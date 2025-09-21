Никаких утечек персональных данных украинцев из "Дії" не было. Опубликованные файлы - смесь ранее известных "сливов", - Минцифры
Никаких утечек персональных данных украинцев из "Дії" не было.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минцифры.
"После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы - фальсификация и не происходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки", - говорится в сообщении.
Также утверждается, что опубликованные файлы - смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных.
"Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение. Мы расцениваем распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на "Дію" и подрыв доверия к государственным сервисам", - пояснили в Минцифры.
"Еще раз подчеркиваем, "Дія" не хранит персональных данных - система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале.
В подтверждение этого - в марте 2024 года был обнародован код "Дії". Он находится в открытом доступе, и любой может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан" заверил заместитель Министра цифровой трансформации Виталий Балашов.
Как сообщалось, 21 сентября "слуга народа" Федиенко сообщил, что личные данные около 20 миллионов украинцев слили в сеть. В свою очередь, нардеп Железняк заявил, что это старая база и отметил, что вообще не было логики закрывать реестры, ведь это абсолютно идиотское решение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підрашистне лайно ) готують вибори , без вибору в цій ху…евій " дії" , щоб назавжди залишиться при кориті і царювати , як ***** - тотальною брехнею і маніпуляцією , скупивши всіх продажних " недорогеньких" журналістіків і блохерів
То я ж про буратіну)
І ПОСТІЙНО "суміш раніше відомих витоків"...
Це як у анекдоті:
"Бажаєте вчорашній борщ? Приходьте завтра!"
Найкращий президент тисячоліття!
Мої знайомі себе познаходили у цих базах й телефонували!
А дані їх 2024, 2025 року! Продажна мерзота, а не "влада"!
Що змінилося, чому люди повинні повірити цього разу?
цей злив не такий страшний як попередній, а попередній був зовсім не злив
І кацапам напружуватись не треба. Наступне що? Резерв+