чесати заїжджені і нiкому непотрiбнi текстові повідомлення, типу "миру мир" і "нi голоду в Африці"
показати весь коментар
20.09.2025 14:53 Відповісти
Цей "міністр" чим займатись повинен??

Оце страшне й дебільне речник???

Виконуй свої обов'язки, зелений недобиток.
показати весь коментар
20.09.2025 13:22 Відповісти
То для того ти і міністр закордонних справ щоб це робити,а не базікати для лохів.
показати весь коментар
20.09.2025 13:24 Відповісти
бажано, щоб захищали не тільки небо, а й будинки, в яких живуть і ховаються люди під час тривог
показати весь коментар
20.09.2025 13:27 Відповісти
Ага, з цими посполитими об'єднаєшся. Перед об'єднанням треба 5 років плазувати перед рольніками і пшеко-нациками, вимолюючи прощення за "волинську різню"? Сплативши репарації?
показати весь коментар
20.09.2025 13:36 Відповісти
Попу рве, як ніхто, хоче в кріслі якнайдовше протриматись.
показати весь коментар
20.09.2025 13:43 Відповісти
Як тільки масований обстріл України - чекай чергової демагогії від Сибіги.
показати весь коментар
20.09.2025 14:08 Відповісти
Логічно звернутись до Ердогана
показати весь коментар
20.09.2025 14:13 Відповісти
логічно. але європейські партнери сра..ти хотіли на українське небо
показати весь коментар
20.09.2025 15:20 Відповісти
І чого на Сибігу накинулися? Він - не мій "предмет поклоніння", але, в даному випадку каже правильні речі. ППО повинна буть об"єднана. Але, крім слів, він, реально не має важелів впливу. Він вирішує "політичний" сегмент. Але ще є і "технічно-інформаційний". А цим уже повинні займаться інші люди...
показати весь коментар
20.09.2025 15:36 Відповісти
 
 