Сибіга про нічну атаку РФ: Логічно об’єднати українські і союзні системи ППО та спільно захищати небо

В результаті чергового нічного масованого російського авіаудару по Україні загинули щонайменше три людини, а десятки отримали поранення.

Про це повідомив міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія обстріляла українські міста і населені пункти 40 крилатими і балістичними ракетами, а також близько 580 дронами.

"Посилення терору Росії проти України і систематичні провокації проти Польщі, Румунії, Естонії та інших європейських країн свідчать про те, що Москва готова до подальшої ескалації.

На регулярній основі українська система ППО перехоплює більшість із цих сотень цілей за допомогою літаків, наземних систем, мобільних вогневих підрозділів, засобів радіоелектронної боротьби та унікальних українських дронів-перехоплювачів", - зауважив міністр.

Він також акцентував увагу, що жодна інша країна не має досвіду протидії таким масштабним комбінованим повітряним атакам.

"Ми готові поділитися ним із нашими партнерами, які стикаються із зростаючими російськими загрозами у своєму повітряному просторі. Ми закликаємо наших партнерів продовжувати вдосконалювати українську протиповітряну оборону, інвестуючи в наше ноу-хау, спільне виробництво, додаткові системи та перехоплювачі.

Також цілком логічно об'єднати українські та союзні системи протиповітряної оборони та спільно захищати європейське небо над Україною та іншими країнами", - зауважив український міністр.

"Ми також терміново маємо вжити рішучих колективних заходів для посилення санкційного тиску на Росію. Позбавлення російської військової машини ресурсів для масового виробництва зброї терору є спільною трансатлантичною метою. Це спільна необхідність", - резюмує Сибіга.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника. Президент Зеленський наголосив, що ціллю РФ була наша інфраструктура, а в Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.