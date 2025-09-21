РУС
Новости
Никаких утечек персональных данных украинцев из "Дії" не было. Опубликованные файлы - смесь ранее известных "сливов", - Минцифры

Никаких утечек персональных данных украинцев из "Дії" не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минцифры.

"После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы - фальсификация и не происходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что опубликованные файлы - смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных.

"Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение. Мы расцениваем распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на "Дію" и подрыв доверия к государственным сервисам", - пояснили в Минцифры.

"Еще раз подчеркиваем, "Дія" не хранит персональных данных - система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале.

В подтверждение этого - в марте 2024 года был обнародован код "Дії". Он находится в открытом доступе, и любой может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан" заверил заместитель Министра цифровой трансформации Виталий Балашов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам

Как сообщалось, 21 сентября "слуга народа" Федиенко сообщил, что личные данные около 20 миллионов украинцев слили в сеть. В свою очередь, нардеп Железняк заявил, что это старая база и отметил, что вообще не было логики закрывать реестры, ведь это абсолютно идиотское решение.

реестр (332) слив информации (66) Минцифры (320) Дія (435)
+20
Віримо,як і всім обіцянкам зє!
21.09.2025 10:58 Ответить
+14
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців.
Найкращий президент тисячоліття!
Найкращий президент тисячоліття!
21.09.2025 11:02 Ответить
+10
Нє, ну все зашибісь, особливо якщо журналістика майже зникла, а залишилась зелена пропаганда. Можна пісяти в очі хотьпоржомчикам скільки завгодно.
21.09.2025 10:59 Ответить
Віримо,як і всім обіцянкам зє!
21.09.2025 10:58 Ответить
А кого посадили за минулі зливи даних? Де ув'язнені керівники міністерств та відомств за втрату персональних даних українців?
21.09.2025 11:09 Ответить
они проходят наказание у себя в замках в Европе с коктейлями и цыпочками.
21.09.2025 11:27 Ответить
Зелені гниди ( міндіче-дерьмаковське,
підрашистне лайно ) готують вибори , без вибору в цій ху…евій " дії" , щоб назавжди залишиться при кориті і царювати , як ***** - тотальною брехнею і маніпуляцією , скупивши всіх продажних " недорогеньких" журналістіків і блохерів
21.09.2025 12:15 Ответить
Нє, ну все зашибісь, особливо якщо журналістика майже зникла, а залишилась зелена пропаганда. Можна пісяти в очі хотьпоржомчикам скільки завгодно.
21.09.2025 10:59 Ответить
Як і на сросії..одна пропаганда
21.09.2025 12:02 Ответить
Нового зливу не було, бо "все уже украдено до нас".
21.09.2025 11:00 Ответить
бреше як "буратіно" )))
21.09.2025 11:01 Ответить
Жолкую, що шнобелі в них не ростуть...
21.09.2025 12:03 Ответить
Краще б в них лобі х.ї повиростали!
21.09.2025 12:45 Ответить
Можна будь яку відзнаку))

То я ж про буратіну)
21.09.2025 12:46 Ответить
КОЖНОГО разу "жодних витоків не було"...
І ПОСТІЙНО "суміш раніше відомих витоків"...
Це як у анекдоті:
"Бажаєте вчорашній борщ? Приходьте завтра!"
21.09.2025 11:01 Ответить
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців.
Найкращий президент тисячоліття!
21.09.2025 11:02 Ответить
Має підтримку більшості і веде країну до перемоги.Повчає всю Європу,як захиститись від кацапів і навіть Трампу сраку надрав .Потужний лідор,що тут добавити
21.09.2025 11:04 Ответить
Потужніше найпотужної потужності
21.09.2025 11:06 Ответить
В вас помилка друку! Надрукували першу літеру Л замість П!
21.09.2025 11:45 Ответить
"Найкращий президент на планеті,а ви ***.путіністи ****.в Ростов до Януковича".
21.09.2025 11:46 Ответить
Не тільки на планеті, але в усій галактиці, такого ще не було і не буде в 95-кварталі
21.09.2025 12:54 Ответить
Таке написав мені давній друг,як це не дивно.
21.09.2025 13:00 Ответить
Тупіше придумати неможливо
21.09.2025 11:02 Ответить
Жодних витоків персональних даних українців із "Дії" не було. VS - суміш раніше відомих "зливів"
21.09.2025 11:04 Ответить
До речі, я так розумію, що захистом цих данних з реєстрів займається СБУ?
21.09.2025 11:09 Ответить
Ага, десь у високих кабінетах сидять колеги бригадного генерала Вітюка і займаються... бізнесом.
21.09.2025 11:22 Ответить
Хоча, за ідеєю, захистом повинні займатись кібери..
21.09.2025 12:04 Ответить
Програма кацапів у них теж таке от вони і всунули її нам
21.09.2025 12:32 Ответить
Міша Альбертович, а ти не бре?
21.09.2025 11:12 Ответить
Ми й не сумнівались. Все або фейк, або іпсо або винні сюзники, з трампом і порошенко. Младорєформатор фьодоров ніпрічьом!
21.09.2025 11:17 Ответить
Не трендіть, заради Бога!
Мої знайомі себе познаходили у цих базах й телефонували!
А дані їх 2024, 2025 року! Продажна мерзота, а не "влада"!
21.09.2025 11:20 Ответить
Я замахалась банити всілякий непртріб, що дзвонить постійно..в день від 10 дзвінків..
21.09.2025 12:06 Ответить
Доречі, я собі прогу поставила - якщо в її чорному списку є номери - йде автобан. Якщо тільки погіршений рейтинг - видає причину. Дуже зручно. Іноді відкриваю перелік двінків - й жахаюсь..
21.09.2025 12:22 Ответить
Те саме пресцентр Мінцифри стверджував і щодо попереднього масового зливу данних.
Що змінилося, чому люди повинні повірити цього разу?
21.09.2025 11:20 Ответить
Саме так. Вже не повірять. Занадто багато брехали.
21.09.2025 12:15 Ответить
Від зеленого кіздежу вже давно у людей вуха в'януть...
21.09.2025 11:26 Ответить
Про що тут балакають? Хто? Що? Куди? Для чого виливає? Де греблю прорвало?
21.09.2025 11:26 Ответить
Значить витік був і масштаб великий.
21.09.2025 11:27 Ответить
Федієнка ловлять?
21.09.2025 11:32 Ответить
Витоку не було.Раніше зливи були.Тоді коли федоров стверджував що витоку не було то всетаки малююююсеннкі були.Але зараз точно не було витоку.То раніше,"відомі", були
21.09.2025 11:37 Ответить
Ха-ха-ха, -"зачем сливать снова,нами уже давно все нах слито".
21.09.2025 11:44 Ответить
Тсс. Це такий хитрий план. Хочуть переповнити пам'ять на серверах ФСБ...
21.09.2025 12:31 Ответить
читаємо між рядків:
цей злив не такий страшний як попередній, а попередній був зовсім не злив
21.09.2025 11:45 Ответить
Це Порошенко злив? Чи Янукович? Не Слуги ?
21.09.2025 12:12 Ответить
Аха, Порох з Яниками хакнули дію й злили інфу)) власноручно!
21.09.2025 12:23 Ответить
Віримо. Ви ж ніколи не брехали. Чи брехали? Довіри вже немає. Ваші заяви - як пустий дзвін.
21.09.2025 12:14 Ответить
Це була "геніальна" ідея, не розробивши протоколів безпеки звалити ВСЮ інформацію про громадян!
І кацапам напружуватись не треба. Наступне що? Резерв+
21.09.2025 12:30 Ответить
 
 